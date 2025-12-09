Легенда Ливерпуля: «Я буду критиковать Салаха, когда он пытается...»

Легенда Ливерпуля Джейми Каррагер раскритиковал поведение лидера «красных» Мохамеда Салаха, поддержав коуча команды Арне Слота.

«Я никогда не критиковал Салаха за то, что он не отрабатывал сзади, не подходил. Он – легенда, с некоторыми вещами приходится мириться. Некоторые критические замечания были чрезмерными, но я буду критиковать Салаха, когда он пытается бросить мой клуб под автобус.

Давайте попробуем понять Арне Слота: команда пропустила 10 голов за 3 матча, игра Салаха против ПСВ – позор. В гостях у «Вест Гема» нужно сыграть на ноль, поэтому он убирает из состава единственного игрока, которому позволено не играть в обороне.

Я бы его выпустил дома против Сандерленда – Слот сделал это в перерыве. В выездных матчах с Вест Гэмом и Лидсом – зачем выпускать его, если вы выиграете? Вам не нужен гол. Зачем выпускать игрока, не умеющего защищаться при стандартах и ​​не бегущего назад?», – сказал Джейми.

В нынешнем сезоне АПЛ Ливерпуль занимает 10 строчку турнирной таблицы, имея в своем активе 23 турнирных балла после 14 сыгранных матчей.