Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  Интер Майами – Нью-Йорк Сити. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
МЛС США
Интер Майами
30.11.2025 01:00 - : -
Нью-Йорк Сити
Major League Soccer
29 ноября 2025, 20:31 | Обновлено 29 ноября 2025, 20:35
Интер Майами – Нью-Йорк Сити. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию матча 1/2 финала плей-офф MLS 2025 30 ноября в 01:00

Интер Майами – Нью-Йорк Сити. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine

В ночь на 30 ноября Интер Майами проведет матч 1/2 финала плей-офф MLS 2025 против команды Нью-Йорк Сити.

Встреча состоится на арене Чэйз Стэдиум во Флориде. Стартовый свисток прозвучит в 01:00 по Киеву.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

В случае ничейного результата по итогам основных 90 минут, будут назначены овертаймы и, в случае надобности, серия пенальти.

Интер Майами и Нью-Йорк Сити также определят сильнейшую команду года в Восточной Конференции.

В плей-офф Интер Майами, за который выступают экс-игроки Барселоны Лионель Месси, Луис Суарес, Жорди Альба и Серхио Бускетс, прошел Нэшвилл и Цинциннати. Нью-Йорк Сити выбил Шарлотт и Филадельфию Юнион.

Победитель противостояния в финале Кубка MLS 2025 поборется либо против Сан-Диего, либо против Ванкувера.

Видеотрансляция поединка будет доступна на Apple TV. Плеер на Sport.ua появится перед стартом игры.

Сетка плей-офф MLS 2025

Интер Майами Нью-Йорк Сити смотреть онлайн Лионель Месси Major League Soccer (MLS)
