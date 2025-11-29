Интер Майами – Нью-Йорк Сити. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите видеотрансляцию матча 1/2 финала плей-офф MLS 2025 30 ноября в 01:00
В ночь на 30 ноября Интер Майами проведет матч 1/2 финала плей-офф MLS 2025 против команды Нью-Йорк Сити.
Встреча состоится на арене Чэйз Стэдиум во Флориде. Стартовый свисток прозвучит в 01:00 по Киеву.
В случае ничейного результата по итогам основных 90 минут, будут назначены овертаймы и, в случае надобности, серия пенальти.
Интер Майами и Нью-Йорк Сити также определят сильнейшую команду года в Восточной Конференции.
В плей-офф Интер Майами, за который выступают экс-игроки Барселоны Лионель Месси, Луис Суарес, Жорди Альба и Серхио Бускетс, прошел Нэшвилл и Цинциннати. Нью-Йорк Сити выбил Шарлотт и Филадельфию Юнион.
Победитель противостояния в финале Кубка MLS 2025 поборется либо против Сан-Диего, либо против Ванкувера.
Видеотрансляция поединка будет доступна на Apple TV. Плеер на Sport.ua появится перед стартом игры.
Сетка плей-офф MLS 2025
