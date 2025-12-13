Определен соперник ПСЖ в финале Межконтинентального кубка 2025
В полуфинале бразильский Фламенго переиграл египетский Пирамидс
Вечером 13 декабря состоялся полуфинал Межконтинентального кубка 2025.
Бразильская команда Фламенго переиграла египетский клуб Пирамидс (2:0) в игре за Challenger Cup и стала соперником ПСЖ в финале.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
Счет открыл Лео Перейра на 24-й минуте, а после перерыва отличился Данило Луис да Силва, экс-игрок Реала, Ман Сити и Юве.
Финальная стадия Межконтинентального кубка проходит в катарском городе Аль-Райан с 10 до 17 декабря.
В четвертьфинале 10 декабря бразильский Фламенго в Derby of the Americas победил мексиканский клуб Крус Асуль (2:1). Египетский Пирамидс ранее обыграл новозеландский Окленд Сити (3:0) и саудовский Аль-Ахли (3:1).
Финал состоится 17 декабря. В нем сыграют бразильский Фламенго и французский ПСЖ, за который выступает украинский защитник Илья Забарный.
Межконтинентальный кубок 2025
1/2 финала. Аль-Райан (Катар), 13 декабря 2025. Challenger Cup
Фламенго (Бразилия) – Пирамидс (Египет) – 2:0
Голы: Лео Перейра, 24, Данило Луис да Силва, 52
Сетка турнира
Фотогалерея
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Анонсируем предстоящие поединки в чемпионате Италии
В Мадриде не все выступают за назначение Зизу