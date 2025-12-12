Выбирай лучшего спортсмена, команду и тренера 2025 года
  4. Полесье – Карпаты. Текстовая трансляция матча
Премьер-лига
Полесье
13.12.2025 18:00 - : -
Карпаты Львов
Украина. Премьер лига
12 декабря 2025, 22:12 | Обновлено 12 декабря 2025, 22:17
Полесье – Карпаты. Текстовая трансляция матча

Следите за текстовой трансляцией матча 16-го тура Украинской Премьер-лиги

УПЛ

В субботу, 13 декабря, состоится поединок 16-го тура Украинской Премьер-лиги между житомирским «Полесьем» и львовскими «Карпатами». Игра пройдет в Житомире на поле «Центрального городского стадиона «Полесье», матч начнется в 18:00.

10-матчевая беспроигрышная серия «Полесья» оборвалась в прошлом туре — и сделали это не кто иные, как главный «криптонит» житомирцев этого года — львовский «Рух». Сначала болезненный вылет из Кубка, а теперь ещё и минимальное поражение в чемпионате. «Волки» вновь споткнулись, а сам матч получился действительно огненным: удаление Андриевского, красная карточка для Ротаня, россыпь жёлтых и постоянные стычки между футболистами только подогревали напряжение на поле. После этой осечки «Полесье» уже на пять очков отстаёт от «ЛНЗ» и «Шахтёра», поэтому команде необходимо как можно быстрее возвращаться на победный путь, чтобы не отпустить конкурентов в борьбе за верхние позиции. И соперник для этого — ещё один львовский клуб, «Карпаты». Зелёно-белые снова далеки от оптимальной формы: всего одно очко в трёх последних матчах, и мечты о еврокубках буквально тают на глазах. Команда опасно приближается к борьбе за выживание, но удачный результат в Житомире может вернуть «Карпатам» уверенность и оставить их в гонке за еврокубковые позиции весной.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Полесье» – «Карпаты», за которой можно следить в украинской версии сайта.

Прогноз Sport.ua
Полесье
13 декабря 2025 -
18:00
Карпаты Львов
Обе забьют - нет 1.75
(21+). Участие в азартных играх может вызвать игровую зависимость. Придерживайтесь правил (принципов) ответственной игры.

Букмекеры GGBET оценивают шансы команд очень приличными коэффициентами: 1.99 для Полесья и 3.85 для Карпат. А какой прогноз выбрать – решать тебе. Играй с лучшими коэффициентами, получай мгновенные выплаты и поддерживай любимую команду вместе с нами.

чемпионат Украины по футболу текстовая трансляция Украинская Премьер-лига Полесье Житомир Карпаты Львов Полесье - Карпаты
Кирилл Соловей
Кирилл Соловей Sport.ua
