  4. В Испании оценили игру Цыганкова и Ваната. Одного назвали величайшем
Испания
06 января 2026, 00:24 |
В Испании оценили игру Цыганкова и Ваната. Одного назвали величайшем

Украинцы забили по голу в последнем матче

06 января 2026, 00:24 |
В Испании оценили игру Цыганкова и Ваната. Одного назвали величайшем
Getty Images/Global Images Ukraine. Виктор Цыганков

Известное испанское издание Mundo Deportivo оценило игру украинцев нападающего Владислава Ваната и вингера Виктора Цыганкова в победном матче против «Мальорки» (2:1), где оба сумели забить по одному голу.

«Цыганков снова тянет команду на своих плечах. Сейчас он является самым решающим игроком команды, а четыре гола делают его лучшим бомбардиром каталонцев.

Ванат отпраздновал свое 24-летие голом после недель засухи. Это отличная командная работа», – говорится в сообщении издания Mundo Deportivo.

Жирона чемпионат Испании по футболу Ла Лига Виктор Цыганков Владислав Ванат Мальорка
Дмитрий Олийченко Источник: Mundo Deportivo
