«Он давно все проваливает». Саленко назвал худшего игрока в составе Динамо

Семь голов в 49-ти матчах, таков показатель панамского нападающего в составе «Динамо». Ничего не смог сделать Эдуардо Герреро и в поединке Лиги конференций с «Фиорентиной» (1:2), за что и был раскритикован экс-форвардом «бело-синих» Олегом Саленко в эксклюзивном интервью сайту Meta.ua.

– Олег, Герреро провалил поединок?

– Он давно все проваливает. Это не нападающий, который от слова вообще не может сделать ничего полезного. На мой взгляд, это худший игрок матча с «Фиорентиной». Нужно искать нового форварда. Правда, одного нашли, а теперь не знают, куда его отдать (речь – о Бленуце. – Прим.авт.).

Напомним, что вчера, 11 декабря на выезде «Динамо» проиграло матч группового раунда Лиги конференций итальянской «Фиорентине» со счетом 1:2.