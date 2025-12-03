Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Лидс – Челси. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Чемпионат Англии
Лидс
03.12.2025 22:15 - : -
Челси
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Англия
03 декабря 2025, 16:53 | Обновлено 03 декабря 2025, 16:54
10
0

Лидс – Челси. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 3 декабря в 22:15 матч чемпионата Англии

03 декабря 2025, 16:53 | Обновлено 03 декабря 2025, 16:54
10
0
Лидс – Челси. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine

Во среду, 3 декабря, состоится матч 14-го тура Английской Премьер-лиги, в котором встретятся «Лидс» и «Челси».

Игра пройдет в Лидсе на стадионе «Элланд Роуд».

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Начало поединка запланировано на 22:15 по киевскому времени.

Видеотрансляцию матча проводит Setanta Sports на собственной OTT-платформе.

Лидс – Челси
Смотреть трансляцию
Трансляция матча В эфире
Betking
Лицензия КРАИЛ № 559 от 05.12.2024
Сделать ставку Зробити ставку
(21+). Участие в азартных играх может вызвать игровую зависимость. Придерживайтесь правил (принципов) ответственной игры.
По теме:
Лидс – Челси. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии
ХОЛАНД: «Я хотел забить 100 голов в АПЛ. Но не ожидал, что так быстро»
ГВАРДИОЛА: «100 мячей в АПЛ – это сумасшедшее достижение Холанда»
чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига смотреть онлайн Лидс Челси Лидс - Челси
Дмитрий Вус
Дмитрий Вус Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Костюк получил список из семи игроков, которые должны покинуть Динамо
Футбол | 03 декабря 2025, 06:22 8
Костюк получил список из семи игроков, которые должны покинуть Динамо
Костюк получил список из семи игроков, которые должны покинуть Динамо

Новоиспеченному наставнику посоветовали перестройку команды

Реброву посоветовали вернуть в сборную Украины футболиста Динамо
Футбол | 03 декабря 2025, 10:22 17
Реброву посоветовали вернуть в сборную Украины футболиста Динамо
Реброву посоветовали вернуть в сборную Украины футболиста Динамо

Владимир Мазяр считает, что Андрей Ярмоленко сможет помочь национальной команде

Владелец Металлиста 1925: «Я сказал: все, уже наигрался в футбол»
Футбол | 03.12.2025, 15:50
Владелец Металлиста 1925: «Я сказал: все, уже наигрался в футбол»
Владелец Металлиста 1925: «Я сказал: все, уже наигрался в футбол»
Готовится трансфер Трубина в АПЛ. Анатолий принял важное решение
Футбол | 03.12.2025, 09:39
Готовится трансфер Трубина в АПЛ. Анатолий принял важное решение
Готовится трансфер Трубина в АПЛ. Анатолий принял важное решение
Решающие 0.3 секунды. Легенда биатлона впервые за 2 года выиграла гонку КМ
Биатлон | 02.12.2025, 17:59
Решающие 0.3 секунды. Легенда биатлона впервые за 2 года выиграла гонку КМ
Решающие 0.3 секунды. Легенда биатлона впервые за 2 года выиграла гонку КМ
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Не хватило минуты для победы. Шахтер вырвал ничью у Кривбасса
Не хватило минуты для победы. Шахтер вырвал ничью у Кривбасса
01.12.2025, 20:01 133
Футбол
Кризис Реала – плановый, а Ванат – лучший. Обзор 14 тура Ла Лиги
Кризис Реала – плановый, а Ванат – лучший. Обзор 14 тура Ла Лиги
02.12.2025, 12:43
Футбол
Джошуа провел встречу с Усиком. Будет бой за большие деньги
Джошуа провел встречу с Усиком. Будет бой за большие деньги
01.12.2025, 21:13
Бокс
«Он – не нужен». Леоненко отреагировал на позор Динамо от Полтавы
«Он – не нужен». Леоненко отреагировал на позор Динамо от Полтавы
02.12.2025, 08:12 5
Футбол
Сумасшедший матч. Ман Сити в игре с Фулхэмом чуть не растерял перевес с 5:1
Сумасшедший матч. Ман Сити в игре с Фулхэмом чуть не растерял перевес с 5:1
02.12.2025, 23:29 4
Футбол
Вратарь сборной Украины выставлен на трансфер
Вратарь сборной Украины выставлен на трансфер
02.12.2025, 09:14 20
Футбол
Украинский клуб получил технарь из‑за нарушения лимита легионеров
Украинский клуб получил технарь из‑за нарушения лимита легионеров
02.12.2025, 14:51 3
Футбол
КОСТЮК – о фиаско от Полтавы и трагедии, которая произошла перед игрой
КОСТЮК – о фиаско от Полтавы и трагедии, которая произошла перед игрой
01.12.2025, 19:04 9
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем