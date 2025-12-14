Выбирай лучшего спортсмена, команду и тренера 2025 года
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Фламенго – Пирамидс – 2:0. Соперник ПСЖ в финале. Видео голов и обзор
Межконтинентальный кубок
Фламенго
13.12.2025 19:00 – FT 2 : 0
Пирамидс
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Кубок Либертадорес
14 декабря 2025, 02:10 | Обновлено 14 декабря 2025, 02:20
25
0

Фламенго – Пирамидс – 2:0. Соперник ПСЖ в финале. Видео голов и обзор

Смотрите видеообзор матча 1/2 финала Межконтинентального кубка 2025

14 декабря 2025, 02:10 | Обновлено 14 декабря 2025, 02:20
25
0
Фламенго – Пирамидс – 2:0. Соперник ПСЖ в финале. Видео голов и обзор
Getty Images/Global Images Ukraine

Вечером 13 декабря состоялся полуфинал Межконтинентального кубка 2025.

Бразильская команда Фламенго переиграла египетский клуб Пирамидс (2:0) в игре за Challenger Cup.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Счет открыл Лео Перейра на 24-й минуте, а после перерыва отличился Данило Луис да Силва, экс-игрок Реала, Ман Сити и Юве.

В финале 17 декабря.сыграют бразильский Фламенго и французский ПСЖ.

Межконтинентальный кубок 2025

1/2 финала. Аль-Райан (Катар), 13 декабря 2025. Challenger Cup

Фламенго (Бразилия) – Пирамидс (Египет) – 2:0

Голы: Лео Перейра, 24, Данило Луис да Силва, 52

Видео голов и обзор матча: смотреть на YouTube

События матча

52’
ГОЛ ! Мяч забил Данило (Фламенго), асcист Джорджиан Де Арраскаэта.
24’
ГОЛ ! Мяч забил Лео Перейра (Фламенго), асcист Джорджиан Де Арраскаэта.
По теме:
Барселона – Осасуна – 2:0. Дубль Рафиньи. Видео голов и обзор матча
ЭНРИКЕ: Будем давать ему игровое время. Иметь такого игрока – удовольствие
ПСЖ установил клубный рекорд по количеству побед в календарном году
Фламенго Межконтинентальный кубок по футболу Данило Луис да Силва ПСЖ Пирамидс видео голов и обзор
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Известно, чем занимается футболист Динамо, который уехал из Украины
Футбол | 14 декабря 2025, 00:18 0
Известно, чем занимается футболист Динамо, который уехал из Украины
Известно, чем занимается футболист Динамо, который уехал из Украины

Анхель Торрес поддерживает форму в зале

ЧМ по хоккею U-20. Сборная Украины с камбэком выиграла матч жизни
Хоккей | 13 декабря 2025, 15:59 14
ЧМ по хоккею U-20. Сборная Украины с камбэком выиграла матч жизни
ЧМ по хоккею U-20. Сборная Украины с камбэком выиграла матч жизни

Сложная победа над Францией сохранила место в Дивизионе 1A

САБО: «Этого футболиста сразу возьмут в сборную Украины»
Футбол | 13.12.2025, 09:27
САБО: «Этого футболиста сразу возьмут в сборную Украины»
САБО: «Этого футболиста сразу возьмут в сборную Украины»
Лупашко гарантировано будет уволен из Карпат. Кто возглавит команду?
Футбол | 13.12.2025, 19:08
Лупашко гарантировано будет уволен из Карпат. Кто возглавит команду?
Лупашко гарантировано будет уволен из Карпат. Кто возглавит команду?
На Довбика появился сенсационный претендент, и Рома готова его продать
Футбол | 13.12.2025, 07:52
На Довбика появился сенсационный претендент, и Рома готова его продать
На Довбика появился сенсационный претендент, и Рома готова его продать
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Деонтей Уайлдер официально отказался от громкого боя
Деонтей Уайлдер официально отказался от громкого боя
13.12.2025, 06:22 5
Бокс
ВИДЕО. Вот что сделали игроки Динамо после досадного поражения от фиалок
ВИДЕО. Вот что сделали игроки Динамо после досадного поражения от фиалок
12.12.2025, 08:26 2
Футбол
Дубль Цыганкова, он герой. Жирона сенсационно выиграла на выезде
Дубль Цыганкова, он герой. Жирона сенсационно выиграла на выезде
12.12.2025, 23:53 26
Футбол
Таблица Лиги конференций. Шахтер идет вторым, Динамо выбыло из еврокубков
Таблица Лиги конференций. Шахтер идет вторым, Динамо выбыло из еврокубков
12.12.2025, 06:23 53
Футбол
Вернидуб признался, почему не возглавил Динамо, когда ушел Шовковский
Вернидуб признался, почему не возглавил Динамо, когда ушел Шовковский
12.12.2025, 07:09 11
Футбол
Тренер Жироны: «Он прямо сказал, что не хочет быть здесь и играть за нас»
Тренер Жироны: «Он прямо сказал, что не хочет быть здесь и играть за нас»
13.12.2025, 06:42 1
Футбол
Луис ЭНРИКЕ: «Люблю его. На мой взгляд, это лучший вратарь в чемпионате»
Луис ЭНРИКЕ: «Люблю его. На мой взгляд, это лучший вратарь в чемпионате»
12.12.2025, 11:17
Футбол
Турнирная таблица Лиги Европы после 6 туров. 6 команд уже вышли в плей-офф
Турнирная таблица Лиги Европы после 6 туров. 6 команд уже вышли в плей-офф
12.12.2025, 06:05
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем