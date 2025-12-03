Куртуа назвал лучшего нападающего в мире

Бельгийский голкипер мадридского «Реала» Тибо Куртуа прокомментировал после матча Ла Лиги, в котором его подопечные со счетом 3:0 одолели «Атлетик» Бильбао:

«Сегодняшний матч был как финал. Для меня Мбаппе – лучший нападающий. Единственный, кто к нему близок, – это Холанд».

В текущем сезоне Килиан Мбаппе провел 2 матчей на клубном уровне во всех турнирах, в которых успел отличиться 25забитыми мячами и четырьмя голевыми передачами. Веб-портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 180 миллионов евро.

Ранее Хаби Алонсо прокомментировал победу «Реала» над «Атлетиком».