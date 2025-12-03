Во среду, 3 декабря, состоится матч 14-го тура Английской Премьер-лиги, в котором встретятся «Лидс» и «Челси».

Игра пройдет в Лидсе на стадионе «Элланд Роуд».

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Начало поединка запланировано на 22:15 по киевскому времени.

Видеотрансляцию матча проводит Setanta Sports на собственной OTT-платформе.