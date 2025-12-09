Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Легенда Ливерпуля: «Я буду критиковать Салаха, когда он пытается...»
Англия
09 декабря 2025, 13:31 |
300
0

Легенда Ливерпуля: «Я буду критиковать Салаха, когда он пытается...»

Джейми Каррагер раскритиковал поведение лидера «красных» Мохамеда Салаха

09 декабря 2025, 13:31 |
300
0
Легенда Ливерпуля: «Я буду критиковать Салаха, когда он пытается...»
Getty Images/Global Images Ukraine. Мохамед Салах

Легенда Ливерпуля Джейми Каррагер раскритиковал поведение лидера «красных» Мохамеда Салаха, поддержав коуча команды Арне Слота.

«Я никогда не критиковал Салаха за то, что он не отрабатывал сзади, не подходил. Он – легенда, с некоторыми вещами приходится мириться. Некоторые критические замечания были чрезмерными, но я буду критиковать Салаха, когда он пытается бросить мой клуб под автобус.

Давайте попробуем понять Арне Слота: команда пропустила 10 голов за 3 матча, игра Салаха против ПСВ – позор. В гостях у «Вест Гема» нужно сыграть на ноль, поэтому он убирает из состава единственного игрока, которому позволено не играть в обороне.

Я бы его выпустил дома против Сандерленда – Слот сделал это в перерыве. В выездных матчах с Вест Гэмом и Лидсом – зачем выпускать его, если вы выиграете? Вам не нужен гол. Зачем выпускать игрока, не умеющего защищаться при стандартах и ​​не бегущего назад?», – сказал Джейми.

В нынешнем сезоне АПЛ Ливерпуль занимает 10 строчку турнирной таблицы, имея в своем активе 23 турнирных балла после 14 сыгранных матчей.

По теме:
Интер – Ливерпуль. Прогноз и анонс на матч Лиги чемпионов
С большим отрывом. Бруну Фернандеш возглавляет интересный рейтинг АПЛ
Вулверхэмптон проиграл 8 матчей подряд в АПЛ впервые с 1982 года
Мохамед Салах Джейми Каррагер Арне Слот Ливерпуль Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу
Олег Вахоцкий Источник: The Independent
Оцените материал
(3)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Эксперт: «То, что сделал Костюк в Динамо, только бесстрашный так может»
Футбол | 09 декабря 2025, 08:09 5
Эксперт: «То, что сделал Костюк в Динамо, только бесстрашный так может»
Эксперт: «То, что сделал Костюк в Динамо, только бесстрашный так может»

Заховайло об и.о. главного тренера киевлян

Умер бывший футболист Динамо, который работал со сборными Украины
Футбол | 09 декабря 2025, 07:39 0
Умер бывший футболист Динамо, который работал со сборными Украины
Умер бывший футболист Динамо, который работал со сборными Украины

Не стало Валентина Луценко...

В Реале определились с суммой, за которую отпустят Лунина в Милан
Футбол | 09.12.2025, 13:34
В Реале определились с суммой, за которую отпустят Лунина в Милан
В Реале определились с суммой, за которую отпустят Лунина в Милан
Сафонов второй раз подряд сыграет в стартовом составе ПСЖ. Где Забарный?
Футбол | 09.12.2025, 12:31
Сафонов второй раз подряд сыграет в стартовом составе ПСЖ. Где Забарный?
Сафонов второй раз подряд сыграет в стартовом составе ПСЖ. Где Забарный?
Тайсон Фьюри выбрал себе соперника на мегафайт. Усик сделал ему подарок
Бокс | 09.12.2025, 08:51
Тайсон Фьюри выбрал себе соперника на мегафайт. Усик сделал ему подарок
Тайсон Фьюри выбрал себе соперника на мегафайт. Усик сделал ему подарок
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Фиаско для Казахстана. Определены финалисты чемпионата мира 2025 по socca
Фиаско для Казахстана. Определены финалисты чемпионата мира 2025 по socca
07.12.2025, 21:49
Другие виды
В одни ворота. Сборная Бразилии стала чемпионом мира по футзалу
В одни ворота. Сборная Бразилии стала чемпионом мира по футзалу
08.12.2025, 14:34
Футзал
Сенсационное предложение. Известный клуб Ла Лиги хочет купить звезду Динамо
Сенсационное предложение. Известный клуб Ла Лиги хочет купить звезду Динамо
08.12.2025, 09:13 36
Футбол
Экс-арбитр ФИФА прокомментировал удаления Андриевского и Ротаня
Экс-арбитр ФИФА прокомментировал удаления Андриевского и Ротаня
08.12.2025, 10:46 16
Футбол
Принято решение по матчу Металлист 1925 – Верес. Будет техпоражение?
Принято решение по матчу Металлист 1925 – Верес. Будет техпоражение?
08.12.2025, 10:04 30
Футбол
Динамо оформило подписание украинского вратаря
Динамо оформило подписание украинского вратаря
08.12.2025, 07:40 2
Футбол
Завершился сезон Формулы-1. Ландо Норрис впервые стал чемпионом
Завершился сезон Формулы-1. Ландо Норрис впервые стал чемпионом
07.12.2025, 16:47 12
Авто/мото
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем