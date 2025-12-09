Кто заменит Салаха? Слот назвал стартовый состав Ливерпуля против Интера
9 декабря в 22:00 пройдет матч 6-го тура Лиги чемпионов УЕФА 2025/26.
Итальянский Интер играет против английского Ливерпуля на арене Джузеппе Меацца в Милане.
Кристиан Киву и Арне Слот назвали стартовые составы на игру Лиги чемпионов.
Знаменитый форвард Ливерпуля Мохамед Салах не включен в заявку из-за конфликта с тренером.
В нападении Ливерпуля на поле выйдут Уго Экитике, Александер Исак и Кертис Джонс
Интер имеет 12 очков и входит в топ-4 ЛЧ, а Ливерпуль набрал 9 очков и занимает 13-ю позицию.
Стартовые составы Интера и Ливерпуля
