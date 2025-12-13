Определен соперник ПСЖ в финале Межконтинентального кубка 2025

Вечером 13 декабря состоялся полуфинал Межконтинентального кубка 2025.

Бразильская команда Фламенго переиграла египетский клуб Пирамидс (2:0) в игре за Challenger Cup и стала соперником ПСЖ в финале.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Счет открыл Лео Перейра на 24-й минуте, а после перерыва отличился Данило Луис да Силва, экс-игрок Реала, Ман Сити и Юве.

Финальная стадия Межконтинентального кубка проходит в катарском городе Аль-Райан с 10 до 17 декабря.

В четвертьфинале 10 декабря бразильский Фламенго в Derby of the Americas победил мексиканский клуб Крус Асуль (2:1). Египетский Пирамидс ранее обыграл новозеландский Окленд Сити (3:0) и саудовский Аль-Ахли (3:1).

Финал состоится 17 декабря. В нем сыграют бразильский Фламенго и французский ПСЖ, за который выступает украинский защитник Илья Забарный.

Межконтинентальный кубок 2025

1/2 финала. Аль-Райан (Катар), 13 декабря 2025. Challenger Cup

Фламенго (Бразилия) – Пирамидс (Египет) – 2:0

Голы: Лео Перейра, 24, Данило Луис да Силва, 52

Сетка турнира

Фотогалерея