Фламенго – Пирамидс. Межконтинентальный кубок. Смотреть онлайн LIVE
Смотрите 13 декабря в 19:00 видеотрансляцию полуфинального матча
13 декабря в 19:00 по Киеву состоится полуфинал Межконтинентального кубка 2025.
Бразильская команда Фламенго и египетский клуб Пирамидс разыграют Challenger Cup и определят соперника ПСЖ в финале.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
Финальная стадия Межконтинентального кубка проходит в катарском городе Аль-Райан с 10 до 17 декабря.
В четвертьфинале 10 декабря бразильский Фламенго в Derby of the Americas победил мексиканский клуб Крус Асуль (2:1).
Египетский Пирамидс ранее обыграл новозеландский Окленд Сити (3:0) и саудовский Аль-Ахли (3:1).
Финал состоится 17 декабря. Прямую путевку в решающий матч имеет победитель Лиги чемпионов 2024/25 – французский ПСЖ, за который выступает украинский защитник Илья Забарный.
Межконтинентальный кубок 2025
Аль-Райан (Катар), 10–17 декабря 2025
Расписание матчей
- 10.12.2025. 1/4 финала. Крус Асуль (Мексика) – Фламенго (Бразилия) – 1:2
- 13.12.2025. 1/2 финала. Фламенго (Бразилия) – Пирамидс (Египет)
- 17.12.2025. Финал. ПСЖ (Франция) – Победитель полуфинала
Сетка турнира
Фламенго – Пирамидс. Межконтинентальный кубок. Смотреть онлайн LIVE
Видеотрансляцию проводит телеканал beIN Sports
Видеоплейер будет добавлен перед началом матче
|
Лицензия КРАИЛ № 559 от 05.12.2024Сделать ставку Зробити ставку
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Каталонцы благодаря Виктору обыграли «Реал Сосьедад»
Поединок начнется 13 декабря в 19:00 по Киеву