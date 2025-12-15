Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Лидер УПЛ в 2024 отказался подписывать косовара, которого забирает Полесье
Украина. Премьер лига
15 декабря 2025, 14:58 |
389
0

Лидер УПЛ в 2024 отказался подписывать косовара, которого забирает Полесье

ЛНЗ Черкассы могли заключить контракт с Линдоном Эмерлаху в прошлом сезоне

15 декабря 2025, 14:58 |
389
0
Лидер УПЛ в 2024 отказался подписывать косовара, которого забирает Полесье
Getty Images/Global Images Ukraine. Линдон Эмерлаху

Как стало известно Sport.ua, опорник сборной Косова Линдон Эмерлаху был предложен черкасской команде ЛНЗ в 2024 года.

Тогда ЛНЗ, который сейчас возглавляет таблицу УПЛ и стал зимним чемпионом страны, отказался подписывать игрока.

Эмерлаху все же будет играть в Украине – в зимнее трансферное окно Линдон станет игроком житомирского Полесья. Волки отдадут за Линдона 1.5 миллиона евро – сейчас Эмерлаху защищает цвета румынского клуба ЧФР Клуж.

Линдон в сезоне 2025/26 отыграл 24 поединка за ЧФР и забил 4 гола, а также отдал 2 ассиста. В составе сборной Косова в 2025 года Эмерлау провел два матча (в сумме 24 минуты), без голевых действий.

По теме:
Кто в УПЛ? Как выглядит турнирная таблица Первой лиги перед паузой до марта
Чернигов – Металлург З – 1:1. Завершили год ничьей. Видео голов и обзор
Шахтер, обыграв Эпицентр, отпраздновал юбилейный разгром
Линдон Эмерлаху ЛНЗ Черкассы Полесье Житомир Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу ЧФР Клуж
Тарас Бондарь
Тарас Бондарь Sport.ua
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Триумфальное возвращение в теннис. Калинина – чемпионка WTA 125 в Лиможе!
Теннис | 14 декабря 2025, 19:25 22
Триумфальное возвращение в теннис. Калинина – чемпионка WTA 125 в Лиможе!
Триумфальное возвращение в теннис. Калинина – чемпионка WTA 125 в Лиможе!

В финале Ангелина переиграла Эльзу Жакемо в трех сетах, отыграв подачу на матч

Президент Вереса выступил с заявлением по поводу сорванного матча УПЛ
Футбол | 15 декабря 2025, 13:09 1
Президент Вереса выступил с заявлением по поводу сорванного матча УПЛ
Президент Вереса выступил с заявлением по поводу сорванного матча УПЛ

Иван Надеин считает, что закон для всех один

Реал получил историческое предложение по трансферу Мбаппе. Решение принято
Футбол | 15.12.2025, 06:42
Реал получил историческое предложение по трансферу Мбаппе. Решение принято
Реал получил историческое предложение по трансферу Мбаппе. Решение принято
Игорь КОСТЮК: «Никаких заявлений и обещаний. Общаемся с Суркисом»
Футбол | 15.12.2025, 13:25
Игорь КОСТЮК: «Никаких заявлений и обещаний. Общаемся с Суркисом»
Игорь КОСТЮК: «Никаких заявлений и обещаний. Общаемся с Суркисом»
ЧМ по хоккею U-20. Где закончила сборная Украины и кто выиграл турнир
Хоккей | 15.12.2025, 08:05
ЧМ по хоккею U-20. Где закончила сборная Украины и кто выиграл турнир
ЧМ по хоккею U-20. Где закончила сборная Украины и кто выиграл турнир
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Усика обвинили в несоблюдении слова. Украинец отказался от боя
Усика обвинили в несоблюдении слова. Украинец отказался от боя
14.12.2025, 00:37
Бокс
Трое игроков Реала умоляют Переса не назначать Зидана
Трое игроков Реала умоляют Переса не назначать Зидана
13.12.2025, 08:11 3
Футбол
Определен соперник ПСЖ в финале Межконтинентального кубка 2025
Определен соперник ПСЖ в финале Межконтинентального кубка 2025
13.12.2025, 20:53
Футбол
Цыганкова после безумного матча решил купить 19-кратный чемпион страны
Цыганкова после безумного матча решил купить 19-кратный чемпион страны
15.12.2025, 07:47 18
Футбол
САБО: «Этого футболиста сразу возьмут в сборную Украины»
САБО: «Этого футболиста сразу возьмут в сборную Украины»
13.12.2025, 09:27 6
Футбол
В команде Усика категорически отказались от безумного боя
В команде Усика категорически отказались от безумного боя
13.12.2025, 09:12 7
Бокс
Известна оценка Забарного за сумасшедший матч ПСЖ, где забил игрок Динамо
Известна оценка Забарного за сумасшедший матч ПСЖ, где забил игрок Динамо
13.12.2025, 22:24 4
Футбол
9 шайб и овертайм. Сборная Украины сыграла с Румынией
9 шайб и овертайм. Сборная Украины сыграла с Румынией
13.12.2025, 22:05
Хоккей
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем