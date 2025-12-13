Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  ФОТО. Хаос на шоу Месси в Индии: организатора задержала полиция
Другие новости
ФОТО. Хаос на шоу Месси в Индии: организатора задержала полиция

Лионель Месси угодил в эпицентр хаоса...

Getty Images/Global Images Ukraine. Лионель Месси

Организатор турне Лионеля Месси по Индии был задержан, сообщили местные власти, после того как краткое появление футболиста на стадионе «Солт-Лейк» в Калькутте завершилось масштабным хаосом.

После мероприятия сотни фанатов выбежали на поле, начали ломать сиденья, крушить трибуны, бросать предметы и срывать сетки ворот на стадионе вместимостью 85 тысяч зрителей.

По данным агентства ANI, тысячи болельщиков заплатили до 12 000 рупий (около £100 или $133 — в несколько раз больше средней недельной зарплаты в Индии), однако 38-летний форвард сборной Аргентины и «Интер Майами» провел на арене лишь около 20 минут вместо запланированного часа. Месси находился в плотном окружении людей, включая Луиса Суареса и Родриго де Пауля, из-за чего его почти не было видно. Разочарованных фанатов возмутило, что игрока быстро увела охрана.

Глава полиции Западной Бенгалии Раджив Кумар сообщил, что «главный организатор мероприятия был задержан» в рамках расследования. По информации Reuters, речь идет о Сатадру Датте. Власти пообещали наказать виновных и обеспечить компенсацию болельщикам.

Губернатор штата С. В. Ананда Бозе призвал к немедленному аресту организатора, возврату средств за билеты, заморозке его банковских счетов и возмещению ущерба стадиону. Полиция также применяла «мягкую силу» для разгона толпы у отеля Hyatt Regency Kolkata, где останавливался Месси.

Всеиндийская федерация футбола заявила, что «глубоко обеспокоена» инцидентом, но подчеркнула, что не имела отношения к частному мероприятию, организованному PR-агентством, и не давала на него никаких разрешений.

Главный министр Западной Бенгалии Мамата Банерджи публично извинилась перед Месси и болельщиками и объявила о создании комиссии для расследования случившегося. Министр спорта штата Аруп Бисвас подтвердил, что расследование продолжается.

Визит Месси в Калькутту прошел после выставочного матча между местными клубами «Mohun Bagan AC» и «Diamond Harbour FC», игроки которых позже пообщались с аргентинцем. Это был первый визит Месси на стадион «Солт-Лейк» с 2011 года.

Ранее в тот же день Месси виртуально открыл 70-футовую статую в свою честь с кубком ЧМ-2022. После Калькутты он отправился в Хайдарабад, где должен принять участие в матче 7×7. Местная полиция заявила, что организация там значительно лучше. Тур Месси по Индии продолжится в Мумбаи и завершится в Нью-Дели.

По материалам издания The Athletic

Лионель Месси Луис Суарес Родриго Де Пауль
Источник: The Athletic
