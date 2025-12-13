Камбэк не удался. Полесье одолело Карпаты

После поражения в прошлом туре от «Руха» в стартовом составе «Полесья» произошли две замены. Вместо дисквалифицированного Андриевского и Филиппова на поле вышли Шепелев и Гайдучик. В «Карпатах» Владислав Лупашко после поражения от «Зари» произвел больше кадровых изменений. Вместо Мирошниченко, Краснопира, Альвареа и Федора в игру вступили Полегенько, Пауло Витор, Костенко и Игор Невес.

Соперники начали игру в быстром темпе и в дебюте поединка после передачи Назаренка головой пробивал в ворота Сарапий, но Домчак ликвидировал угрозу. Хозяева поля продолжали больше контролировать мяч и вскоре открыли счет. После фланговой передачи Гуцуляка Гайдучик головой пробил под перекладину ворот.

«Полесье» продолжало искать пути взятия ворот «Карпат» и сумело снова забить гол. Назаренко ворвался в штрафную, сделал передачу на Гуцуляка, который технично обыграл Полегенько и низом пробил мимо вратаря. Для Гуцуляка это был 50-й гол на клубном топ-уровне.

Одна из атак гостей завершалась передачей Костенко на Пауло Витора, но его удар пришелся в защитника. Вскоре пробивал по воротам Бруниньйо и Волынец, не удержав мяч, выбил его за линию поля.

Второй тайм тоже начался во взаимных быстрых атаках и усилия игроков «Полесья» привели к очередному голу. После передачи Назаренко пробивал Брагару, но попал в Бабогло, а после паса Гуцуляка на этот раз пробил точно.

На этом голепад в Житомире не завершился. Атака «Карпат» завершалась сначала ударом Бруниньйо, вскоре ИгораНевеса, однако Волынец спасал команду. Михайличенко пытался выбить мяч, который в итоге срыкошетил в свои ворота. После восьмилетнего перерыва это был второй автогол Михайличенка в УПЛ.

Гости могли сократить отрыв в счете, но Игор Невес пробил рядом с рамкой ворот. Не хватило точности и ударам Бруниньйо. Борьба за мяч продолжалась на подступах к обеим воротам и моментов некоторое время не возникало. Под конец игры опасно пробивал Костенко, но пробил выше ворот.

И все же на 88-й минуте атака "Карпат" завершилась голом. Чачуа с правого края сделал передачу на Краснопира, который низом метко пробился в дальний угол. Гости продолжали штурмовать ворота хозяев, но сравнять счет не удалось.

В итоге «Полесье» и дальше не уступает «Карпатам» в УПЛ – в 4-й игре. Беспроигрышная домашняя серия «Полесья» в чемпионате продолжается 7 игр: 4 победы и 3 ничьи. Вместе с тем, житомирская команда прервала домашнюю рекордную для клуба «сухую», которая длилась 594 минуты.

Наши оценки:

«Полесье» (замены): Леднев – 5,5, Таллес – 5,5, Филиппов – 5,5, Иванов – б/о, Виале – б/о.

«Карпаты» (замены): Карабин – 6,0, Фаби – 5,5, Краснопир – 6,5, Шах – б/о, Клименко – б/о.

Украинская Премьер-лига. 16-й тур.

«Полесье» – «Карпаты» – 3:2

Голы: Гайдучик, 15, Гуцуляк, 27, Брагару, 52 – Михайличенко, 54 (автогол), Краснопир, 88

Предупреждения: Педросо, 47, Танда, 82

«Полесье»: Волынец – Крушинский (Виале, 90+2), Сарапий, Чоботенко, Михайличенко – Бабенко, Шепелев (Таллес, 75) – Назаренко (Иванов, 89), Брагару (Леднёв, 75), Гуцуляк – Гайдучик (Филиппов, 75).

«Карпаты»: Домчак – Полегенько (Фаби, 60), Педросо, Бабогло, Сыч – Танда (Клименко, 86) – Пауло Витор (Карабин, 46), Брунинью (Шах, 86), Чачуа, Костенко – Игор Невес (Краснопир, 60).

Арбитр: Александр Афанасьев (Харьков).

Стадион «Центральный городской стадион «Полесье» (Житомир).

ПОЛЕСЬЕ – КАРПАТЫ. ТЕКСТОВАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА