Легендарно и официально: Месси стал лучшим ассистентом в истории футбола
На счету Лионеля теперь 405 голевых передач за карьеру – он обошел Ференца Пушкаша (404)
Легендарный аргентинский форвард Лионель Месси оформил 405-ю голевую передачу в карьере и стал лучшим ассистентом в истории футбола.
Лео покорилась такая планка в матче 1/2 финала плей-офф Кубка MLS 2025 за Интер Майами против Нью-Йорк Сити – на 67-й Лео ассистировал на Матео Сильветти.
Месси стал первым игроком в истории, котором удалось сделать 405 ассистов. Лео обошел именитого Ференца Пушкаша, на счету которого 404 результативных паса.
Помимо 405 ассистов, у Месси также 896 голов. Всего у аргентинца 1136 сыгранных поединков в карьере.
Статистика Лионеля Месси:
- Барселона – 778 матчей (672 гола, 269 ассистов)
- ПСЖ – 75 матчей (32 гола, 34 ассиста)
- Интер Майами – 87 матчей (77 голов, 41 ассист)
- Сборная Аргентины – 196 матчей (115 голов, 61 ассист)
- Суммарно: 1136 матчей (896 голов, 405 ассистов)
