Выбирай лучшего спортсмена, команду и тренера 2025 года
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Реал получил историческое предложение по трансферу Мбаппе. Решение принято
Испания
15 декабря 2025, 06:42 |
1221
0

Реал получил историческое предложение по трансферу Мбаппе. Решение принято

Француза хотел купить «Аль-Хиляль»

15 декабря 2025, 06:42 |
1221
0
Реал получил историческое предложение по трансферу Мбаппе. Решение принято
Getty Images/Global Images Ukraine. Килиан Мбаппе

Мадридский «Реал» получил одно из крупнейших предложений в истории футбола, но ответил категорическим «нет».

Саудовский «Аль-Хиляль» был готов заплатить 350 миллионов евро за Килиана Мбаппе и предложить французу контракт с зарплатой около 300 млн в год. Несмотря на космические цифры, руководство «сливочных» даже не стало рассматривать возможность переговоров. В клубе считают Мбаппе ключевой фигурой проекта и символом будущего команды.

Сам форвард также настроен остаться в Мадриде, отдавая предпочтение спортивным амбициям, а не деньгам. «Реал» четко дал понять рынку: их лидеров купить невозможно.

По теме:
КУЧЕРОВ об уходе из Вереса: «Конечно, хотелось бы остаться, но…»
Источник: Карпаты попрощаются с тремя футболистами, названы имена
Педри переписал историю Барселоны: рекорд Месси побит
Аль-Хиляль Килиан Мбаппе Реал Мадрид трансферы Ла Лиги трансферы чемпионат Испании по футболу Ла Лига
Дмитрий Олийченко Источник: Fichajes.net
Оцените материал
(7)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Для Динамо подобрали постоянного тренера после поражения от Фиорентины
Футбол | 14 декабря 2025, 07:42 2
Для Динамо подобрали постоянного тренера после поражения от Фиорентины
Для Динамо подобрали постоянного тренера после поражения от Фиорентины

Ващук считает, что Костюк должен остаться в клубе

ОФИЦИАЛЬНО. Шахтер объявил о подписании легионера из другого клуба УПЛ
Футбол | 14 декабря 2025, 12:02 80
ОФИЦИАЛЬНО. Шахтер объявил о подписании легионера из другого клуба УПЛ
ОФИЦИАЛЬНО. Шахтер объявил о подписании легионера из другого клуба УПЛ

Проспер Оба перебрался в расположение «горняков»

Букмекеры выбрали фаворита в противостоянии Энтони Джошуа и Джейка Пола
Бокс | 15.12.2025, 00:37
Букмекеры выбрали фаворита в противостоянии Энтони Джошуа и Джейка Пола
Букмекеры выбрали фаворита в противостоянии Энтони Джошуа и Джейка Пола
Йожеф САБО: «Его оставили одного. Он начал получать миллионы»
Футбол | 15.12.2025, 05:22
Йожеф САБО: «Его оставили одного. Он начал получать миллионы»
Йожеф САБО: «Его оставили одного. Он начал получать миллионы»
Цыганкова после безумного матча решил купить 19-кратный чемпион страны
Футбол | 14.12.2025, 21:42
Цыганкова после безумного матча решил купить 19-кратный чемпион страны
Цыганкова после безумного матча решил купить 19-кратный чемпион страны
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
ЧМ по хоккею U-20. Сборная Украины с камбэком выиграла матч жизни
ЧМ по хоккею U-20. Сборная Украины с камбэком выиграла матч жизни
13.12.2025, 15:59 14
Хоккей
ЭНРИКЕ: Будем давать ему игровое время. Иметь такого игрока – удовольствие
ЭНРИКЕ: Будем давать ему игровое время. Иметь такого игрока – удовольствие
14.12.2025, 09:22 1
Футбол
Анонс 16-го тура АПЛ: Ириски для Марески и что покажет Ливерпуль?
Анонс 16-го тура АПЛ: Ириски для Марески и что покажет Ливерпуль?
13.12.2025, 15:05
Футбол
Турки Аль-Шейх объявил о невероятном бое, который все так долго ждут
Турки Аль-Шейх объявил о невероятном бое, который все так долго ждут
13.12.2025, 22:43 1
Бокс
Лидер топового чемпионата неожиданно решил подписать Миколенко
Лидер топового чемпионата неожиданно решил подписать Миколенко
14.12.2025, 08:23 4
Футбол
На Довбика появился сенсационный претендент, и Рома готова его продать
На Довбика появился сенсационный претендент, и Рома готова его продать
13.12.2025, 07:52 7
Футбол
Для Динамо нашли главного тренера после поражения Фиорентине
Для Динамо нашли главного тренера после поражения Фиорентине
13.12.2025, 07:22 4
Футбол
9 шайб и овертайм. Сборная Украины сыграла с Румынией
9 шайб и овертайм. Сборная Украины сыграла с Румынией
13.12.2025, 22:05
Хоккей
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем