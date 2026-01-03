Известный тренер: «Его не хватает сборной Украины»
Василий Сачко скучает по Михаилу Мудрику
Известный украинский тренер Василий Сачко в эксклюзивном интервью для Sport.ua высказался об украинском вингере лондонского «Челси» Михаиле Мудрике.
– В последнее время в СМИ снова начали обсуждать тему возвращения дисквалифицированного Михаила Мудрика в футбол.
– По-моему, нашей сборной очень не хватает Мудрика, с его мобильностью, нестандартными ходами. Но гадать, как сложится его дальнейшая судьба – неблагодарное дело, ведь до сих пор не известно, кто виноват в его отстранении, чем он конкретно занимался в прошлом году. Еще слишком много вопросов, на которые нет ответа.
