Фламенго – Пирамидс – 2:0. Соперник ПСЖ в финале. Видео голов и обзор
Смотрите видеообзор матча 1/2 финала Межконтинентального кубка 2025
Вечером 13 декабря состоялся полуфинал Межконтинентального кубка 2025.
Бразильская команда Фламенго переиграла египетский клуб Пирамидс (2:0) в игре за Challenger Cup.
Счет открыл Лео Перейра на 24-й минуте, а после перерыва отличился Данило Луис да Силва, экс-игрок Реала, Ман Сити и Юве.
В финале 17 декабря.сыграют бразильский Фламенго и французский ПСЖ.
Межконтинентальный кубок 2025
1/2 финала. Аль-Райан (Катар), 13 декабря 2025. Challenger Cup
Фламенго (Бразилия) – Пирамидс (Египет) – 2:0
Голы: Лео Перейра, 24, Данило Луис да Силва, 52
Видео голов и обзор матча: смотреть на YouTube
События матча
