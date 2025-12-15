Выбирай лучшего спортсмена, команду и тренера 2025 года
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. И.о. или главный? Костюк раскрыл детали разговора с Суркисом
Украина. Премьер лига
15 декабря 2025, 03:54 |
231
0

И.о. или главный? Костюк раскрыл детали разговора с Суркисом

После победы над Вересом наставник киевлян ответил на вопросы журналистов

15 декабря 2025, 03:54 |
231
0
И.о. или главный? Костюк раскрыл детали разговора с Суркисом
ФК Динамо Киев. Игорь Костюк

И.о. главного тренера «Динамо» Игорь Костюк после победы над «Вересом» (3:0) в 16-м туре УПЛ ответил на вопросы журналистов о возможном снятии приставки и.о.

– Заходил ли Игорь Михайлович в раздевалку? Возможно, он высказывал пожелания или озвучивал планы на год?

– Григорий Михайлович заходил, выразил слова благодарности и поддержки команде – это очень важно для нас.

– Приоткройте немного завесу. Можно ли ожидать, что с вас снимут приставку и.о. и мы увидим вас в новом году уже как главного тренера «Динамо»?

– Я делаю все, что от меня зависит, и работаю с командой, а решение об этом – за руководством клуба.

По теме:
Защитник Полесья расхвалил экс-игрока сборной Украины: «Большой плюс»
Костюк - о Самбе Диалло и интриге вокруг молодых игроков Динамо
Защитник Полесья: «Эмоциональный тренер. Он не любит проигрывать»
Игорь Костюк Динамо Киев Динамо - Верес Игорь Суркис Верес Ровно Украинская Премьер-лига
Михаил Олексиенко Источник
Оцените материал
(4)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Полесье хочет купить игрока, которого стремилось подписать Динамо
Футбол | 15 декабря 2025, 03:02 0
Полесье хочет купить игрока, которого стремилось подписать Динамо
Полесье хочет купить игрока, которого стремилось подписать Динамо

Красничи заинтересовал команду Буткевича

Зимние каникулы в УПЛ стартовали. Шахтер напоследок разгромил Эпицентр
Футбол | 14 декабря 2025, 19:57 43
Зимние каникулы в УПЛ стартовали. Шахтер напоследок разгромил Эпицентр
Зимние каникулы в УПЛ стартовали. Шахтер напоследок разгромил Эпицентр

Команда Турана снова феерит в атакующем футболе на внутренней арене

Лидер-спаситель. Пидручный поднял Украину на семь позиций в эстафете КМ
Биатлон | 14.12.2025, 14:20
Лидер-спаситель. Пидручный поднял Украину на семь позиций в эстафете КМ
Лидер-спаситель. Пидручный поднял Украину на семь позиций в эстафете КМ
ВИДЕО. Режим зверя. Джошуа показал тренировку в лагере Усика
Бокс | 14.12.2025, 06:05
ВИДЕО. Режим зверя. Джошуа показал тренировку в лагере Усика
ВИДЕО. Режим зверя. Джошуа показал тренировку в лагере Усика
Гассиев отреагировал на вопрос о потенциальном поединке с Усиком
Бокс | 14.12.2025, 08:22
Гассиев отреагировал на вопрос о потенциальном поединке с Усиком
Гассиев отреагировал на вопрос о потенциальном поединке с Усиком
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Определен соперник ПСЖ в финале Межконтинентального кубка 2025
Определен соперник ПСЖ в финале Межконтинентального кубка 2025
13.12.2025, 20:53
Футбол
Деонтей Уайлдер официально отказался от громкого боя
Деонтей Уайлдер официально отказался от громкого боя
13.12.2025, 06:22 5
Бокс
САБО: «Этого футболиста сразу возьмут в сборную Украины»
САБО: «Этого футболиста сразу возьмут в сборную Украины»
13.12.2025, 09:27 6
Футбол
Мозес ИТАУМА: «Ему уже 175 лет, пусть уходит на пенсию»
Мозес ИТАУМА: «Ему уже 175 лет, пусть уходит на пенсию»
13.12.2025, 07:02 3
Бокс
Лидер топового чемпионата неожиданно решил подписать Миколенко
Лидер топового чемпионата неожиданно решил подписать Миколенко
14.12.2025, 08:23 4
Футбол
В Италии сообщили, что футболист Динамо пропал без вести на футбольном поле
В Италии сообщили, что футболист Динамо пропал без вести на футбольном поле
13.12.2025, 08:35 17
Футбол
Тренер Жироны: «Он прямо сказал, что не хочет быть здесь и играть за нас»
Тренер Жироны: «Он прямо сказал, что не хочет быть здесь и играть за нас»
13.12.2025, 06:42 1
Футбол
У Гассиева через семь лет нашли оправдание в позорном поражении от Усика
У Гассиева через семь лет нашли оправдание в позорном поражении от Усика
14.12.2025, 08:52 3
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем