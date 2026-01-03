Полесье подпишет легионера из другого клуба УПЛ: «Слухи не безосновательны»

Генеральный директор Полесья Владимир Загурский поделился планами клуба на зимнее трансферное окно, заявив, что слухи о переходе Илира Красничи не безосновательны.

– Эмерллаху – не единственный новичок Полесья зимой?

– Конечно, потому что есть ряд позиций, которые по требованию нового тренерского штаба должны быть усилены для подтверждения тех позиций, которые мы занимаем и для получения новых побед.

– Пишут об Илире Красничи из Колоса. Сколько в этом правды?

– Скажем так: эти слухи не безосновательны, – сказал Загурский.

Красничи присоединился к Колосу летом 2024 года и заключил соглашение до лета 2027 года. В сезоне 2025/26 Иллир отыграл 14 матчей в УПЛ и отличился одним забитым голом.