Металлист – Агробизнес – 0:1. Непростая победа. Видео гола и обзор матча
«Агробизнес» завершил первую часть чемпионата на пятом месте
В воскресенье, 30 ноября, в Ужгороде состоялся матч 18-го тура Первой лиги. «Металлист» принимал «Агробизнес» и уступил сопернику со счетом 0:1.
Счет в матче в середине первого тайма открыл «Агробизнес». Успех команде Александра Чижевского принесла атака на 24-й минуте. Олег Лень принял мяч в штрафной и хладнокровно расстрелял ворота «Металлиста».
«Металлист» не сдался и в конце поединка заставил оборону и болельщиков «Агробизнеса» понервничать. Однако спастись от поражения игрокам харьковского клуба не удалось.
Первая лига. 18-й тур, 30 ноября. Ужгород, стадион «Авангард»
«Металлист» Харьков – «Агробизнес» Волочиск – 0:1
Гол: Лень, 24
Видеозапись матча
Видео гола и обзор матча (ожидается)
События матча
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Владислав рассказал, как когда-то покинул клуб Виктор Леоненко
Авторитетный специалист считает, что зимой в «Динамо» могут назначить другого наставника