Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Известный тренер: «Его не хватает сборной Украины»
Чемпионат мира
03 января 2026, 17:22 |
665
1

Известный тренер: «Его не хватает сборной Украины»

Василий Сачко скучает по Михаилу Мудрику

03 января 2026, 17:22 |
665
1 Comments
Известный тренер: «Его не хватает сборной Украины»
Getty Images/Global Images Ukraine. Михаил Мудрик

Известный украинский тренер Василий Сачко в эксклюзивном интервью для Sport.ua высказался об украинском вингере лондонского «Челси» Михаиле Мудрике.

– В последнее время в СМИ снова начали обсуждать тему возвращения дисквалифицированного Михаила Мудрика в футбол.

– По-моему, нашей сборной очень не хватает Мудрика, с его мобильностью, нестандартными ходами. Но гадать, как сложится его дальнейшая судьба – неблагодарное дело, ведь до сих пор не известно, кто виноват в его отстранении, чем он конкретно занимался в прошлом году. Еще слишком много вопросов, на которые нет ответа.

По теме:
Решение нового тренера. Карпаты решили не продавать легионера
Известно, за сколько Полесье купит экс-игрока олимпийской сборной Украины
ЛНЗ не планирует отпускать легионера, который играл на ЧМ-2022
Михаил Мудрик Василий Сачко сборная Украины по футболу инсайд
Дмитрий Вус
Дмитрий Вус Sport.ua
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Молодежный ЧМ по хоккею. Определились пары 1/2 финала турнира
Хоккей | 03 января 2026, 08:21 0
Молодежный ЧМ по хоккею. Определились пары 1/2 финала турнира
Молодежный ЧМ по хоккею. Определились пары 1/2 финала турнира

Завершились все четвертьфиналы

Мирон Маркевич осуществил свою мечту
Футбол | 03 января 2026, 07:22 0
Мирон Маркевич осуществил свою мечту
Мирон Маркевич осуществил свою мечту

Тренер – о любви к хоккею и мечте увидеть матч НХЛ вживую

Отставка Марески из Челси – глупость, но иначе быть просто не могло
Футбол | 03.01.2026, 12:10
Отставка Марески из Челси – глупость, но иначе быть просто не могло
Отставка Марески из Челси – глупость, но иначе быть просто не могло
Молодежный ЧМ по хоккею. Определился первый полуфиналист турнира
Хоккей | 03.01.2026, 02:55
Молодежный ЧМ по хоккею. Определился первый полуфиналист турнира
Молодежный ЧМ по хоккею. Определился первый полуфиналист турнира
Мали – Тунис. Прогноз и анонс на матч 1/8 финала Кубка африканских наций
Футбол | 03.01.2026, 14:50
Мали – Тунис. Прогноз и анонс на матч 1/8 финала Кубка африканских наций
Мали – Тунис. Прогноз и анонс на матч 1/8 финала Кубка африканских наций
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
umnuy2
миша ждём-игрок крутейший
Ответить
+1
Популярные новости
Лупашко выступил с заявлением после увольнения из львовских Карпат
Лупашко выступил с заявлением после увольнения из львовских Карпат
01.01.2026, 17:09 3
Футбол
Шовковский впервые после увольнения из Динамо выступил с большим заявлением
Шовковский впервые после увольнения из Динамо выступил с большим заявлением
02.01.2026, 08:04 5
Футбол
Правительство африканской страны распустило сборную после провала на КАН
Правительство африканской страны распустило сборную после провала на КАН
01.01.2026, 16:15 25
Футбол
Молодежный ЧМ по хоккею. Состоялся матч за выживание в элите
Молодежный ЧМ по хоккею. Состоялся матч за выживание в элите
03.01.2026, 02:59
Хоккей
Молодежный ЧМ по хоккею. Определились пары 1/4 финала
Молодежный ЧМ по хоккею. Определились пары 1/4 финала
02.01.2026, 07:05
Хоккей
Джейк Пол исключен из рейтинга WBA – названа официальная причина
Джейк Пол исключен из рейтинга WBA – названа официальная причина
02.01.2026, 03:24
Бокс
Владимир КЛИЧКО: «Убежден, что победит. Не нужно ждать»
Владимир КЛИЧКО: «Убежден, что победит. Не нужно ждать»
03.01.2026, 09:14 4
Бокс
Тьерри АНРИ: «Это был позор всего футбола, что он не выиграл Золотой мяч»
Тьерри АНРИ: «Это был позор всего футбола, что он не выиграл Золотой мяч»
02.01.2026, 06:22 5
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем