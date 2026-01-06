Испания06 января 2026, 00:24 |
243
0
В Испании оценили игру Цыганкова и Ваната. Одного назвали величайшем
Украинцы забили по голу в последнем матче
06 января 2026, 00:24 |
243
0
Известное испанское издание Mundo Deportivo оценило игру украинцев нападающего Владислава Ваната и вингера Виктора Цыганкова в победном матче против «Мальорки» (2:1), где оба сумели забить по одному голу.
«Цыганков снова тянет команду на своих плечах. Сейчас он является самым решающим игроком команды, а четыре гола делают его лучшим бомбардиром каталонцев.
Ванат отпраздновал свое 24-летие голом после недель засухи. Это отличная командная работа», – говорится в сообщении издания Mundo Deportivo.
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 05 января 2026, 09:03 5
«Реал» может расстаться с Луниным и девятью игроками
Бокс | 05 января 2026, 05:02 1
Британец уговаривает Итауму не драться с Александром
Футбол | 05.01.2026, 21:34
Футбол | 04.01.2026, 23:44
Футбол | 05.01.2026, 18:06
Комментарии 0
Популярные новости
05.01.2026, 08:03 56
05.01.2026, 07:55
04.01.2026, 20:09 6
04.01.2026, 07:33 2
04.01.2026, 10:08 18
05.01.2026, 07:59 7
05.01.2026, 07:07 6
04.01.2026, 08:45 16