Лидер УПЛ в 2024 отказался подписывать косовара, которого забирает Полесье

Как стало известно Sport.ua, опорник сборной Косова Линдон Эмерлаху был предложен черкасской команде ЛНЗ в 2024 года.

Тогда ЛНЗ, который сейчас возглавляет таблицу УПЛ и стал зимним чемпионом страны, отказался подписывать игрока.

Эмерлаху все же будет играть в Украине – в зимнее трансферное окно Линдон станет игроком житомирского Полесья. Волки отдадут за Линдона 1.5 миллиона евро – сейчас Эмерлаху защищает цвета румынского клуба ЧФР Клуж.

Линдон в сезоне 2025/26 отыграл 24 поединка за ЧФР и забил 4 гола, а также отдал 2 ассиста. В составе сборной Косова в 2025 года Эмерлау провел два матча (в сумме 24 минуты), без голевых действий.