Лидс – Челси. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии
Поединок состоится 3 декабря и начнется в 22:15 по Киеву
В среду, 3 декабря состоится поединок 14-го тура чемпионата Англии между «Лидсом» и «Челси». По киевскому времени игра начнется в 22:15.
Лидс
Для «павлинов», действующих победителями Чемпионшипа, текущий сезон проходит очень сложно. За 13 туров Премьер-лиги клуб набрал всего 11 зачетных пунктов, позволяющих находиться только на 18 месте турнирной таблицы. В безопасную зону коллектив не попадает из-за худшей разницы забитых/пропущенных голов, хотя имеет столько же очков, как и «Вест Хэм» с 17-й позиции.
Кубок английской лиги команда покинула после поражения против «Шеффилд Венздей» на стадии 1/32 финала.
Челси
Лондонский коллектив в текущем сезоне показывает очень достойные результаты.
После 13 туров Премьер-лиги на счету «синих» есть 24 балла, благодаря которым они занимают 3-ю строчку турнирной таблицы. От лидера, «Арсенала», «Челси» отстает на 6 зачетных пунктов. В Кубке английской лиги коллектив прошел «Линкольн» и «Вулверхемптон» и квалифицировался в 1/4 финала, где сыграет против «Кардиффа».
За 5 поединков Лиги чемпионов англичане набрали 10 очков – такие результаты позволяют им занимать 7-е место общей таблицы. Хотя расстояние между клубами сейчас довольно маленькое, даже несколько баллов могут кардинально изменить ситуацию.
Личные встречи
Начиная с 2021 года, клубы играли между собой 5 раз. 4 раза побеждал «Челси», а еще в 1 игре выиграл «Лидс».
Интересные факты
- В последних 6 выездных играх «Челси» одержали 5 побед и 1 раз сыграли вничью.
- Проигрышная серия «Лидса» длится уже 4 поединка подряд.
- «Челси» забили 24 гола в текущем сезоне Премьер-лиги – 3-й лучший результат среди всех команд.
Прогноз
Я поставлю на победу «Челси» с коэффициентом 1.77.
22:15
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Президент клуба не хочет видеть тренера из УПЛ
Главные новости за 2 декабря на Sport.ua