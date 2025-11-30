Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Первая лига. Металлист в домашнем матче проиграл Агробизнесу
Украина. Первая лига
Первая лига. Металлист в домашнем матче проиграл Агробизнесу

Поединок прошел в Ужгороде на стадионе «Авангард»

ФК Металлист

В воскресенье, 30 ноября, состоялся матч 18-го тура Первой лиги. «Металлист» в Ужгороде принимал «Агробизнес». Поединок завершился победой команды гостей со счетом 1:0.

Обе команды в прошлом туре потерпели поражения со счетом 0:3. «Металлист» проиграл «Ингульцу», а «Агробизнес» не устоял перед «Буковиной».

В начале поединка в Ужгороде шансы забить имели обе команды. Но счет открыл «Агробизнес».

Успех команде гостей принесла атака на 24-й минуте. Олег Лень принял мяч в штрафной и хладнокровно расстрелял ворота «Металлиста».

В конце поединка «Металлист» заставил оборону соперника понервничать. Однако забить спасительный мяч игрокам харьковского клуба не удалось.

Первая лига. 18-й тур, 30 ноября. Ужгород, стадион «Авангард»

«Металлист» Харьков – «Агробизнес» Волочиск – 0:1

Гол: Лень, 24

Видеозапись матча

Сергей Турчак
