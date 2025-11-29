Металлист – Агробизнес. Прогноз и анонс на матч Первой лиги Украины
Матч начнется 30 ноября в 13:00 по Киеву
В воскресенье, 30 ноября, состоится поединок 18-го тура Первой лиги Украины между «Металлистом» и «Агробизнесом». По киевскому времени игра начнется в 13:00.
Металлист
Прошлогодний участник чемпионской группы чемпионата в текущем сезоне демонстрирует не столь уверенные результаты. За 16 туров Первой лиги харьковчане набрали всего 16 очков – пока этого достаточно, чтобы занимать 11-ю строчку турнирной таблицы. Расстояние от зоны переходных игр на вылет составляет всего 1 балл, но у «Металлиста» есть игра в запасе.
В Кубке Украины коллектив дошел до 1/16 финала, однако там потерпел поражение от «ЛНЗ».
Агробизнес
Волочиская команда проводит довольно нестабильный сезон – сначала ее результаты были почти эталонными, однако со временем она немного сдала. Тем не менее, за 17 туров Первой лиги «Агробизнес» набрал 30 зачетных пунктов, позволяющих ему занимать 5-ю строчку турнирной таблицы. От места в топ-4 коллектив отделяет 3 очка.
В Кубке Украины клуб дошел до 1/8 финала, однако там потерпел поражение от «Металлиста 1925».
Личные встречи
Начиная с 2024 года клубы провели между собой 3 официальных поединка. В каждом из них победил «Агробизнес» с общим счетом 4:1.
Интересные факты
- В последних 5 поединках «Агробизнес» пропустил уже 12 голов.
- В 9 домашних играх этого сезона «Металлист» одержал всего 1 победу. Также на счету команды 4 поражения и 4 ничьи.
- Только в 1 из 7 предыдущих матчей «Агробизнеса» было забито менее 3 голов.
Прогноз
Я поставлю на победу «Агробизнеса» с коэффициентом 2.83.
13:00
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Мацей Кендзьорек остается в столичном гранде
Известный отечественный тренер высказался об увольнении главного тренера «Динамо»