Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Не Слот. Известно, кто принял решение не брать Салаха на матч с Интером
Лига чемпионов
09 декабря 2025, 03:17 |
Не Слот. Известно, кто принял решение не брать Салаха на матч с Интером

Игрок ранее критиковал отношение клуба к себе

Getty Images/Global Images Ukraine. Мохамед Салах

Стало известно, кто принял решение не включать Мохамеда Салаха в состав «Ливерпуля» на матч с «Интером».

Вингер официально отсутствует в заявке «красных» и пропустит игру группового этапа Лиги чемпионов против миланцев.

33-летний игрок ранее критиковал отношение клуба к себе после того, как трижды подряд остался вне стартового состава.

Журналист Бен Джейкобс сообщил, что решение о том, чтобы не включать Салаха в заявку, было принято исключительно руководством «Ливерпуля» без участия самого египетского футболиста.

Отмечается, что решение принял спортивный директор Ричард Хьюз после обсуждения с главным тренером Арне Слотом.

Мохамед Салах Ливерпуль Интер - Ливерпуль Лига чемпионов Арне Слот Ричард Хьюз Интер Милан
Михаил Олексиенко
