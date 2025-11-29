Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  Интер Майами – Нью-Йорк Сити. Прогноз и анонс на 1/2 финала плей-офф MLS
МЛС США
Интер Майами
30.11.2025 01:00 - : -
Нью-Йорк Сити
Major League Soccer
29 ноября 2025, 17:48
Интер Майами – Нью-Йорк Сити. Прогноз и анонс на 1/2 финала плей-офф MLS

Поединок пройдет в ночь на 30 ноября и начнется в 01:00 по Киеву

Интер Майами – Нью-Йорк Сити. Прогноз и анонс на 1/2 финала плей-офф MLS
Getty Images/Global Images Ukraine

В ночь на воскресенье Интер Майами примет Нью-Йорк Сити на стадионе Чейз в матче, который определит чемпиона Восточной конференции и финалиста Кубка MLS.

Встреча начнется 30 ноября в 01:00 по Киеву. Главным арбитром поединка будет американец Джон Фримон.

Интер Майами

Майами уверенно обыграли Цинциннати со счетом 4:0 в полуфинале Восточной конференции и впервые в своей истории вышел в финал конференции. Интер Майами сразится с командой Нью-Йорк Сити, которая находится на пике формы после победы над Филадельфией Юнион, победителем трофея Supporters Shield (чемпионы регулярки), со счетом 1:0 в полуфинале Восточной конференции.

Интер Майами показывает лучший футбол с тех пор, как к команде присоединился Лионель Месси , и является явным фаворитом среди четырех оставшихся команд плей-офф Кубка MLS 2025 года.

Если Майами не выиграет Кубок MLS, 2025 год станет всего лишь вторым годом в карьере Месси, когда он не выиграет командный титул. В то же время, их подход к игре становится еще более напряженным в связи с приближающимся завершением карьеры Серхио Бускетса и Жорди Альбы, которые на данный момент являются одними из лучших игроков Майами в этом плей-офф.

Болельщики должны ожидать очень похожий, если не идентичный состав по сравнению с тем, который играл против Цинциннати, единственным возможным изменением станет возвращение Иэна Фрея на позицию стартового правого защитника после того. Против Цинциннати играл Марсело Вайгандт из-за небольшой травмы Фрея, полученной им во время выступления за Ямайку.

Хавьеру Маскерано пришлось отказаться от выпуска в стартовом составе Луиса Суареса против Нэшвилла в третьей игре серии из-за дисквалификации, а затем Луис испытывал проблемы со здоровьем. Поэтому в матче с Цинциннати Маскерано поставил на позиции центрального форварда 19-летнего Матео Сильветти, и это окупилось – Матео отметился голом и ассистом.

Ожидается, что Месси снова будет надежен – сейчас у Лео шесть голов и шесть ассистов в четырех матчах. Что касается травмированных, то в составе Майами будут отсутствовать только Дэвид Руис и Райан Сэйлор.

Нью-Йорк Сити

У Нью-Йорк Сити было бы гораздо больше шансов в этом матче, если бы к игре был доступен лучший бомбардир команды Алонсо Мартинес. К сожалению для команды тренера Паскаля Янсена, Мартинес получил травму во время отборочных матчей чемпионата мира за сборную Коста-Рики.

У Нью-Йорк Сити практически нет вариантов с нападающими. В полуфинале против Филадельфии 38-летний Макси Моралес забил единственный и победный гол, но его уровень уже не так стабилен, как в прошлые годы – его карьера подходит к закату.

Если команда и сумеет забить, то, вероятно, голом должен будет отличиться кто-то из новичков, Николас Фернандес или Ханнес Вольф. К слову, у Вольфа 11 голов в 33 матчах регулярки.

За исключением этих трех игроков, дела в атаке идут совсем плохо. Именно здесь и проявляется важность обороны. Однако сухой матч против Майами, забивающего рекордное количество голов, кажется невозможным.

Прогноз

Интер Майами и Месси на ходу, Нью-Йорк Сити сделал большое одолжение цаплям, пройдя Филадельфию в полуфинале конференции, являясь явным аутсайдером. У Нью-Йорка явные проблемы с атакой, а учитывая уровень игры в MLS – именно атака играет большую роль в исходе встречи, чем оборона.

Месси и компания заслуженные фавориты поединка. Учитывая дополнительный и не менее важный фактор домашнего стадиона – фора (-1) на Интер Майами выглядит интересным вариантом.

Прогноз Sport.ua
Интер Майами
30 ноября 2025 -
01:00
Нью-Йорк Сити
Интер Майами Нью-Йорк Сити Лионель Месси прогнозы прогнозы на футбол Major League Soccer (MLS)
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
