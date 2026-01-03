Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Полесье подпишет легионера из другого клуба УПЛ: «Слухи не безосновательны»
Украина. Премьер лига
03 января 2026, 08:39 |
936
0

Полесье подпишет легионера из другого клуба УПЛ: «Слухи не безосновательны»

Владимир Загурский поделился планами клуба на зимнее трансферное окно

03 января 2026, 08:39 |
936
0
Полесье подпишет легионера из другого клуба УПЛ: «Слухи не безосновательны»
ФК Колос. Илир Красничи

Генеральный директор Полесья Владимир Загурский поделился планами клуба на зимнее трансферное окно, заявив, что слухи о переходе Илира Красничи не безосновательны.

– Эмерллаху – не единственный новичок Полесья зимой?

– Конечно, потому что есть ряд позиций, которые по требованию нового тренерского штаба должны быть усилены для подтверждения тех позиций, которые мы занимаем и для получения новых побед.

– Пишут об Илире Красничи из Колоса. Сколько в этом правды?

– Скажем так: эти слухи не безосновательны, – сказал Загурский.

Красничи присоединился к Колосу летом 2024 года и заключил соглашение до лета 2027 года. В сезоне 2025/26 Иллир отыграл 14 матчей в УПЛ и отличился одним забитым голом.

По теме:
ОФИЦИАЛЬНО. Клуб АПЛ подписал бразильского форварда
Это Балаков или Батаков? Моуриньо опроверг слухи о Батагове в Бенфике
ТВЕРДОХЛЕБ: «ЛНЗ был настойчивым в трансфере. Все стороны довольны»
Илир Красничи Владимир Загурский Полесье Житомир Колос Ковалевка трансферы трансферы УПЛ
Олег Вахоцкий Источник: Football.ua
Оцените материал
(27)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ВИДЕО. Фьюри показал свою текущую форму и провел спарринг
Бокс | 03 января 2026, 04:10 4
ВИДЕО. Фьюри показал свою текущую форму и провел спарринг
ВИДЕО. Фьюри показал свою текущую форму и провел спарринг

Фьюри может готовить возвращение в ринг

ОФИЦИАЛЬНО. Клуб АПЛ оформил рекордный трансфер
Футбол | 03 января 2026, 04:59 0
ОФИЦИАЛЬНО. Клуб АПЛ оформил рекордный трансфер
ОФИЦИАЛЬНО. Клуб АПЛ оформил рекордный трансфер

Джонсон перешел в Кристал Пэлас

Молодежный ЧМ по хоккею. Определился первый полуфиналист турнира
Хоккей | 03.01.2026, 02:55
Молодежный ЧМ по хоккею. Определился первый полуфиналист турнира
Молодежный ЧМ по хоккею. Определился первый полуфиналист турнира
Футбольный уик-энд с Ярославом Перканюком
Футбол | 02.01.2026, 16:41
Футбольный уик-энд с Ярославом Перканюком
Футбольный уик-энд с Ярославом Перканюком
Зимняя классика, Леау вывел Милан в лидеры, кто выскочил впереди ПСЖ
Футбол | 03.01.2026, 09:05
Зимняя классика, Леау вывел Милан в лидеры, кто выскочил впереди ПСЖ
Зимняя классика, Леау вывел Милан в лидеры, кто выскочил впереди ПСЖ
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Моуриньо назвал украинца лучшим игроком чемпионата и хочет его трансфер
Моуриньо назвал украинца лучшим игроком чемпионата и хочет его трансфер
02.01.2026, 07:02 8
Футбол
Джейк Пол исключен из рейтинга WBA – названа официальная причина
Джейк Пол исключен из рейтинга WBA – названа официальная причина
02.01.2026, 03:24
Бокс
Костюк не должен был заменять Шовковского. Известно, кого хотели Суркисы
Костюк не должен был заменять Шовковского. Известно, кого хотели Суркисы
01.01.2026, 08:11 9
Футбол
Тьерри АНРИ: «Это был позор всего футбола, что он не выиграл Золотой мяч»
Тьерри АНРИ: «Это был позор всего футбола, что он не выиграл Золотой мяч»
02.01.2026, 06:22 5
Футбол
УСИК: «Кличко мне сказали, что я буду драться с другим. Они смеялись...»
УСИК: «Кличко мне сказали, что я буду драться с другим. Они смеялись...»
02.01.2026, 06:42 3
Бокс
Усик – в рейтинге самых богатых спортсменов 2025 года. Сколько заработал?
Усик – в рейтинге самых богатых спортсменов 2025 года. Сколько заработал?
02.01.2026, 08:33 5
Бокс
Аль-Шейх отказался от Усика после его поступка. Что случилось?
Аль-Шейх отказался от Усика после его поступка. Что случилось?
01.01.2026, 10:18 5
Бокс
Правительство африканской страны распустило сборную после провала на КАН
Правительство африканской страны распустило сборную после провала на КАН
01.01.2026, 16:15 25
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем