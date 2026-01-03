Англия03 января 2026, 07:02 |
Челси принял окончательное решение о будущем Мудрика в клубе
Клуб готов дать украинцу второй шанс
Украинский вингер «Челси» Михаил Мудрик может вскоре вернуться в клуб после длительной дисквалификации.
По информации GiveMeSport, лондонский клуб все еще рассчитывает на игрока и его возвращение в состав. Лондонцы ожидают, что украинский футболист не будет отбывать полный срок отстранения от футбола.
В прошлом сезоне Мудрик провел 15 матчей, забил три гола и отдал пять результативных передач.
Вингер «Челси» Михаил Мудрик недавно получил официальные обвинения от FA по делу о допинге.
