Суркис обратился к игрокам Динамо после последнего матча

После домашней победы «Динамо» над «Вересом» (3:0) в 16-м туре УПЛ президент киевского клуба Игорь Суркис посетил раздевалку команды. Об этом рассказал полузащитник столичного клуба Александр Яцык.

«Зайдя в раздевалку, президент поблагодарил команду за игру и за первое полуколесо», – сказал Яцык.

14 декабря состоялся матч 16-го тура УПЛ 2025/26 между командами «Динамо» Киев и «Верес» Ровно. Коллективы сыграли на стадионе «Динамо» имени Валерия Лобановского в столице Украины. Поединок завершился со счетом 3:0 в пользу бело-синих.