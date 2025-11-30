Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Исторический ассист Месси. Матч на пятерку: Интер Майами вышел в финал MLS
МЛС США
Интер Майами
30.11.2025 01:00 – FT 5 : 1
Нью-Йорк Сити
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Major League Soccer
30 ноября 2025, 03:15 | Обновлено 30 ноября 2025, 03:40
271
0

Исторический ассист Месси. Матч на пятерку: Интер Майами вышел в финал MLS

В 1/2 финала плей-офф цапли разбили Нью-Йорк Сити 5:1, Альенде оформил хет-трик

30 ноября 2025, 03:15 | Обновлено 30 ноября 2025, 03:40
271
0
Исторический ассист Месси. Матч на пятерку: Интер Майами вышел в финал MLS
Getty Images/Global Images Ukraine

Интер Майами вышел в финал Кубка Major League Soccer (MLS) 2025!

В полуфинале (финале Восточной конференции) цапли разгромили Нью-Йорк Сити со счетом 5:1. Встреча прошла на арене Чейз Стэдиум в городе Форт Лодердейл.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Хет-трик в этом поединке оформил аргентинский форвард Тадео Альенде. Еще по одному мячу для хозяев поля забили Матео Сильветти и Теласко Сеговия. У гостей единственный гол положил Джастин Хак.

Легендарный аргентинец Лионель Месси отыграл все 90 минут и отметился одним ассистом (пас на Сильветти). Эта голевая передача стала для Лео 405-й в карьере – Месси теперь является лучшим ассистентом в истории футбола.

Помимо Месси, из экс-игроков Барсы за Интер Майами сыграли Жорди Альба (90 минут, два ассиста), Серхио Бускетс (90 минут) и Луис Суарес (вышел на 82-й минуте).

Интер Майами стал лучшей командой в Восточной конференции в 2025 году и впервые в истории сыграет в финале Кубка американской лиги. В решающем поединке подопечные Хавьера Маскерано поборются либо против Сан-Диего, либо против Ванкувера.

MLS 2025. Плей-офф, 1/2 финада

Интер Майами – Нью-Йорк Сити – 5:1

Голы: Альенде, 14, 23, 90, Сильветти, 67, Сеговия, 83 – Хак, 37

Фотогалерея матча

Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine

По теме:
Интер Майами – Нью-Йорк Сити – 5:1. Кто оформил хет-трик? Видео голов
Легендарно и официально: Месси стал лучшим ассистентом в истории футбола
ФОТО. Алькарас присутствует на матче Интер Майами. Месси подмигнул Карлосу
Major League Soccer (MLS) Матео Сильветти Лионель Месси Интер Майами Нью-Йорк Сити Луис Суарес Жорди Альба Серхио Бускетс Хавьер Маскерано хет-трик
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
Оцените материал
(3)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ПСЖ проиграл во Франции из-за россиянина. Энрике проигнорировал Забарного
Футбол | 29 ноября 2025, 20:00 10
ПСЖ проиграл во Франции из-за россиянина. Энрике проигнорировал Забарного
ПСЖ проиграл во Франции из-за россиянина. Энрике проигнорировал Забарного

«Монако» победил чемпиона Лиги 1

Праздник для Бразилии. Определен победитель Кубка Либертадорес 2025
Футбол | 30 ноября 2025, 01:14 0
Праздник для Бразилии. Определен победитель Кубка Либертадорес 2025
Праздник для Бразилии. Определен победитель Кубка Либертадорес 2025

Единственный гол забил Данило, экс-защитник Реала, Ман Сити и Юве

Йожеф САБО: «Я не взял этого футболиста в Динамо, а это о чем-то говорит»
Футбол | 29.11.2025, 11:21
Йожеф САБО: «Я не взял этого футболиста в Динамо, а это о чем-то говорит»
Йожеф САБО: «Я не взял этого футболиста в Динамо, а это о чем-то говорит»
ФОТО. Ламин Ямаль опередил Месси и Роналду в неожиданном рейтинге
Футбол | 29.11.2025, 21:28
ФОТО. Ламин Ямаль опередил Месси и Роналду в неожиданном рейтинге
ФОТО. Ламин Ямаль опередил Месси и Роналду в неожиданном рейтинге
Шовковский впервые отреагировал на свое увольнение из Динамо
Футбол | 29.11.2025, 08:44
Шовковский впервые отреагировал на свое увольнение из Динамо
Шовковский впервые отреагировал на свое увольнение из Динамо
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
ОФИЦИАЛЬНО. Экс-игрока Динамо и сборной задержал ТЦК и мобилизовал в армию
ОФИЦИАЛЬНО. Экс-игрока Динамо и сборной задержал ТЦК и мобилизовал в армию
28.11.2025, 15:33 83
Футбол
Суркис нашел нового тренера для Динамо в телефонном разговоре
Суркис нашел нового тренера для Динамо в телефонном разговоре
29.11.2025, 07:53 14
Футбол
Позор на весь мир. Легендарный боец приехал к кадырову
Позор на весь мир. Легендарный боец приехал к кадырову
28.11.2025, 00:02 7
Бокс
Усик удивил боксерскую организацию, приняв сенсационное решение
Усик удивил боксерскую организацию, приняв сенсационное решение
28.11.2025, 00:42
Бокс
Бродский отреагировал на безумную победу Украины над Грузией: «Позор им»
Бродский отреагировал на безумную победу Украины над Грузией: «Позор им»
28.11.2025, 16:54 1
Баскетбол
Лига конференций. Как выглядит таблица после победы Шахтера и фиаско Динамо
Лига конференций. Как выглядит таблица после победы Шахтера и фиаско Динамо
28.11.2025, 06:23 42
Футбол
ОФИЦИАЛЬНО. Динамо прекратило сотрудничество с Александром Шовковским
ОФИЦИАЛЬНО. Динамо прекратило сотрудничество с Александром Шовковским
28.11.2025, 00:01 219
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем