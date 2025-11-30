Исторический ассист Месси. Матч на пятерку: Интер Майами вышел в финал MLS
В 1/2 финала плей-офф цапли разбили Нью-Йорк Сити 5:1, Альенде оформил хет-трик
Интер Майами вышел в финал Кубка Major League Soccer (MLS) 2025!
В полуфинале (финале Восточной конференции) цапли разгромили Нью-Йорк Сити со счетом 5:1. Встреча прошла на арене Чейз Стэдиум в городе Форт Лодердейл.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
Хет-трик в этом поединке оформил аргентинский форвард Тадео Альенде. Еще по одному мячу для хозяев поля забили Матео Сильветти и Теласко Сеговия. У гостей единственный гол положил Джастин Хак.
Легендарный аргентинец Лионель Месси отыграл все 90 минут и отметился одним ассистом (пас на Сильветти). Эта голевая передача стала для Лео 405-й в карьере – Месси теперь является лучшим ассистентом в истории футбола.
Помимо Месси, из экс-игроков Барсы за Интер Майами сыграли Жорди Альба (90 минут, два ассиста), Серхио Бускетс (90 минут) и Луис Суарес (вышел на 82-й минуте).
Интер Майами стал лучшей командой в Восточной конференции в 2025 году и впервые в истории сыграет в финале Кубка американской лиги. В решающем поединке подопечные Хавьера Маскерано поборются либо против Сан-Диего, либо против Ванкувера.
MLS 2025. Плей-офф, 1/2 финада
Интер Майами – Нью-Йорк Сити – 5:1
Голы: Альенде, 14, 23, 90, Сильветти, 67, Сеговия, 83 – Хак, 37
Фотогалерея матча
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
«Монако» победил чемпиона Лиги 1
Единственный гол забил Данило, экс-защитник Реала, Ман Сити и Юве