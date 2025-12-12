Выбирай лучшего спортсмена, команду и тренера 2025 года
  4. «Он давно все проваливает». Саленко назвал худшего игрока в составе Динамо
«Он давно все проваливает». Саленко назвал худшего игрока в составе Динамо

Известный в прошлом нападающий после игры с «Фиорентиной» прошелся по Герреро

Getty Images/Global Images Ukraine. Эдуардо Герреро

Семь голов в 49-ти матчах, таков показатель панамского нападающего в составе «Динамо». Ничего не смог сделать Эдуардо Герреро и в поединке Лиги конференций с «Фиорентиной» (1:2), за что и был раскритикован экс-форвардом «бело-синих» Олегом Саленко в эксклюзивном интервью сайту Meta.ua.

– Олег, Герреро провалил поединок?
– Он давно все проваливает. Это не нападающий, который от слова вообще не может сделать ничего полезного. На мой взгляд, это худший игрок матча с «Фиорентиной». Нужно искать нового форварда. Правда, одного нашли, а теперь не знают, куда его отдать (речь – о Бленуце. – Прим.авт.).

Напомним, что вчера, 11 декабря на выезде «Динамо» проиграло матч группового раунда Лиги конференций итальянской «Фиорентине» со счетом 1:2.

По теме:
Эксперт: «Динамо повезло, что проиграли с минимальным счетом»
Автор победного гола в ворота Динамо прокомментировал победу Фиорентины
«Один в поле не воин». Саленко – о поражении Динамо от Фиорентины
Комментарии 1
vbrjkf
А як же "солідне підсилення" в особі Ярмоленка,про яке говорив Костюк? Краще б вже випустили румуна на заміну - той би забив з тієї позиції, з якої Буратіно промахнувся в кінці матчу. Заміни не покращили гру - скоріше навпаки. Якщо коротко - цей склад ДК вичерпав себе, потрібно будувати нову команду. Було б з ким...
