В воскресенье, 30 ноября, состоится поединок 18-го тура Первой лиги Украины между «Металлистом» и «Агробизнесом». По киевскому времени игра начнется в 13:00.

Металлист

Прошлогодний участник чемпионской группы чемпионата в текущем сезоне демонстрирует не столь уверенные результаты. За 16 туров Первой лиги харьковчане набрали всего 16 очков – пока этого достаточно, чтобы занимать 11-ю строчку турнирной таблицы. Расстояние от зоны переходных игр на вылет составляет всего 1 балл, но у «Металлиста» есть игра в запасе.

В Кубке Украины коллектив дошел до 1/16 финала, однако там потерпел поражение от «ЛНЗ».

Агробизнес

Волочиская команда проводит довольно нестабильный сезон – сначала ее результаты были почти эталонными, однако со временем она немного сдала. Тем не менее, за 17 туров Первой лиги «Агробизнес» набрал 30 зачетных пунктов, позволяющих ему занимать 5-ю строчку турнирной таблицы. От места в топ-4 коллектив отделяет 3 очка.

В Кубке Украины клуб дошел до 1/8 финала, однако там потерпел поражение от «Металлиста 1925».

Личные встречи

Начиная с 2024 года клубы провели между собой 3 официальных поединка. В каждом из них победил «Агробизнес» с общим счетом 4:1.

Интересные факты

В последних 5 поединках «Агробизнес» пропустил уже 12 голов.

В 9 домашних играх этого сезона «Металлист» одержал всего 1 победу. Также на счету команды 4 поражения и 4 ничьи.

Только в 1 из 7 предыдущих матчей «Агробизнеса» было забито менее 3 голов.

Прогноз

Я поставлю на победу «Агробизнеса» с коэффициентом 2.83.