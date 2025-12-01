Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Первая лига
Металлист
30.11.2025 13:00 – FT 0 : 1
Агробизнес
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Украина. Первая лига
Александр ЧИЖЕВСКИЙ: «Сзади порядок, а свой момент мы найдем»

Главный тренер «Агробизнеса» подвел итог матча с «Металлистом»

Александр Чижевский

В матче 18-го тура Первой лиги «Агробизнес» со счетом 1:0 обыграл харьковский «Металлист». Результат матча прокомментировал наставник «Агробизнеса» Александр Чижевский.

«Конечно, мы удовлетворены результатом. После двух поражений с таким довольно существенным счетом, четыре получили от Левого Берега, потом от Буковины три. Мы настраивали футболистов, что нужно навести порядок в задней линии, и от этого отталкиваться. Сзади порядок, а свой момент мы найдем. Так и получилось, что мы надежно сработали в линии обороны и использовали свой момент. Еще были полумоменты, но слава богу, что выиграли, и мы идем с хорошим настроением на зимний перерыв.

Создал ли Металлист проблемы? Чтобы что-то создал Металлист, я не могу сказать. Но команда Металлист очень хорошая, потому что молодые футболисты обучены, играют в комбинационный футбол. Полагаю, что эта команда не на том месте находится. Там очень много сборников. Хочу пожелать Металлисту, чтобы они выше поднялись в турнирной таблице. Сейчас зимой поработают, и все у них получится. И мы тоже будем работать. У нас также будут изменения в составе. Кто-то покинет нас, и мы будем искать новых игроков, и будем готовиться к весенней части», – сказал Александр Чижевский.

События матча

24’
ГОЛ ! Мяч забил Олег Лень (Агробизнес).
По теме:
Максим ФЕЩУК: «Я уверен, что у этой команды все будет хорошо»
Первый выбор Костюка. Известны стартовые составы на матч Динамо – Полтава
Салюк рассказал, что стало причиной ничьей в матче с Эпицентром
