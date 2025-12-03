В среду, 3 декабря состоится поединок 14-го тура чемпионата Англии между «Лидсом» и «Челси». По киевскому времени игра начнется в 22:15.

Лидс

Для «павлинов», действующих победителями Чемпионшипа, текущий сезон проходит очень сложно. За 13 туров Премьер-лиги клуб набрал всего 11 зачетных пунктов, позволяющих находиться только на 18 месте турнирной таблицы. В безопасную зону коллектив не попадает из-за худшей разницы забитых/пропущенных голов, хотя имеет столько же очков, как и «Вест Хэм» с 17-й позиции.

Кубок английской лиги команда покинула после поражения против «Шеффилд Венздей» на стадии 1/32 финала.

Челси

Лондонский коллектив в текущем сезоне показывает очень достойные результаты.

После 13 туров Премьер-лиги на счету «синих» есть 24 балла, благодаря которым они занимают 3-ю строчку турнирной таблицы. От лидера, «Арсенала», «Челси» отстает на 6 зачетных пунктов. В Кубке английской лиги коллектив прошел «Линкольн» и «Вулверхемптон» и квалифицировался в 1/4 финала, где сыграет против «Кардиффа».

За 5 поединков Лиги чемпионов англичане набрали 10 очков – такие результаты позволяют им занимать 7-е место общей таблицы. Хотя расстояние между клубами сейчас довольно маленькое, даже несколько баллов могут кардинально изменить ситуацию.

Личные встречи

Начиная с 2021 года, клубы играли между собой 5 раз. 4 раза побеждал «Челси», а еще в 1 игре выиграл «Лидс».

Интересные факты

В последних 6 выездных играх «Челси» одержали 5 побед и 1 раз сыграли вничью.

Проигрышная серия «Лидса» длится уже 4 поединка подряд.

«Челси» забили 24 гола в текущем сезоне Премьер-лиги – 3-й лучший результат среди всех команд.

Прогноз

Я поставлю на победу «Челси» с коэффициентом 1.77.