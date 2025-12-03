Англия03 декабря 2025, 16:53 | Обновлено 03 декабря 2025, 16:54
Лидс – Челси. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите 3 декабря в 22:15 матч чемпионата Англии
03 декабря 2025, 16:53 | Обновлено 03 декабря 2025, 16:54
Во среду, 3 декабря, состоится матч 14-го тура Английской Премьер-лиги, в котором встретятся «Лидс» и «Челси».
Игра пройдет в Лидсе на стадионе «Элланд Роуд».
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Начало поединка запланировано на 22:15 по киевскому времени.
Видеотрансляцию матча проводит Setanta Sports на собственной OTT-платформе.
Лидс – ЧелсиСмотреть трансляцию
