13 декабря прошел матч 16-го тура УПЛ 2025/26 между командами Полесье и Карпаты.

Коллективы сыграли на стадионе Центральный в Житомире. Поединок завершился со счетом 3:2 в пользу волков.

Гости едва не отыгрались с 0:2. Гол и два ассиста в этой встрече оформил Алексей Гуцуляк.

УПЛ 2025/26. 16-й тур, 13 декабря

Полесье – Карпаты – 3:2

Голы: Гайдунчик, 15, Гуцуляк, 27, Брагару, 52 – Михайличенко, 54 (автогол), Краснопир, 88

Видеообзор матча

ГОЛ! 1:0 Гайдучик, 15 мин.

ГОЛ! 2:0 Гуцуляк, 27 мин.

ГОЛ! 3:0 Брагару, 52 мин.

ГОЛ! 3:1 Михайличенко, 54 мин. (автогол)

ГОЛ! 3:2 Краснопир, 88 мин.