  4. Легендарно и официально: Месси стал лучшим ассистентом в истории футбола
30 ноября 2025, 03:05 |
Легендарно и официально: Месси стал лучшим ассистентом в истории футбола

На счету Лионеля теперь 405 голевых передач за карьеру – он обошел Ференца Пушкаша (404)

Легендарно и официально: Месси стал лучшим ассистентом в истории футбола
Getty Images/Global Images Ukraine. Лионель Месси

Легендарный аргентинский форвард Лионель Месси оформил 405-ю голевую передачу в карьере и стал лучшим ассистентом в истории футбола.

Лео покорилась такая планка в матче 1/2 финала плей-офф Кубка MLS 2025 за Интер Майами против Нью-Йорк Сити – на 67-й Лео ассистировал на Матео Сильветти.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Месси стал первым игроком в истории, котором удалось сделать 405 ассистов. Лео обошел именитого Ференца Пушкаша, на счету которого 404 результативных паса.

Помимо 405 ассистов, у Месси также 896 голов. Всего у аргентинца 1136 сыгранных поединков в карьере.

Статистика Лионеля Месси:

  • Барселона – 778 матчей (672 гола, 269 ассистов)
  • ПСЖ – 75 матчей (32 гола, 34 ассиста)
  • Интер Майами – 87 матчей (77 голов, 41 ассист)
  • Сборная Аргентины – 196 матчей (115 голов, 61 ассист)
  • Суммарно: 1136 матчей (896 голов, 405 ассистов)
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
