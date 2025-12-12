В субботу, 13 декабря, состоится поединок 16-го тура Украинской Премьер-лиги между житомирским «Полесьем» и львовскими «Карпатами». Игра пройдет в Житомире на поле «Центрального городского стадиона «Полесье», матч начнется в 18:00.

10-матчевая беспроигрышная серия «Полесья» оборвалась в прошлом туре — и сделали это не кто иные, как главный «криптонит» житомирцев этого года — львовский «Рух». Сначала болезненный вылет из Кубка, а теперь ещё и минимальное поражение в чемпионате. «Волки» вновь споткнулись, а сам матч получился действительно огненным: удаление Андриевского, красная карточка для Ротаня, россыпь жёлтых и постоянные стычки между футболистами только подогревали напряжение на поле. После этой осечки «Полесье» уже на пять очков отстаёт от «ЛНЗ» и «Шахтёра», поэтому команде необходимо как можно быстрее возвращаться на победный путь, чтобы не отпустить конкурентов в борьбе за верхние позиции. И соперник для этого — ещё один львовский клуб, «Карпаты». Зелёно-белые снова далеки от оптимальной формы: всего одно очко в трёх последних матчах, и мечты о еврокубках буквально тают на глазах. Команда опасно приближается к борьбе за выживание, но удачный результат в Житомире может вернуть «Карпатам» уверенность и оставить их в гонке за еврокубковые позиции весной.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Полесье» – «Карпаты», за которой можно следить в украинской версии сайта.

