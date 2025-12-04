Большая сенсация в АПЛ. Новичок чемпионата обыграл Челси

В среду, 3 декабря, прошел матч 14-го тура Английской Премьер-лиги, в котором сыграли «Лидс» и «Челси».

Игра прошла в Лидсе на стадионе «Элланд Роуд». Хозяева неожиданно победили со счетом 3:1.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Новичок АПЛ повел в первом тайме благодаря голам Яка Бийола и Ао Танаки. Во втором тайме за лондонцев один гол отквитал Педру Нету, но на больше «Челси» не хватило. Впоследствии Доминик Калверт-Льюин довел преимущество хозяев до двух голов.

Лондонцы остались на пятой строчке с 24 очками. «Лидс» покинул зону вылета и имеет 14 очков.

АПЛ. 14-й тур, декабря.

Лидс – Челси – 3:1

Голы: Бийол, 6, Танака, 43, Калверт-Льюин, 72 – Нету, 50.

ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА АПЛ

Лидс: Перри, Стрейк, Родон, Бийол, Гудмундссон, Богл (Джастин 87), Ампаду, Штах, Танака (Груев 67), Нмеча (Окафор 67), Келверт-Льюин (Пиру 86).

Челси: Санчес, Кукурелья, Чалоба, Бадьяшиль (Гюсто 46), Адарабиойо, Фернандес, Сантос (Гиу 77), Гиттенс (Гарначо 61), Эстевао (Нето 46), Жоао Педро, Делап (Палмер 61).