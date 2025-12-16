Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
16 декабря 2025, 22:05
Суркис обратился к игрокам Динамо после последнего матча

Яцык рассказал, что президент посетил раздевалку клуба

Суркис обратился к игрокам Динамо после последнего матча
ФК Динамо. Игорь Суркис

После домашней победы «Динамо» над «Вересом» (3:0) в 16-м туре УПЛ президент киевского клуба Игорь Суркис посетил раздевалку команды. Об этом рассказал полузащитник столичного клуба Александр Яцык.

«Зайдя в раздевалку, президент поблагодарил команду за игру и за первое полуколесо», – сказал Яцык.

14 декабря состоялся матч 16-го тура УПЛ 2025/26 между командами «Динамо» Киев и «Верес» Ровно. Коллективы сыграли на стадионе «Динамо» имени Валерия Лобановского в столице Украины. Поединок завершился со счетом 3:0 в пользу бело-синих.

