В субботу, 13 декабря, «Карпаты» в Житомире сыграют выездной матч заключительного в году 16-го тура УПЛ против «Полесья». «Желто-зеленые» в матчах с львовским клубом еще поражений не терпели.

Полесье

«Полесье» в прошлом туре в гостях уступило «Руху» и осталось на 3-м месте. После матча помощник главного тренера «Полесья» Сергей Кравченко отметил: «Мы стремимся в каждой игре к победе. К сожалению, сегодня проиграли. Если коротко – результат неудовлетворительный. Вскоре после удаления выровняли игру, браво команде за характер и самоотдачу. Полностью переиграли соперника, играя вдесятером. Но, к сожалению, не забили».

Беспроигрышная домашняя серия «Полесья» в чемпионате длится 6 игр: три победы и три ничьих. Житомиряне дома не пропускают голов в чемпионате на протяжении рекордных для клуба 540 минут. Руслан Ротань из-за удаления в прошлом туре будет наблюдать за игрой с трибун и у руля разных клубов может одержать 40-ю победу в УПЛ. Алексей Гуцуляк может забить 50-й гол на клубном топ-уровне. Пропустит игру дисквалифицированный Александр Андриевский.

В текущем чемпионате за «Полесье» выступало 29 игроков, в том числе 8 легионеров. Список лучших бомбардиров возглавляет Николай Гайдучик, забивший 6 голов. Во всех матчах чемпионата принимали участие Сергей Чоботенко, Богдан Михайличенко, Николай Гайдучик, Эдуард Сарапий, Александр Филиппов и Александр Назаренко.

Карпаты

«Зелено-белые» в прошлом туре чемпионата в гостях уступили «Заре» со счетом 0:1. После игры главный тренер «Карпат» Владислав Лупашко отметил: «Наши игроки группы атаки могут иметь восемь касаний мяча в штрафной площадке. Иногда еще больше, но конвертация невелика. Это проблема и самый большой наш недостаток сейчас. Мы играли против достаточно сильного соперника, физически сильного. Нам не хватает реализации и качества в штрафной».

Безвыигрышная серия «Карпат» в чемпионате длится 3 игры: ничья и два поражения. «Зелено-белые» не забивают голов в течение 231-й минуты. «Карпаты» могут провести 20-й «сухой» матч в УПЛ, а Олег Федор – 50-й матч в элитном дивизионе Украины.

С начала чемпионата за «Карпаты» выступали 24 игрока, в том числе 9 легионеров. Список лучших бомбардиров возглавляет Бруниньо, забивший 5 голов. Во всех матчах чемпионата принимали участие Амбросий Чачуа и Игорь Краснопир,

Статистика встреч

«Карпаты» встречались с «Полесьем» в разных турнирах 5 раз и еще не побеждали: ничья и четыре поражения. В УПЛ было проведено три игры, в которых львовская команда дважды уступала житомирскому клубу и однажды сыграла вничью. Предыдущая игра на поле «Полесья» прошла 7 апреля этого года и завершилась вничью со счетом 1:1. Счет открыл Амвросий Чачуа, а спас хозяев от поражения Алексей Гуцуляк. А в августе этого года во Львове «Карпаты» уступили «Полесью» со счетом 0:2.

Фемида

Арбитром матча назначен Александр Афанасьев (Харьков), для которого это будет 26-й поединок в УПЛ. «Карпаты» при этом арбитре провели 3 игры и еще не проигрывали: две победы и ничья. «Полесье» при Афанасьеве провело 8 игр: 4 победы, две ничьи и два поражения.

Прогноз на противостояние

Беспроигрышная домашняя серия «Полесья» в чемпионате длится 6 игр. «Карпаты» не побеждают в УПЛ на протяжении трех игр.

Букмекеры GGBET оценивают шансы команд очень приличными коэффициентами: 1.99 для хозяев поля и 3.85 для львовской команды. А какой прогноз выбрать – решать тебе. Играй с лучшими коэффициентами, получай мгновенные выплаты и поддерживай любимую команду вместе с нами.

Прогнозируем ничью в Житомире.

Ориентировочные составы:

«Полесье»: Волынец, Сарапий, Крушинский, Чоботенко, Михайличенко, Бабенко, Шепелев, Назаренко, Брагару, Гуцуляк, Филиппов.

«Карпаты»: Домчак, Мирошниченко, Сыч, Бабогло, Жан Педросо, Танда, Альварес, Чачуа, Бруниньо, Федор, Краснопир.