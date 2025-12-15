И.о. или главный? Костюк раскрыл детали разговора с Суркисом

И.о. главного тренера «Динамо» Игорь Костюк после победы над «Вересом» (3:0) в 16-м туре УПЛ ответил на вопросы журналистов о возможном снятии приставки и.о.

– Заходил ли Игорь Михайлович в раздевалку? Возможно, он высказывал пожелания или озвучивал планы на год?

– Григорий Михайлович заходил, выразил слова благодарности и поддержки команде – это очень важно для нас.

– Приоткройте немного завесу. Можно ли ожидать, что с вас снимут приставку и.о. и мы увидим вас в новом году уже как главного тренера «Динамо»?

– Я делаю все, что от меня зависит, и работаю с командой, а решение об этом – за руководством клуба.