Выбирай лучшего спортсмена, команду и тренера 2025 года
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Камбэк не удался. Полесье одолело Карпаты
Премьер-лига
Полесье
13.12.2025 18:00 – FT 3 : 2
Карпаты Львов
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Украина. Премьер лига
13 декабря 2025, 19:54 | Обновлено 13 декабря 2025, 20:21
1078
3

Камбэк не удался. Полесье одолело Карпаты

Гол и два ассиста Гуцуляка принесли «волкам» важные три очка

13 декабря 2025, 19:54 | Обновлено 13 декабря 2025, 20:21
1078
3 Comments
Камбэк не удался. Полесье одолело Карпаты
ФК Полесье

После поражения в прошлом туре от «Руха» в стартовом составе «Полесья» произошли две замены. Вместо дисквалифицированного Андриевского и Филиппова на поле вышли Шепелев и Гайдучик. В «Карпатах» Владислав Лупашко после поражения от «Зари» произвел больше кадровых изменений. Вместо Мирошниченко, Краснопира, Альвареа и Федора в игру вступили Полегенько, Пауло Витор, Костенко и Игор Невес.

Соперники начали игру в быстром темпе и в дебюте поединка после передачи Назаренка головой пробивал в ворота Сарапий, но Домчак ликвидировал угрозу. Хозяева поля продолжали больше контролировать мяч и вскоре открыли счет. После фланговой передачи Гуцуляка Гайдучик головой пробил под перекладину ворот.

«Полесье» продолжало искать пути взятия ворот «Карпат» и сумело снова забить гол. Назаренко ворвался в штрафную, сделал передачу на Гуцуляка, который технично обыграл Полегенько и низом пробил мимо вратаря. Для Гуцуляка это был 50-й гол на клубном топ-уровне.

Одна из атак гостей завершалась передачей Костенко на Пауло Витора, но его удар пришелся в защитника. Вскоре пробивал по воротам Бруниньйо и Волынец, не удержав мяч, выбил его за линию поля.

Второй тайм тоже начался во взаимных быстрых атаках и усилия игроков «Полесья» привели к очередному голу. После передачи Назаренко пробивал Брагару, но попал в Бабогло, а после паса Гуцуляка на этот раз пробил точно.

На этом голепад в Житомире не завершился. Атака «Карпат» завершалась сначала ударом Бруниньйо, вскоре ИгораНевеса, однако Волынец спасал команду. Михайличенко пытался выбить мяч, который в итоге срыкошетил в свои ворота. После восьмилетнего перерыва это был второй автогол Михайличенка в УПЛ.

Гости могли сократить отрыв в счете, но Игор Невес пробил рядом с рамкой ворот. Не хватило точности и ударам Бруниньйо. Борьба за мяч продолжалась на подступах к обеим воротам и моментов некоторое время не возникало. Под конец игры опасно пробивал Костенко, но пробил выше ворот.

И все же на 88-й минуте атака "Карпат" завершилась голом. Чачуа с правого края сделал передачу на Краснопира, который низом метко пробился в дальний угол. Гости продолжали штурмовать ворота хозяев, но сравнять счет не удалось.

В итоге «Полесье» и дальше не уступает «Карпатам» в УПЛ – в 4-й игре. Беспроигрышная домашняя серия «Полесья» в чемпионате продолжается 7 игр: 4 победы и 3 ничьи. Вместе с тем, житомирская команда прервала домашнюю рекордную для клуба «сухую», которая длилась 594 минуты.

Наши оценки:

«Полесье» (замены): Леднев – 5,5, Таллес – 5,5, Филиппов – 5,5, Иванов – б/о, Виале – б/о.

«Карпаты» (замены): Карабин – 6,0, Фаби – 5,5, Краснопир – 6,5, Шах – б/о, Клименко – б/о.

Украинская Премьер-лига. 16-й тур.

«Полесье» – «Карпаты» – 3:2

Голы: Гайдучик, 15, Гуцуляк, 27, Брагару, 52 – Михайличенко, 54 (автогол), Краснопир, 88

Предупреждения: Педросо, 47, Танда, 82

«Полесье»: Волынец – Крушинский (Виале, 90+2), Сарапий, Чоботенко, Михайличенко – Бабенко, Шепелев (Таллес, 75) – Назаренко (Иванов, 89), Брагару (Леднёв, 75), Гуцуляк – Гайдучик (Филиппов, 75).

«Карпаты»: Домчак – Полегенько (Фаби, 60), Педросо, Бабогло, Сыч – Танда (Клименко, 86) – Пауло Витор (Карабин, 46), Брунинью (Шах, 86), Чачуа, Костенко – Игор Невес (Краснопир, 60).

Арбитр: Александр Афанасьев (Харьков).

Стадион «Центральный городской стадион «Полесье» (Житомир).

ПОЛЕСЬЕ – КАРПАТЫ. ТЕКСТОВАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА

По теме:
ЛУПАШКО на фоне слухов об увольнении: «Ты будто остался один против всех»
СКРИПНИК: «Не понравился мне тайм. Пропустили детский первый гол»
Руслан Костышин провел 450-й матч в УПЛ в качестве игрока и тренера
чемпионат Украины по футболу Карпаты Львов Украинская Премьер-лига Полесье Житомир Полесье - Карпаты отчеты
Юрий Назаркевич
Юрий Назаркевич Sport.ua
Оцените материал
(14)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Тренер Жироны: «Он прямо сказал, что не хочет быть здесь и играть за нас»
Футбол | 13 декабря 2025, 06:42 1
Тренер Жироны: «Он прямо сказал, что не хочет быть здесь и играть за нас»
Тренер Жироны: «Он прямо сказал, что не хочет быть здесь и играть за нас»

Мичел признал, что Ливакович захотел покинуть клуб

Мозес ИТАУМА: «Ему уже 175 лет, пусть уходит на пенсию»
Бокс | 13 декабря 2025, 07:02 2
Мозес ИТАУМА: «Ему уже 175 лет, пусть уходит на пенсию»
Мозес ИТАУМА: «Ему уже 175 лет, пусть уходит на пенсию»

Британец высказался о Пулеве

Слот вернул Салаха, Ливерпуль наконец победил на Энфилде в АПЛ
Футбол | 13.12.2025, 19:05
Слот вернул Салаха, Ливерпуль наконец победил на Энфилде в АПЛ
Слот вернул Салаха, Ливерпуль наконец победил на Энфилде в АПЛ
Дубль Цыганкова, он герой. Жирона сенсационно выиграла на выезде
Футбол | 12.12.2025, 23:53
Дубль Цыганкова, он герой. Жирона сенсационно выиграла на выезде
Дубль Цыганкова, он герой. Жирона сенсационно выиграла на выезде
Выбираем лучшего спортсмена, тренера и команду 2025 года
Другие виды | 13.12.2025, 11:30
Выбираем лучшего спортсмена, тренера и команду 2025 года
Выбираем лучшего спортсмена, тренера и команду 2025 года
Комментарии 3
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
C.Пеклов
І що світло не вимикалося?
Ответить
0
Показать Скрыть 1 ответ
didora
Усунуті всі недоліки на стадіоні в Житомирі !!!
Ответить
-1
Популярные новости
Анонс 16-го тура АПЛ: Ириски для Марески и что покажет Ливерпуль?
Анонс 16-го тура АПЛ: Ириски для Марески и что покажет Ливерпуль?
13.12.2025, 15:05
Футбол
Фиорентина – Динамо – 2:1. Шедевр в ворота Де Хеа. Видеообзор матча
Фиорентина – Динамо – 2:1. Шедевр в ворота Де Хеа. Видеообзор матча
12.12.2025, 00:22 5
Футбол
Вернидуб признался, почему не возглавил Динамо, когда ушел Шовковский
Вернидуб признался, почему не возглавил Динамо, когда ушел Шовковский
12.12.2025, 07:09 9
Футбол
Ярмоленко встретился во Флоренции с бывшим футболистом Шахтера
Ярмоленко встретился во Флоренции с бывшим футболистом Шахтера
12.12.2025, 12:37 3
Футбол
Таблица Лиги конференций. Шахтер идет вторым, Динамо выбыло из еврокубков
Таблица Лиги конференций. Шахтер идет вторым, Динамо выбыло из еврокубков
12.12.2025, 06:23 53
Футбол
УАФ жестко наказала Ротаня. Длительная дисквалификация и рекордный штраф
УАФ жестко наказала Ротаня. Длительная дисквалификация и рекордный штраф
11.12.2025, 17:41 18
Футбол
Таблица коэффициентов. Украина сохранила 25-ю позицию, Шахтер взял бонусы
Таблица коэффициентов. Украина сохранила 25-ю позицию, Шахтер взял бонусы
12.12.2025, 06:51 20
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем