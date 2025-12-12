Выбирай лучшего спортсмена, команду и тренера 2025 года
  «Один в поле не воин». Саленко – о поражении Динамо от Фиорентины
Лига конференций
12 декабря 2025, 07:54
Бывший нападающий киевлян считает, что в «Динамо» нужно строить новую команду

Getty Images/Global Images Ukraine

«Динамо» снова разочаровало своих поклонников, проиграв в матче группового раунда Лиги конференций «Фиорентине» со счетом 1:2. В эксклюзивном интервью сайту Meta.ua итог этого противостояния подвел бывший нападающий «бело-синих» Олег Саленко.

– Я уже не раз говорил, что в «Динамо» нет футболиста, который бы мог взять игру на себя, обыграть, – сказал Саленко. – Ярмоленко? Один в поле не воин, особенно, если футболист после травмы. Поэтому имеем то, что имеем. Это еще хорошо, что Нещерет несколько раз спас киевлян. При этом мы играли с уверенно последней командой чемпионата Италии.

После того, как динамовцы сравняли счет, они снова сели к своим воротам, что стало определяющим в победе «Фиорентины». А это из-за того, что нет качественных исполнителей в середине поля.

Это была игра двух равных слабых команд. У нас было одно и то же, передачи поперек и назад. Нужно по-новому строить команду.

Олег Саленко Лига конференций Фиорентина Андрей Ярмоленко
Сергей Демьянчук
Сергей Демьянчук Sport.ua
