Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Лига чемпионов
09 декабря 2025, 21:16 | Обновлено 09 декабря 2025, 21:18
Кто заменит Салаха? Слот назвал стартовый состав Ливерпуля против Интера

9 декабря в 22:00 пройдет матч 6-го тура Лиги чемпионов УЕФА

Коллаж Sport.ua. Кристиан Киву и Арне Слот

9 декабря в 22:00 пройдет матч 6-го тура Лиги чемпионов УЕФА 2025/26.

Итальянский Интер играет против английского Ливерпуля на арене Джузеппе Меацца в Милане.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Кристиан Киву и Арне Слот назвали стартовые составы на игру Лиги чемпионов.

Знаменитый форвард Ливерпуля Мохамед Салах не включен в заявку из-за конфликта с тренером.

В нападении Ливерпуля на поле выйдут Уго Экитике, Александер Исак и Кертис Джонс

Интер имеет 12 очков и входит в топ-4 ЛЧ, а Ливерпуль набрал 9 очков и занимает 13-ю позицию.

Стартовые составы Интера и Ливерпуля

Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
Як виявилося, Салах не такий вже і незамінний)
