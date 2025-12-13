Полесье – Карпаты – 3:2. Бенефис Гуцуляка и неудавшийся камбек. Видео голов
Смотрите видеообзор матча 16-го тура УПЛ 2025/26
13 декабря прошел матч 16-го тура УПЛ 2025/26 между командами Полесье и Карпаты.
Коллективы сыграли на стадионе Центральный в Житомире. Поединок завершился со счетом 3:2 в пользу волков.
Гости едва не отыгрались с 0:2. Гол и два ассиста в этой встрече оформил Алексей Гуцуляк.
УПЛ 2025/26. 16-й тур, 13 декабря
Полесье – Карпаты – 3:2
Голы: Гайдунчик, 15, Гуцуляк, 27, Брагару, 52 – Михайличенко, 54 (автогол), Краснопир, 88
Видеообзор матча
ГОЛ! 1:0 Гайдучик, 15 мин.
ГОЛ! 2:0 Гуцуляк, 27 мин.
ГОЛ! 3:0 Брагару, 52 мин.
ГОЛ! 3:1 Михайличенко, 54 мин. (автогол)
ГОЛ! 3:2 Краснопир, 88 мин.
События матча
