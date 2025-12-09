Интер Милан

09.12.2025 22:00 - : -
Лига чемпионов09 декабря 2025, 20:07 | Обновлено 09 декабря 2025, 21:00
Интер – Ливерпуль. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите 9 декабря в 22:00 матч 6-го тура Лиги чемпионов
Вечером 9 декабря проходит матч 6-го тура Лиги чемпионов УЕФА 2025/26.
В 22:00 итальянский Интер принимает английский Ливерпуль.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
Игра проходит на арене Джузеппе Меацца в Милане.
Интер имеет 12 очков и входит в топ-4 ЛЧ, а Ливерпуль набрал 9 очков и занимает 13-ю позицию.
Кристиан Киву и Арне Слот рассчитывают на победу в матче ЛЧ.
Читайте также:Интер – Ливерпуль. Прогноз и анонс на матч Лиги чемпионов
Интер – Ливерпуль. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Интер – ЛиверпульСмотреть трансляцию
