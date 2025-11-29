Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Металлист – Агробизнес. Прогноз и анонс на матч Первой лиги Украины
Первая лига
Металлист
30.11.2025 13:00 - : -
Агробизнес
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Украина. Первая лига
29 ноября 2025, 11:30 | Обновлено 29 ноября 2025, 11:55
11
0

Металлист – Агробизнес. Прогноз и анонс на матч Первой лиги Украины

Матч начнется 30 ноября в 13:00 по Киеву

29 ноября 2025, 11:30 | Обновлено 29 ноября 2025, 11:55
11
0
Металлист – Агробизнес. Прогноз и анонс на матч Первой лиги Украины
ФК Металлист

В воскресенье, 30 ноября, состоится поединок 18-го тура Первой лиги Украины между «Металлистом» и «Агробизнесом». По киевскому времени игра начнется в 13:00.

Металлист

Прошлогодний участник чемпионской группы чемпионата в текущем сезоне демонстрирует не столь уверенные результаты. За 16 туров Первой лиги харьковчане набрали всего 16 очков – пока этого достаточно, чтобы занимать 11-ю строчку турнирной таблицы. Расстояние от зоны переходных игр на вылет составляет всего 1 балл, но у «Металлиста» есть игра в запасе.

В Кубке Украины коллектив дошел до 1/16 финала, однако там потерпел поражение от «ЛНЗ».

Агробизнес

Волочиская команда проводит довольно нестабильный сезон – сначала ее результаты были почти эталонными, однако со временем она немного сдала. Тем не менее, за 17 туров Первой лиги «Агробизнес» набрал 30 зачетных пунктов, позволяющих ему занимать 5-ю строчку турнирной таблицы. От места в топ-4 коллектив отделяет 3 очка.

В Кубке Украины клуб дошел до 1/8 финала, однако там потерпел поражение от «Металлиста 1925».

Личные встречи

Начиная с 2024 года клубы провели между собой 3 официальных поединка. В каждом из них победил «Агробизнес» с общим счетом 4:1.

Интересные факты

  • В последних 5 поединках «Агробизнес» пропустил уже 12 голов.
  • В 9 домашних играх этого сезона «Металлист» одержал всего 1 победу. Также на счету команды 4 поражения и 4 ничьи.
  • Только в 1 из 7 предыдущих матчей «Агробизнеса» было забито менее 3 голов.

Прогноз

Я поставлю на победу «Агробизнеса» с коэффициентом 2.83.

Прогноз Sport.ua
Металлист
30 ноября 2025 -
13:00
Агробизнес
Победа Агробизнеса 2.83 Сделать ставку Лицензия КРАИЛ № 559 от 05.12.2024
Участие в азартных играх может вызвать игровую зависимость. Придерживайтесь правил (принципов) ответственной игры.
По теме:
Вест Хэм – Ливерпуль. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии
Кристал Пэлас – МЮ. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии
БЕССМЕРТНЫЙ: «Мы не создали то количество моментов, при котором выигрывают»
Металлист Харьков Агробизнес прогнозы прогнозы на футбол Первая лига Украины
Денис Кирильчук
Денис Кирильчук Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

В Динамо будет работать иностранный тренер. Коуч уже подтвердил
Футбол | 28 ноября 2025, 17:41 4
В Динамо будет работать иностранный тренер. Коуч уже подтвердил
В Динамо будет работать иностранный тренер. Коуч уже подтвердил

Мацей Кендзьорек остается в столичном гранде

Мирон Маркевич назвал главную ошибку Александра Шовковского
Футбол | 28 ноября 2025, 12:33 11
Мирон Маркевич назвал главную ошибку Александра Шовковского
Мирон Маркевич назвал главную ошибку Александра Шовковского

Известный отечественный тренер высказался об увольнении главного тренера «Динамо»

Фонсека заявил о желании поработать со сборной Украины
Футбол | 29.11.2025, 09:47
Фонсека заявил о желании поработать со сборной Украины
Фонсека заявил о желании поработать со сборной Украины
Шовковский впервые отреагировал на свое увольнение из Динамо
Футбол | 29.11.2025, 08:44
Шовковский впервые отреагировал на свое увольнение из Динамо
Шовковский впервые отреагировал на свое увольнение из Динамо
У Карпат возникли проблемы из-за футболиста, который играет в Бразилии
Футбол | 29.11.2025, 12:09
У Карпат возникли проблемы из-за футболиста, который играет в Бразилии
У Карпат возникли проблемы из-за футболиста, который играет в Бразилии
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Динамо, кроме Шовковского, распрощалось еще с одной легендой
Динамо, кроме Шовковского, распрощалось еще с одной легендой
28.11.2025, 07:56 29
Футбол
Затяжное пике. Динамо в Никосии проиграло Омонии
Затяжное пике. Динамо в Никосии проиграло Омонии
27.11.2025, 21:38 135
Футбол
Источник: ТЦК задержал экс-игрока Динамо и сборной Украины
Источник: ТЦК задержал экс-игрока Динамо и сборной Украины
28.11.2025, 15:01 17
Футбол
Милевский добавил деталей к новости о мобилизации Гармаша
Милевский добавил деталей к новости о мобилизации Гармаша
28.11.2025, 17:17 12
Футбол
Хаби Алонсо отреагировал на игру Лунина в матче против Олимпиакоса
Хаби Алонсо отреагировал на игру Лунина в матче против Олимпиакоса
27.11.2025, 11:13 5
Футбол
Месси достиг соглашения о возвращении в Европу. Произошло непредвиденное
Месси достиг соглашения о возвращении в Европу. Произошло непредвиденное
27.11.2025, 08:55 7
Футбол
ОФИЦИАЛЬНО. Динамо прекратило сотрудничество с Александром Шовковским
ОФИЦИАЛЬНО. Динамо прекратило сотрудничество с Александром Шовковским
28.11.2025, 00:01 219
Футбол
«Ублюдки». О патриотизме и элементарной благодарности в нашем баскетболе
«Ублюдки». О патриотизме и элементарной благодарности в нашем баскетболе
27.11.2025, 13:30 37
Баскетбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем