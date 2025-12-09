Не Слот. Известно, кто принял решение не брать Салаха на матч с Интером

Стало известно, кто принял решение не включать Мохамеда Салаха в состав «Ливерпуля» на матч с «Интером».

Вингер официально отсутствует в заявке «красных» и пропустит игру группового этапа Лиги чемпионов против миланцев.

33-летний игрок ранее критиковал отношение клуба к себе после того, как трижды подряд остался вне стартового состава.

Журналист Бен Джейкобс сообщил, что решение о том, чтобы не включать Салаха в заявку, было принято исключительно руководством «Ливерпуля» без участия самого египетского футболиста.

Отмечается, что решение принял спортивный директор Ричард Хьюз после обсуждения с главным тренером Арне Слотом.