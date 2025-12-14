Фламенго – Пирамидс – 2:0. Соперник ПСЖ в финале. Видео голов и обзор

Вечером 13 декабря состоялся полуфинал Межконтинентального кубка 2025.

Бразильская команда Фламенго переиграла египетский клуб Пирамидс (2:0) в игре за Challenger Cup.

Счет открыл Лео Перейра на 24-й минуте, а после перерыва отличился Данило Луис да Силва, экс-игрок Реала, Ман Сити и Юве.

В финале 17 декабря.сыграют бразильский Фламенго и французский ПСЖ.

Межконтинентальный кубок 2025

1/2 финала. Аль-Райан (Катар), 13 декабря 2025. Challenger Cup

Фламенго (Бразилия) – Пирамидс (Египет) – 2:0

Голы: Лео Перейра, 24, Данило Луис да Силва, 52

