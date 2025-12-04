Англия04 декабря 2025, 05:53 |
Лидс – Челси – 3:1. Пенсионеры оступились. Видео голов и обзор матча
Смотрите видеообзор матча 14-го тура АПЛ 2025/26
3 декабря лондонский Челси потерпел сенсационное поражение от Лидса в матче 14-го тура АПЛ 2025/26.
Пенсионеры проиграли выездной поединок на стадионе Элланд Роуд со счетом 1:3.
АПЛ 2025/26. 14-й тур, 3 декабря
Лидс – Челси – 3:1
Голы: Бийол, 6, Танака, 43, Кальверт-Льюин, 72 – Нету, 50
Видеообзор матча
События матча
72’
ГОЛ ! Мяч забил Доминик Кэлверт-Льюин (Лидс).
50’
ГОЛ ! Мяч забил Педру Нету (Челси), асcист Джейми Байно-Гиттенс.
43’
ГОЛ ! Мяч забил Ао Танака (Лидс), асcист Джейден Богл.
6’
ГОЛ ! Мяч забил Яка Бийол (Лидс), асcист Антон Стах.
