Интер Майами – Нью-Йорк Сити – 5:1. Кто оформил хет-трик? Видео голов
Смотрите видеообзор матча 1/2 финала плей-офф MLS 2025
В ночь на 30 ноября Интер Майами провел матчи 1/2 финала плей-офф MLS 2025 против команды Нью-Йорк Сити.
Встреча прошла на арене Чейз Стэдиум в Форт Лодердейле. Поединок завершился со счетом 5:1 в пользу цаплей.
Хет-трик оформил Тадео Альенде, а Лионель Месси сделал 405-й ассист в карьере.
Интер Майами стал чемпионом Восточной конференции MLS и в финале Кубка поборется с победителем противостояния Сан-Диего – Ванкувер.
MLS 2025. Плей-офф, 1/2 финада
Интер Майами – Нью-Йорк Сити – 5:1
Голы: Альенде, 14, 23, 90, Сильветти, 67, Сеговия, 83 – Хак, 37
Видеообзор матча
ГОЛ! 1:0 Альенде, 14 мин.
Sergio Busquets feeds Tadeo Allende. 🍽️— Major League Soccer (@MLS) November 29, 2025
His 6th goal of the Audi MLS Cup Playoffs have them ahead 1-0 early! pic.twitter.com/74fH0MetWC
ГОЛ! 2:0 Альенде, 23 мин.
TADEO ALLENDE AGAIN. IT'S 2-0. 🔥@InterMiamiCF // Audi MLS Cup Playoffs pic.twitter.com/YPVndPRyt2— Major League Soccer (@MLS) November 29, 2025
ГОЛ! 2:1 Хак, 37 мин.
Here we go. 🍿— Major League Soccer (@MLS) November 29, 2025
Justin Haak puts @newyorkcityfc on the board. 2-1. // Audi MLS Cup Playoffs pic.twitter.com/l6VHPfIckq
ГОЛ! 3:1 Сильветти, 67 мин.
Messi dishes, Silvetti finishes. A goal made in Rosario. 🇦🇷@InterMiamiCF // Audi MLS Cup Playoffs pic.twitter.com/MkXTm0LTmY— Major League Soccer (@MLS) November 30, 2025
ГОЛ! 4:1 Сеговия, 83 мин.
Jordi Alba backheel assist on repeat 😱— Major League Soccer (@MLS) November 30, 2025
Telasco Segovia makes it 4-1 Miami! // Audi MLS Cup Playoffs pic.twitter.com/1uGSmRPFIM
ГОЛ! 5:1 Альенде, 90 мин.
HAT TRICK ALLENDE. 5-1. GAME OVER.@InterMiamiCF // Audi MLS Cup Playoffs pic.twitter.com/hY4BAZQQUM— Major League Soccer (@MLS) November 30, 2025
События матча
