Легендарно и официально: Месси стал лучшим ассистентом в истории футбола

Легендарный аргентинский форвард Лионель Месси оформил 405-ю голевую передачу в карьере и стал лучшим ассистентом в истории футбола.

Лео покорилась такая планка в матче 1/2 финала плей-офф Кубка MLS 2025 за Интер Майами против Нью-Йорк Сити – на 67-й Лео ассистировал на Матео Сильветти.

Месси стал первым игроком в истории, котором удалось сделать 405 ассистов. Лео обошел именитого Ференца Пушкаша, на счету которого 404 результативных паса.

Помимо 405 ассистов, у Месси также 896 голов. Всего у аргентинца 1136 сыгранных поединков в карьере.

