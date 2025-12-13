Выбирай лучшего спортсмена, команду и тренера 2025 года
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Фламенго – Пирамидс. Межконтинентальный кубок. Смотреть онлайн LIVE
Межконтинентальный кубок
Фламенго
13.12.2025 19:00 - : -
Пирамидс
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Бразилия
13 декабря 2025, 16:31 | Обновлено 13 декабря 2025, 16:35
63
0

Фламенго – Пирамидс. Межконтинентальный кубок. Смотреть онлайн LIVE

Смотрите 13 декабря в 19:00 видеотрансляцию полуфинального матча

13 декабря 2025, 16:31 | Обновлено 13 декабря 2025, 16:35
63
0
Фламенго – Пирамидс. Межконтинентальный кубок. Смотреть онлайн LIVE
FIFA Intercontinental Cup

13 декабря в 19:00 по Киеву состоится полуфинал Межконтинентального кубка 2025.

Бразильская команда Фламенго и египетский клуб Пирамидс разыграют Challenger Cup и определят соперника ПСЖ в финале.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Финальная стадия Межконтинентального кубка проходит в катарском городе Аль-Райан с 10 до 17 декабря.

В четвертьфинале 10 декабря бразильский Фламенго в Derby of the Americas победил мексиканский клуб Крус Асуль (2:1).

Египетский Пирамидс ранее обыграл новозеландский Окленд Сити (3:0) и саудовский Аль-Ахли (3:1).

Финал состоится 17 декабря. Прямую путевку в решающий матч имеет победитель Лиги чемпионов 2024/25 – французский ПСЖ, за который выступает украинский защитник Илья Забарный.

Межконтинентальный кубок 2025

Аль-Райан (Катар), 10–17 декабря 2025

Расписание матчей

  • 10.12.2025. 1/4 финала. Крус Асуль (Мексика) – Фламенго (Бразилия) – 1:2
  • 13.12.2025. 1/2 финала. Фламенго (Бразилия) – Пирамидс (Египет)
  • 17.12.2025. Финал. ПСЖ (Франция) – Победитель полуфинала

Сетка турнира

Фламенго – Пирамидс. Межконтинентальный кубок. Смотреть онлайн LIVE

Видеотрансляцию проводит телеканал beIN Sports

Видеоплейер будет добавлен перед началом матче

Betking
Лицензия КРАИЛ № 559 от 05.12.2024
Сделать ставку Зробити ставку
(21+). Участие в азартных играх может вызвать игровую зависимость. Придерживайтесь правил (принципов) ответственной игры.
По теме:
Фламенго – Пирамидс. Прогноз и анонс на полуфинал Межконтинентального кубка
Крус Асуль – Фламенго – 1:2. Межконтинентальный кубок. Видео голов и обзор
На пути к ПСЖ. Фламенго вышел в полуфинал Межконтинентального кубка
Фламенго Межконтинентальный кубок по футболу Пирамидс смотреть онлайн
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Дубль Цыганкова, он герой. Жирона сенсационно выиграла на выезде
Футбол | 12 декабря 2025, 23:53 25
Дубль Цыганкова, он герой. Жирона сенсационно выиграла на выезде
Дубль Цыганкова, он герой. Жирона сенсационно выиграла на выезде

Каталонцы благодаря Виктору обыграли «Реал Сосьедад»

Парма – Лацио. Прогноз и анонс на матч чемпионата Италии
Футбол | 13 декабря 2025, 16:11 0
Парма – Лацио. Прогноз и анонс на матч чемпионата Италии
Парма – Лацио. Прогноз и анонс на матч чемпионата Италии

Поединок начнется 13 декабря в 19:00 по Киеву

Деонтей Уайлдер официально отказался от громкого боя
Бокс | 13.12.2025, 06:22
Деонтей Уайлдер официально отказался от громкого боя
Деонтей Уайлдер официально отказался от громкого боя
Выбираем лучшего спортсмена, тренера и команду 2025 года
Другие виды | 13.12.2025, 11:30
Выбираем лучшего спортсмена, тренера и команду 2025 года
Выбираем лучшего спортсмена, тренера и команду 2025 года
Мозес ИТАУМА: «Ему уже 175 лет, пусть уходит на пенсию»
Бокс | 13.12.2025, 07:02
Мозес ИТАУМА: «Ему уже 175 лет, пусть уходит на пенсию»
Мозес ИТАУМА: «Ему уже 175 лет, пусть уходит на пенсию»
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Турнирная таблица Лиги Европы после 6 туров. 6 команд уже вышли в плей-офф
Турнирная таблица Лиги Европы после 6 туров. 6 команд уже вышли в плей-офф
12.12.2025, 06:05
Футбол
ЧИСОРА: «Ты должен разобраться с ним за один раунд, чтобы зубы вылетели»
ЧИСОРА: «Ты должен разобраться с ним за один раунд, чтобы зубы вылетели»
11.12.2025, 20:04
Бокс
Мирон МАРКЕВИЧ: «Эта команда – уровень Первой лиги Украины»
Мирон МАРКЕВИЧ: «Эта команда – уровень Первой лиги Украины»
11.12.2025, 21:01 3
Футбол
Для Динамо нашли главного тренера после поражения Фиорентине
Для Динамо нашли главного тренера после поражения Фиорентине
13.12.2025, 07:22 4
Футбол
УАФ жестко наказала Ротаня. Длительная дисквалификация и рекордный штраф
УАФ жестко наказала Ротаня. Длительная дисквалификация и рекордный штраф
11.12.2025, 17:41 16
Футбол
КОСТЮК – о поражении от Фиорентины, моментах и игре 19-летнего воспитанника
КОСТЮК – о поражении от Фиорентины, моментах и игре 19-летнего воспитанника
11.12.2025, 23:00 4
Футбол
Луис ЭНРИКЕ: «Люблю его. На мой взгляд, это лучший вратарь в чемпионате»
Луис ЭНРИКЕ: «Люблю его. На мой взгляд, это лучший вратарь в чемпионате»
12.12.2025, 11:17
Футбол
Фиорентина – Динамо – 2:1. Шедевр в ворота Де Хеа. Видеообзор матча
Фиорентина – Динамо – 2:1. Шедевр в ворота Де Хеа. Видеообзор матча
12.12.2025, 00:22 5
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем