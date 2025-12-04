Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Лидс – Челси – 3:1. Пенсионеры оступились. Видео голов и обзор матча
Чемпионат Англии
Лидс
03.12.2025 22:15 – FT 3 : 1
Челси
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Англия
04 декабря 2025, 05:53 |
137
0

Лидс – Челси – 3:1. Пенсионеры оступились. Видео голов и обзор матча

Смотрите видеообзор матча 14-го тура АПЛ 2025/26

04 декабря 2025, 05:53 |
137
0
Лидс – Челси – 3:1. Пенсионеры оступились. Видео голов и обзор матча
Getty Images/Global Images Ukraine

3 декабря лондонский Челси потерпел сенсационное поражение от Лидса в матче 14-го тура АПЛ 2025/26.

Пенсионеры проиграли выездной поединок на стадионе Элланд Роуд со счетом 1:3.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

АПЛ 2025/26. 14-й тур, 3 декабря

Лидс – Челси – 3:1

Голы: Бийол, 6, Танака, 43, Кальверт-Льюин, 72 – Нету, 50

Видеообзор матча

События матча

72’
ГОЛ ! Мяч забил Доминик Кэлверт-Льюин (Лидс).
50’
ГОЛ ! Мяч забил Педру Нету (Челси), асcист Джейми Байно-Гиттенс.
43’
ГОЛ ! Мяч забил Ао Танака (Лидс), асcист Джейден Богл.
6’
ГОЛ ! Мяч забил Яка Бийол (Лидс), асcист Антон Стах.
По теме:
Ливерпуль – Сандерленд – 1:1. Почему у Вирца забрали забитый? Видео голов
Наставник Зинченко празднует 5-ю победу – Ноттингем покидает зону вылета?
Брайтон – Астон Вилла – 3:4. Безумный камбек и два дубля. Видео голов
Челси Лидс Челси - Лидс Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу прогнозы прогнозы на футбол Ао Танака Доминик Калверт-Льюин Педру Нету
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Костюк получил список из семи игроков, которые должны покинуть Динамо
Футбол | 03 декабря 2025, 06:22 9
Костюк получил список из семи игроков, которые должны покинуть Динамо
Костюк получил список из семи игроков, которые должны покинуть Динамо

Новоиспеченному наставнику посоветовали перестройку команды

Усик попросил провести добровольную защиту титула. Назван соперник
Бокс | 03 декабря 2025, 18:35 12
Усик попросил провести добровольную защиту титула. Назван соперник
Усик попросил провести добровольную защиту титула. Назван соперник

Сулейман дал добро на бой с Уайлдером

Тренер Шахтера: «Ринат Ахметов разрешил переход в Динамо»
Футбол | 03.12.2025, 07:02
Тренер Шахтера: «Ринат Ахметов разрешил переход в Динамо»
Тренер Шахтера: «Ринат Ахметов разрешил переход в Динамо»
ВИДЕО. Как Неймар сделал хет-трик и принес важную победу легендарному клубу
Футбол | 04.12.2025, 03:57
ВИДЕО. Как Неймар сделал хет-трик и принес важную победу легендарному клубу
ВИДЕО. Как Неймар сделал хет-трик и принес важную победу легендарному клубу
Бенфика назвала клубам АПЛ цену за Анатолия Трубина
Футбол | 03.12.2025, 22:14
Бенфика назвала клубам АПЛ цену за Анатолия Трубина
Бенфика назвала клубам АПЛ цену за Анатолия Трубина
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Один из лучших боксеров в мире сдал положительный допинг-тест. Скоро бой
Один из лучших боксеров в мире сдал положительный допинг-тест. Скоро бой
02.12.2025, 20:19 2
Бокс
Очередной позор Динамо, ничья Шахтера, уверенность ЛНЗ и Полесья
Очередной позор Динамо, ничья Шахтера, уверенность ЛНЗ и Полесья
02.12.2025, 07:47 7
Футбол
Суркис принял решение, кто должен быть тренером Динамо, и провел переговоры
Суркис принял решение, кто должен быть тренером Динамо, и провел переговоры
02.12.2025, 14:29 22
Футбол
Украинский клуб получил технарь из‑за нарушения лимита легионеров
Украинский клуб получил технарь из‑за нарушения лимита легионеров
02.12.2025, 14:51 3
Футбол
Усик проведет бой в Лас-Вегасе с местной звездой бокса
Усик проведет бой в Лас-Вегасе с местной звездой бокса
03.12.2025, 07:22 2
Бокс
«Он – не нужен». Леоненко отреагировал на позор Динамо от Полтавы
«Он – не нужен». Леоненко отреагировал на позор Динамо от Полтавы
02.12.2025, 08:12 6
Футбол
Майк ТАЙСОН: «Он – мой герой. Как на ринге, так и вне его»
Майк ТАЙСОН: «Он – мой герой. Как на ринге, так и вне его»
03.12.2025, 20:01
Бокс
Суркис принял важное решение относительно нового тренера Динамо
Суркис принял важное решение относительно нового тренера Динамо
03.12.2025, 08:42 10
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем