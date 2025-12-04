Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Большая сенсация в АПЛ. Новичок чемпионата обыграл Челси
Чемпионат Англии
Лидс
03.12.2025 22:15 – FT 3 : 1
Челси
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Англия
04 декабря 2025, 00:16 |
245
0

Большая сенсация в АПЛ. Новичок чемпионата обыграл Челси

Лидс одержал победу со счетом 3:1

04 декабря 2025, 00:16 |
245
0
Большая сенсация в АПЛ. Новичок чемпионата обыграл Челси
Getty Images/Global Images Ukraine. Лидс – Челси

В среду, 3 декабря, прошел матч 14-го тура Английской Премьер-лиги, в котором сыграли «Лидс» и «Челси».

Игра прошла в Лидсе на стадионе «Элланд Роуд». Хозяева неожиданно победили со счетом 3:1.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Новичок АПЛ повел в первом тайме благодаря голам Яка Бийола и Ао Танаки. Во втором тайме за лондонцев один гол отквитал Педру Нету, но на больше «Челси» не хватило. Впоследствии Доминик Калверт-Льюин довел преимущество хозяев до двух голов.

Лондонцы остались на пятой строчке с 24 очками. «Лидс» покинул зону вылета и имеет 14 очков.

АПЛ. 14-й тур, декабря.

Лидс – Челси – 3:1
Голы: Бийол, 6, Танака, 43, Калверт-Льюин, 72 – Нету, 50.

ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА АПЛ

Лидс: Перри, Стрейк, Родон, Бийол, Гудмундссон, Богл (Джастин 87), Ампаду, Штах, Танака (Груев 67), Нмеча (Окафор 67), Келверт-Льюин (Пиру 86).

Челси: Санчес, Кукурелья, Чалоба, Бадьяшиль (Гюсто 46), Адарабиойо, Фернандес, Сантос (Гиу 77), Гиттенс (Гарначо 61), Эстевао (Нето 46), Жоао Педро, Делап (Палмер 61).

По теме:
Ливерпуль спасся от позора в АПЛ в матче с новичком на Энфилде
ВИДЕО. Вирц забил первый гол за Ливерпуль, но его переписали на автогол
Шоу Брайтона и Астон Виллы. Арсенал победил Брентфорд
Лидс чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига Челси Лидс - Челси
Дмитрий Олийченко
Дмитрий Олийченко Sport.ua
Оцените материал
(3)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Костюк получил список из семи игроков, которые должны покинуть Динамо
Футбол | 03 декабря 2025, 06:22 9
Костюк получил список из семи игроков, которые должны покинуть Динамо
Костюк получил список из семи игроков, которые должны покинуть Динамо

Новоиспеченному наставнику посоветовали перестройку команды

Готовится трансфер Трубина в АПЛ. Анатолий принял важное решение
Футбол | 03 декабря 2025, 09:39 13
Готовится трансфер Трубина в АПЛ. Анатолий принял важное решение
Готовится трансфер Трубина в АПЛ. Анатолий принял важное решение

Вратарь настроен покинуть «Бенфику» ради топовой лиги

Трабзонспор благодаря голу Сикана вышел в основной этап Кубка Турции
Футбол | 03.12.2025, 22:07
Трабзонспор благодаря голу Сикана вышел в основной этап Кубка Турции
Трабзонспор благодаря голу Сикана вышел в основной этап Кубка Турции
Вице-чемпионка мира и участница двух Олимпиад из Украины взяла паспорт рф
Водные виды | 03.12.2025, 20:10
Вице-чемпионка мира и участница двух Олимпиад из Украины взяла паспорт рф
Вице-чемпионка мира и участница двух Олимпиад из Украины взяла паспорт рф
Сенсационный клуб УПЛ проведет большое усиление состава. Деньги есть
Футбол | 03.12.2025, 04:05
Сенсационный клуб УПЛ проведет большое усиление состава. Деньги есть
Сенсационный клуб УПЛ проведет большое усиление состава. Деньги есть
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Владелец Металлиста 1925: «Я сказал: все, уже наигрался в футбол»
Владелец Металлиста 1925: «Я сказал: все, уже наигрался в футбол»
03.12.2025, 20:22 3
Футбол
Один из лучших боксеров в мире сдал положительный допинг-тест. Скоро бой
Один из лучших боксеров в мире сдал положительный допинг-тест. Скоро бой
02.12.2025, 20:19 2
Бокс
Тренер Шахтера: «Ринат Ахметов разрешил переход в Динамо»
Тренер Шахтера: «Ринат Ахметов разрешил переход в Динамо»
03.12.2025, 07:02 6
Футбол
Яркий первый тайм. Украина разгромила Колумбию на чемпионате мира по socca
Яркий первый тайм. Украина разгромила Колумбию на чемпионате мира по socca
02.12.2025, 15:53 1
Другие виды
«Он – не нужен». Леоненко отреагировал на позор Динамо от Полтавы
«Он – не нужен». Леоненко отреагировал на позор Динамо от Полтавы
02.12.2025, 08:12 6
Футбол
Супертяж: «Не понимаю, почему Усик не назвал мою фамилию. Идеальный бой»
Супертяж: «Не понимаю, почему Усик не назвал мою фамилию. Идеальный бой»
02.12.2025, 02:22 1
Бокс
Решающие 0.3 секунды. Легенда биатлона впервые за 2 года выиграла гонку КМ
Решающие 0.3 секунды. Легенда биатлона впервые за 2 года выиграла гонку КМ
02.12.2025, 17:59 17
Биатлон
Вратарь сборной Украины выставлен на трансфер
Вратарь сборной Украины выставлен на трансфер
02.12.2025, 09:14 22
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем