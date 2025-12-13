Выбирай лучшего спортсмена, команду и тренера 2025 года
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Полесье – Карпаты – 3:2. Бенефис Гуцуляка и неудавшийся камбек. Видео голов
Премьер-лига
Полесье
13.12.2025 18:00 – FT 3 : 2
Карпаты Львов
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Украина. Премьер лига
13 декабря 2025, 21:15 | Обновлено 13 декабря 2025, 21:17
1043
1

Полесье – Карпаты – 3:2. Бенефис Гуцуляка и неудавшийся камбек. Видео голов

Смотрите видеообзор матча 16-го тура УПЛ 2025/26

13 декабря 2025, 21:15 | Обновлено 13 декабря 2025, 21:17
1043
1 Comments
Полесье – Карпаты – 3:2. Бенефис Гуцуляка и неудавшийся камбек. Видео голов
ФК Полесье

13 декабря прошел матч 16-го тура УПЛ 2025/26 между командами Полесье и Карпаты.

Коллективы сыграли на стадионе Центральный в Житомире. Поединок завершился со счетом 3:2 в пользу волков.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Гости едва не отыгрались с 0:2. Гол и два ассиста в этой встрече оформил Алексей Гуцуляк.

УПЛ 2025/26. 16-й тур, 13 декабря

Полесье – Карпаты – 3:2

Голы: Гайдунчик, 15, Гуцуляк, 27, Брагару, 52 – Михайличенко, 54 (автогол), Краснопир, 88

Видеообзор матча

ГОЛ! 1:0 Гайдучик, 15 мин.

ГОЛ! 2:0 Гуцуляк, 27 мин.

ГОЛ! 3:0 Брагару, 52 мин.

ГОЛ! 3:1 Михайличенко, 54 мин. (автогол)

ГОЛ! 3:2 Краснопир, 88 мин.

События матча

88’
ГОЛ ! Мяч забил Игорь Краснопир (Карпаты Львов).
54’
ГОЛ ! Автогол забил Богдан Михайличенко (Полесье).
52’
ГОЛ ! Мяч забил Максим Брагару (Полесье), асcист Алексей Гуцуляк.
27’
ГОЛ ! Мяч забил Алексей Гуцуляк (Полесье), асcист Александр Назаренко.
15’
ГОЛ ! Мяч забил Николай Гайдучик (Полесье), асcист Алексей Гуцуляк.
По теме:
Тренер ЛНЗ сказал о медалях и пожелал успеха Просперу Оба
ЛУПАШКО на фоне слухов об увольнении: «Ты будто остался один против всех»
Камбэк не удался. Полесье одолело Карпаты
видео голов и обзор Полесье Житомир Карпаты Львов Полесье - Карпаты Украинская Премьер-лига Николай Гайдучик Алексей Гуцуляк чемпионат Украины по футболу автогол Богдан Михайличенко Максим Брагару Игорь Краснопир
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
Оцените материал
(7)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Барселона – Осасуна. Прогноз и анонс на матч чемпионата Испании
Футбол | 13 декабря 2025, 19:01 0
Барселона – Осасуна. Прогноз и анонс на матч чемпионата Испании
Барселона – Осасуна. Прогноз и анонс на матч чемпионата Испании

Поединок пройдет 13 декабря и начнется в 19:30 по Киеву

Трое игроков Реала умоляют Переса не назначать Зидана
Футбол | 13 декабря 2025, 08:11 3
Трое игроков Реала умоляют Переса не назначать Зидана
Трое игроков Реала умоляют Переса не назначать Зидана

В Мадриде не все выступают за назначение Зизу

Испортили результат: женская сборная Украины не удержалась в топ-3 эстафеты
Биатлон | 13.12.2025, 16:26
Испортили результат: женская сборная Украины не удержалась в топ-3 эстафеты
Испортили результат: женская сборная Украины не удержалась в топ-3 эстафеты
В Италии сообщили, что футболист Динамо пропал без вести на футбольном поле
Футбол | 13.12.2025, 08:35
В Италии сообщили, что футболист Динамо пропал без вести на футбольном поле
В Италии сообщили, что футболист Динамо пропал без вести на футбольном поле
Деонтей Уайлдер официально отказался от громкого боя
Бокс | 13.12.2025, 06:22
Деонтей Уайлдер официально отказался от громкого боя
Деонтей Уайлдер официально отказался от громкого боя
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Світлана Яремчук
Знову цей презерватив вплинув на результат. А пенальті 100% було у ворота житомирян. Знову це чудило перестрашене забрав у Карпат очки.
Ответить
0
Популярные новости
Турнирная таблица Лиги Европы после 6 туров. 6 команд уже вышли в плей-офф
Турнирная таблица Лиги Европы после 6 туров. 6 команд уже вышли в плей-офф
12.12.2025, 06:05
Футбол
Для Динамо нашли главного тренера после поражения Фиорентине
Для Динамо нашли главного тренера после поражения Фиорентине
13.12.2025, 07:22 5
Футбол
Таблица Лиги конференций. Шахтер идет вторым, Динамо выбыло из еврокубков
Таблица Лиги конференций. Шахтер идет вторым, Динамо выбыло из еврокубков
12.12.2025, 06:23 53
Футбол
Таблица коэффициентов. Украина сохранила 25-ю позицию, Шахтер взял бонусы
Таблица коэффициентов. Украина сохранила 25-ю позицию, Шахтер взял бонусы
12.12.2025, 06:51 20
Футбол
Мозес ИТАУМА: «Ему уже 175 лет, пусть уходит на пенсию»
Мозес ИТАУМА: «Ему уже 175 лет, пусть уходит на пенсию»
13.12.2025, 07:02 2
Бокс
Тренер Жироны: «Он прямо сказал, что не хочет быть здесь и играть за нас»
Тренер Жироны: «Он прямо сказал, что не хочет быть здесь и играть за нас»
13.12.2025, 06:42 1
Футбол
Анонс 16-го тура АПЛ: Ириски для Марески и что покажет Ливерпуль?
Анонс 16-го тура АПЛ: Ириски для Марески и что покажет Ливерпуль?
13.12.2025, 15:05
Футбол
Мирон МАРКЕВИЧ: «Эта команда – уровень Первой лиги Украины»
Мирон МАРКЕВИЧ: «Эта команда – уровень Первой лиги Украины»
11.12.2025, 21:01 3
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем