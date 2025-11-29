Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Ворскла в последнем матче года разгромила Черноморец
Первая лига
Ворскла
29.11.2025 14:00 – FT 3 : 0
Черноморец
Украина. Первая лига
29 ноября 2025, 17:40 | Обновлено 29 ноября 2025, 17:56
2145
0

Полтавчане все решили на старте встречи

ФК Ворскла

Ворскла в центральном матче очередного тура Первой лиги принимала Черноморец – обе популярные в Украине команды в прошлом сезоне вылетели из УПЛ и мечтают вернуться в элиту.

Ворскла выиграла со счетом 3:0, забив два гола на старте встречи. Далее была достаточно длительная пауза из-за возодушной тревоги, но во втором тайме хозяева добили соперника.

Полтавчане набрали 21 пункт и идут на 9-й позиции. У Черноморца 38 очков и третье место.

Для обеих команд это последний матч года.

Первая лига. 18-й тур

Ворскла – Черноморец 3:0
Голы: Андрущенко, 2, Прихна, 11, Кораблин, 62

Команда Игры И В Н П З-П Форма Очки О
1 Буковина 18 15 3 0 42 - 13 21.03.26 15:00 Виктория - Буковина29.11.25 Буковина 3:1 Пробой23.11.25 Агробизнес 0:3 Буковина15.11.25 Буковина 1:1 Ингулец08.11.25 Буковина 3:0 Металлург Зп02.11.25 Черноморец 1:2 Буковина 48
2 Левый берег 18 12 3 3 31 - 12 21.03.26 15:00 Прикарпатье - Левый берег28.11.25 Левый берег 3:0 Виктория23.11.25 Пробой 0:2 Левый берег17.11.25 Левый берег 4:1 Агробизнес12.11.25 Левый берег 1:1 Чернигов07.11.25 Левый берег 1:0 Ингулец 39
3 Черноморец 18 11 5 2 27 - 11 21.03.26 15:00 Черноморец - ЮКСА29.11.25 Ворскла 3:0 Черноморец22.11.25 Черноморец 4:1 Подолье16.11.25 Нива Тернополь 0:1 Черноморец08.11.25 Металлист 1:1 Черноморец02.11.25 Черноморец 1:2 Буковина 38
4 Ингулец 17 9 6 2 31 - 14 30.11.25 14:30 Нива Тернополь - Ингулец22.11.25 Ингулец 3:0 Металлист15.11.25 Буковина 1:1 Ингулец07.11.25 Левый берег 1:0 Ингулец02.11.25 Ингулец 1:1 Чернигов25.10.25 Прикарпатье 0:2 Ингулец 33
5 Агробизнес 17 9 3 5 20 - 17 30.11.25 13:00 Металлист - Агробизнес23.11.25 Агробизнес 0:3 Буковина17.11.25 Левый берег 4:1 Агробизнес08.11.25 Чернигов 0:2 Агробизнес03.11.25 Агробизнес 3:1 Прикарпатье25.10.25 Виктория 1:2 Агробизнес 30
6 Прикарпатье 18 7 4 7 24 - 21 21.03.26 15:00 Прикарпатье - Левый берег29.11.25 Чернигов 1:0 Прикарпатье23.11.25 Прикарпатье 3:0 Феникс-Мариуполь16.11.25 Прикарпатье 1:1 Виктория09.11.25 Прикарпатье 1:0 Пробой03.11.25 Агробизнес 3:1 Прикарпатье 25
7 ЮКСА 17 6 4 7 17 - 19 30.11.25 11:00 Феникс-Мариуполь - ЮКСА22.11.25 ЮКСА 1:1 Ворскла15.11.25 Подолье 1:2 ЮКСА09.11.25 Нива Тернополь 1:4 ЮКСА01.11.25 ЮКСА 2:1 Металлист24.10.25 Буковина 4:1 ЮКСА 22
8 Нива Тернополь 17 6 4 7 17 - 21 30.11.25 14:30 Нива Тернополь - Ингулец22.11.25 Металлург Зп 2:1 Нива Тернополь16.11.25 Нива Тернополь 0:1 Черноморец09.11.25 Нива Тернополь 1:4 ЮКСА02.11.25 Ворскла 2:0 Нива Тернополь24.10.25 Нива Тернополь 0:1 Подолье 22
9 Ворскла 18 5 6 7 16 - 17 21.03.26 15:00 Металлург Зп - Ворскла29.11.25 Ворскла 3:0 Черноморец22.11.25 ЮКСА 1:1 Ворскла16.11.25 Феникс-Мариуполь 2:0 Ворскла09.11.25 Подолье 1:1 Ворскла02.11.25 Ворскла 2:0 Нива Тернополь 21
10 Виктория 18 5 4 9 21 - 25 21.03.26 15:00 Виктория - Буковина28.11.25 Левый берег 3:0 Виктория23.11.25 Виктория 3:0 Чернигов16.11.25 Прикарпатье 1:1 Виктория08.11.25 Виктория 1:2 Феникс-Мариуполь02.11.25 Пробой 3:2 Виктория 19
11 Металлист 16 4 4 8 15 - 20 30.11.25 13:00 Металлист - Агробизнес22.11.25 Ингулец 3:0 Металлист15.11.25 Металлист 1:0 Металлург Зп08.11.25 Металлист 1:1 Черноморец01.11.25 ЮКСА 2:1 Металлист26.10.25 Металлист 1:1 Ворскла 16
12 Пробой 17 4 4 9 16 - 24 21.03.26 15:00 Пробой - Металлист29.11.25 Буковина 3:1 Пробой23.11.25 Пробой 0:2 Левый берег09.11.25 Прикарпатье 1:0 Пробой02.11.25 Пробой 3:2 Виктория25.10.25 Пробой 0:0 Феникс-Мариуполь 16
13 Феникс-Мариуполь 17 4 3 10 10 - 21 30.11.25 11:00 Феникс-Мариуполь - ЮКСА23.11.25 Прикарпатье 3:0 Феникс-Мариуполь16.11.25 Феникс-Мариуполь 2:0 Ворскла08.11.25 Виктория 1:2 Феникс-Мариуполь04.11.25 Феникс-Мариуполь 0:1 Подолье25.10.25 Пробой 0:0 Феникс-Мариуполь 15
14 Чернигов 15 4 3 8 12 - 19 21.03.26 15:00 Чернигов - Феникс-Мариуполь29.11.25 Чернигов 1:0 Прикарпатье23.11.25 Виктория 3:0 Чернигов12.11.25 Левый берег 1:1 Чернигов08.11.25 Чернигов 0:2 Агробизнес02.11.25 Ингулец 1:1 Чернигов 15
15 Подолье 18 3 5 10 13 - 29 21.03.26 15:00 Ингулец - Подолье29.11.25 Подолье 3:0 Металлург Зп22.11.25 Черноморец 4:1 Подолье15.11.25 Подолье 1:2 ЮКСА09.11.25 Подолье 1:1 Ворскла04.11.25 Феникс-Мариуполь 0:1 Подолье 14
16 Металлург Зп 17 2 3 12 6 - 35 21.03.26 15:00 Металлург Зп - Ворскла29.11.25 Подолье 3:0 Металлург Зп22.11.25 Металлург Зп 2:1 Нива Тернополь15.11.25 Металлист 1:0 Металлург Зп08.11.25 Буковина 3:0 Металлург Зп01.11.25 Металлург Зп 0:5 Левый берег 9
Полная таблица

Буковина – Пробой – 3:1. Победа лидера. Видео голов и обзор матча
Летят в УПЛ. Буковина спокойно выиграла очередной матч Первой лиги
Подолье – Металлург З – 3:0. Поединок аутсайдеров. Видео голов и обзор
