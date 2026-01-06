В Испании оценили игру Цыганкова и Ваната. Одного назвали величайшем

Известное испанское издание Mundo Deportivo оценило игру украинцев нападающего Владислава Ваната и вингера Виктора Цыганкова в победном матче против «Мальорки» (2:1), где оба сумели забить по одному голу.

«Цыганков снова тянет команду на своих плечах. Сейчас он является самым решающим игроком команды, а четыре гола делают его лучшим бомбардиром каталонцев.

Ванат отпраздновал свое 24-летие голом после недель засухи. Это отличная командная работа», – говорится в сообщении издания Mundo Deportivo.