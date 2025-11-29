Ворскла в последнем матче года разгромила Черноморец

Ворскла в центральном матче очередного тура Первой лиги принимала Черноморец – обе популярные в Украине команды в прошлом сезоне вылетели из УПЛ и мечтают вернуться в элиту.

Ворскла выиграла со счетом 3:0, забив два гола на старте встречи. Далее была достаточно длительная пауза из-за возодушной тревоги, но во втором тайме хозяева добили соперника.

Полтавчане набрали 21 пункт и идут на 9-й позиции. У Черноморца 38 очков и третье место.

Для обеих команд это последний матч года.

Первая лига. 18-й тур

Ворскла – Черноморец 3:0

Голы: Андрущенко, 2, Прихна, 11, Кораблин, 62