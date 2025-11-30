Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Интер Майами – Нью-Йорк Сити – 5:1. Кто оформил хет-трик? Видео голов
МЛС США
Интер Майами
30.11.2025 01:00 – FT 5 : 1
Нью-Йорк Сити
Major League Soccer
30 ноября 2025, 03:50 |
606
0

Интер Майами – Нью-Йорк Сити – 5:1. Кто оформил хет-трик? Видео голов

Смотрите видеообзор матча 1/2 финала плей-офф MLS 2025

Getty Images/Global Images Ukraine

В ночь на 30 ноября Интер Майами провел матчи 1/2 финала плей-офф MLS 2025 против команды Нью-Йорк Сити.

Встреча прошла на арене Чейз Стэдиум в Форт Лодердейле. Поединок завершился со счетом 5:1 в пользу цаплей.

Хет-трик оформил Тадео Альенде, а Лионель Месси сделал 405-й ассист в карьере.

Хет-трик оформил Тадео Альенде, а Лионель Месси сделал 405-й ассист в карьере.

Интер Майами стал чемпионом Восточной конференции MLS и в финале Кубка поборется с победителем противостояния Сан-Диего – Ванкувер.

MLS 2025. Плей-офф, 1/2 финада

Интер Майами – Нью-Йорк Сити – 5:1

Голы: Альенде, 14, 23, 90, Сильветти, 67, Сеговия, 83 – Хак, 37

Видеообзор матча

ГОЛ! 1:0 Альенде, 14 мин.

ГОЛ! 2:0 Альенде, 23 мин.

ГОЛ! 2:1 Хак, 37 мин.

ГОЛ! 3:1 Сильветти, 67 мин.

ГОЛ! 4:1 Сеговия, 83 мин.

ГОЛ! 5:1 Альенде, 90 мин.

События матча

89’
ГОЛ ! Мяч забил Тадео Альенде (Интер Майами), асcист Янник Брайт.
83’
ГОЛ ! Мяч забил Теласко Сеговия (Интер Майами), асcист Хорди Альба.
67’
ГОЛ ! Мяч забил Mateo Silvetti (Интер Майами), асcист Лионель Месси.
37’
ГОЛ ! Мяч забил Джастин Хаак (Нью-Йорк Сити), асcист Макси Моралес.
23’
ГОЛ ! Мяч забил Тадео Альенде (Интер Майами), асcист Хорди Альба.
14’
ГОЛ ! Мяч забил Тадео Альенде (Интер Майами).
видео голов и обзор Лионель Месси Интер Майами Нью-Йорк Сити Major League Soccer (MLS) Матео Сильветти хет-трик
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
