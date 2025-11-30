Металлист – Агробизнес – 0:1. Непростая победа. Видео гола и обзор матча

В воскресенье, 30 ноября, в Ужгороде состоялся матч 18-го тура Первой лиги. «Металлист» принимал «Агробизнес» и уступил сопернику со счетом 0:1.

Счет в матче в середине первого тайма открыл «Агробизнес». Успех команде Александра Чижевского принесла атака на 24-й минуте. Олег Лень принял мяч в штрафной и хладнокровно расстрелял ворота «Металлиста».

«Металлист» не сдался и в конце поединка заставил оборону и болельщиков «Агробизнеса» понервничать. Однако спастись от поражения игрокам харьковского клуба не удалось.

Первая лига. 18-й тур, 30 ноября. Ужгород, стадион «Авангард»

«Металлист» Харьков – «Агробизнес» Волочиск – 0:1

Гол: Лень, 24

