Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Лига Чемпионов
Интер Милан
09.12.2025 22:00 - : -
Ливерпуль
Лига чемпионов
09 декабря 2025, 20:07 | Обновлено 09 декабря 2025, 21:00
Смотрите 9 декабря в 22:00 матч 6-го тура Лиги чемпионов

Коллаж Sport.ua. Кристиан Киву и Арне Слот

Вечером 9 декабря проходит матч 6-го тура Лиги чемпионов УЕФА 2025/26.

В 22:00 итальянский Интер принимает английский Ливерпуль.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Игра проходит на арене Джузеппе Меацца в Милане.

Интер имеет 12 очков и входит в топ-4 ЛЧ, а Ливерпуль набрал 9 очков и занимает 13-ю позицию.

Кристиан Киву и Арне Слот рассчитывают на победу в матче ЛЧ.

Интер – Ливерпуль
По теме:
Кто заменит Салаха? Слот назвал стартовый состав Ливерпуля против Интера
ТЧУАМЕНИ: «Мы можем выиграть у Манчестер Сити»
Где смотреть онлайн матч Лиги чемпионов Интер – Ливерпуль
Ливерпуль Интер Милан смотреть онлайн Лига чемпионов Интер - Ливерпуль
