Реал получил историческое предложение по трансферу Мбаппе. Решение принято

Мадридский «Реал» получил одно из крупнейших предложений в истории футбола, но ответил категорическим «нет».

Саудовский «Аль-Хиляль» был готов заплатить 350 миллионов евро за Килиана Мбаппе и предложить французу контракт с зарплатой около 300 млн в год. Несмотря на космические цифры, руководство «сливочных» даже не стало рассматривать возможность переговоров. В клубе считают Мбаппе ключевой фигурой проекта и символом будущего команды.

Сам форвард также настроен остаться в Мадриде, отдавая предпочтение спортивным амбициям, а не деньгам. «Реал» четко дал понять рынку: их лидеров купить невозможно.