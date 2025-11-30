Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Металлист – Агробизнес – 0:1. Непростая победа. Видео гола и обзор матча
Первая лига
Металлист
30.11.2025 13:00 – FT 0 : 1
Агробизнес
Украина. Первая лига
30 ноября 2025, 17:52 | Обновлено 30 ноября 2025, 17:58
Металлист – Агробизнес – 0:1. Непростая победа. Видео гола и обзор матча

«Агробизнес» завершил первую часть чемпионата на пятом месте

ФК Металлист

В воскресенье, 30 ноября, в Ужгороде состоялся матч 18-го тура Первой лиги. «Металлист» принимал «Агробизнес» и уступил сопернику со счетом 0:1.

Счет в матче в середине первого тайма открыл «Агробизнес». Успех команде Александра Чижевского принесла атака на 24-й минуте. Олег Лень принял мяч в штрафной и хладнокровно расстрелял ворота «Металлиста».

«Металлист» не сдался и в конце поединка заставил оборону и болельщиков «Агробизнеса» понервничать. Однако спастись от поражения игрокам харьковского клуба не удалось.

Первая лига. 18-й тур, 30 ноября. Ужгород, стадион «Авангард»

«Металлист» Харьков – «Агробизнес» Волочиск – 0:1

Гол: Лень, 24

Видеозапись матча

Видео гола и обзор матча (ожидается)

События матча

24’
ГОЛ ! Мяч забил Олег Лень (Агробизнес).
