  4. Лидс – Челси. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии
Чемпионат Англии
Лидс
03.12.2025 22:15 - : -
Челси
Англия
03 декабря 2025, 13:11 | Обновлено 03 декабря 2025, 13:58
Лидс – Челси. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии

Поединок состоится 3 декабря и начнется в 22:15 по Киеву

Getty Images/Global Images Ukraine

В среду, 3 декабря состоится поединок 14-го тура чемпионата Англии между «Лидсом» и «Челси». По киевскому времени игра начнется в 22:15.

Лидс

Для «павлинов», действующих победителями Чемпионшипа, текущий сезон проходит очень сложно. За 13 туров Премьер-лиги клуб набрал всего 11 зачетных пунктов, позволяющих находиться только на 18 месте турнирной таблицы. В безопасную зону коллектив не попадает из-за худшей разницы забитых/пропущенных голов, хотя имеет столько же очков, как и «Вест Хэм» с 17-й позиции.

Кубок английской лиги команда покинула после поражения против «Шеффилд Венздей» на стадии 1/32 финала.

Челси

Лондонский коллектив в текущем сезоне показывает очень достойные результаты.
После 13 туров Премьер-лиги на счету «синих» есть 24 балла, благодаря которым они занимают 3-ю строчку турнирной таблицы. От лидера, «Арсенала», «Челси» отстает на 6 зачетных пунктов. В Кубке английской лиги коллектив прошел «Линкольн» и «Вулверхемптон» и квалифицировался в 1/4 финала, где сыграет против «Кардиффа».

За 5 поединков Лиги чемпионов англичане набрали 10 очков – такие результаты позволяют им занимать 7-е место общей таблицы. Хотя расстояние между клубами сейчас довольно маленькое, даже несколько баллов могут кардинально изменить ситуацию.

Личные встречи

Начиная с 2021 года, клубы играли между собой 5 раз. 4 раза побеждал «Челси», а еще в 1 игре выиграл «Лидс».

Интересные факты

  • В последних 6 выездных играх «Челси» одержали 5 побед и 1 раз сыграли вничью.
  • Проигрышная серия «Лидса» длится уже 4 поединка подряд.
  • «Челси» забили 24 гола в текущем сезоне Премьер-лиги – 3-й лучший результат среди всех команд.

Прогноз

Я поставлю на победу «Челси» с коэффициентом 1.77.

Лидс
3 декабря 2025 -
22:15
Челси
Денис Кирильчук
Денис Кирильчук Sport.ua
