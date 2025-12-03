Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Куртуа назвал лучшего нападающего в мире
Испания
03 декабря 2025, 23:39 | Обновлено 03 декабря 2025, 23:40
498
0

Куртуа назвал лучшего нападающего в мире

Бельгийский голкипер выделил Килиана Мбаппе

03 декабря 2025, 23:39 | Обновлено 03 декабря 2025, 23:40
498
0
Куртуа назвал лучшего нападающего в мире
Getty Images/Global Images Ukraine. Килиан Мбаппе и Тибо Куртуа

Бельгийский голкипер мадридского «Реала» Тибо Куртуа прокомментировал после матча Ла Лиги, в котором его подопечные со счетом 3:0 одолели «Атлетик» Бильбао:

«Сегодняшний матч был как финал. Для меня Мбаппе – лучший нападающий. Единственный, кто к нему близок, – это Холанд».

В текущем сезоне Килиан Мбаппе провел 2 матчей на клубном уровне во всех турнирах, в которых успел отличиться 25забитыми мячами и четырьмя голевыми передачами. Веб-портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 180 миллионов евро.

Ранее Хаби Алонсо прокомментировал победу «Реала» над «Атлетиком».

По теме:
Звезда Реала получил травму. В Мадриде очень обеспокоены
Хаби АЛОНСО: «Он позволил нам сохранить преимущество и продолжить игру»
Гол + пас. Только 4 команды Ла Лиги забили больше в сезоне, чем Мбаппе
чемпионат Испании по футболу Реал Мадрид Ла Лига Килиан Мбаппе Атлетик - Реал Тибо Куртуа
Даниил Кирияка Источник: X (Twitter)
Оцените материал
(4)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Месть за дерзость. Норвежцы утерли нос Самуэльссону, триумф Ботна
Биатлон | 03 декабря 2025, 18:02 20
Месть за дерзость. Норвежцы утерли нос Самуэльссону, триумф Ботна
Месть за дерзость. Норвежцы утерли нос Самуэльссону, триумф Ботна

Первый личный старт среди мужчин подарил скандинавскую цветочную церемонию

Усик попросил провести добровольную защиту титула. Назван соперник
Бокс | 03 декабря 2025, 18:35 11
Усик попросил провести добровольную защиту титула. Назван соперник
Усик попросил провести добровольную защиту титула. Назван соперник

Сулейман дал добро на бой с Уайлдером

Костюк получил список из семи игроков, которые должны покинуть Динамо
Футбол | 03.12.2025, 06:22
Костюк получил список из семи игроков, которые должны покинуть Динамо
Костюк получил список из семи игроков, которые должны покинуть Динамо
Мбаппе снова в огне. Реал прервал серию поражений в Ла Лиге
Футбол | 03.12.2025, 21:57
Мбаппе снова в огне. Реал прервал серию поражений в Ла Лиге
Мбаппе снова в огне. Реал прервал серию поражений в Ла Лиге
Усик проведет бой в Лас-Вегасе с местной звездой бокса
Бокс | 03.12.2025, 07:22
Усик проведет бой в Лас-Вегасе с местной звездой бокса
Усик проведет бой в Лас-Вегасе с местной звездой бокса
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Тренер Шахтера: «Ринат Ахметов разрешил переход в Динамо»
Тренер Шахтера: «Ринат Ахметов разрешил переход в Динамо»
03.12.2025, 07:02 6
Футбол
Владелец Металлиста 1925: «Я сказал: все, уже наигрался в футбол»
Владелец Металлиста 1925: «Я сказал: все, уже наигрался в футбол»
03.12.2025, 20:22 3
Футбол
Готовится трансфер Трубина в АПЛ. Анатолий принял важное решение
Готовится трансфер Трубина в АПЛ. Анатолий принял важное решение
03.12.2025, 09:39 15
Футбол
Усик объяснил, почему хочет драться с Уайлдером
Усик объяснил, почему хочет драться с Уайлдером
02.12.2025, 11:35 1
Бокс
Сумасшедший матч. Ман Сити в игре с Фулхэмом чуть не растерял перевес с 5:1
Сумасшедший матч. Ман Сити в игре с Фулхэмом чуть не растерял перевес с 5:1
02.12.2025, 23:29 4
Футбол
Очередной позор Динамо, ничья Шахтера, уверенность ЛНЗ и Полесья
Очередной позор Динамо, ничья Шахтера, уверенность ЛНЗ и Полесья
02.12.2025, 07:47 7
Футбол
Супертяж: «Не понимаю, почему Усик не назвал мою фамилию. Идеальный бой»
Супертяж: «Не понимаю, почему Усик не назвал мою фамилию. Идеальный бой»
02.12.2025, 02:22 1
Бокс
Как выглядит таблица УПЛ после спасения Шахтера и 4-го подряд фиаско Динамо
Как выглядит таблица УПЛ после спасения Шахтера и 4-го подряд фиаско Динамо
02.12.2025, 06:23 31
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем