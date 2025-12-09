Интер Милан

Вечером 9 декабря проходит матч 6-го тура Лиги чемпионов УЕФА 2025/26.

В 22:00 итальянский Интер принимает английский Ливерпуль.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Игра проходит на арене Джузеппе Меацца в Милане.

Интер имеет 12 очков и входит в топ-4 ЛЧ, а Ливерпуль набрал 9 очков и занимает 13-ю позицию.

Кристиан Киву и Арне Слот рассчитывают на победу в матче ЛЧ.

Интер – Ливерпуль. Смотреть онлайн. LIVE трансляция