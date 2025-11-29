Ворскла в последнем матче года разгромила Черноморец
Полтавчане все решили на старте встречи
Ворскла в центральном матче очередного тура Первой лиги принимала Черноморец – обе популярные в Украине команды в прошлом сезоне вылетели из УПЛ и мечтают вернуться в элиту.
Ворскла выиграла со счетом 3:0, забив два гола на старте встречи. Далее была достаточно длительная пауза из-за возодушной тревоги, но во втором тайме хозяева добили соперника.
Полтавчане набрали 21 пункт и идут на 9-й позиции. У Черноморца 38 очков и третье место.
Для обеих команд это последний матч года.
Первая лига. 18-й тур
Ворскла – Черноморец 3:0
Голы: Андрущенко, 2, Прихна, 11, Кораблин, 62
|№
|Команда
|Игры И
|В
|Н
|П
|З-П
|Форма
|Очки О
|1
|Буковина
|18
|15
|3
|0
|42 - 13
|21.03.26 15:00 Виктория - Буковина29.11.25 Буковина 3:1 Пробой23.11.25 Агробизнес 0:3 Буковина15.11.25 Буковина 1:1 Ингулец08.11.25 Буковина 3:0 Металлург Зп02.11.25 Черноморец 1:2 Буковина
|48
|2
|Левый берег
|18
|12
|3
|3
|31 - 12
|21.03.26 15:00 Прикарпатье - Левый берег28.11.25 Левый берег 3:0 Виктория23.11.25 Пробой 0:2 Левый берег17.11.25 Левый берег 4:1 Агробизнес12.11.25 Левый берег 1:1 Чернигов07.11.25 Левый берег 1:0 Ингулец
|39
|3
|Черноморец
|18
|11
|5
|2
|27 - 11
|21.03.26 15:00 Черноморец - ЮКСА29.11.25 Ворскла 3:0 Черноморец22.11.25 Черноморец 4:1 Подолье16.11.25 Нива Тернополь 0:1 Черноморец08.11.25 Металлист 1:1 Черноморец02.11.25 Черноморец 1:2 Буковина
|38
|4
|Ингулец
|17
|9
|6
|2
|31 - 14
|30.11.25 14:30 Нива Тернополь - Ингулец22.11.25 Ингулец 3:0 Металлист15.11.25 Буковина 1:1 Ингулец07.11.25 Левый берег 1:0 Ингулец02.11.25 Ингулец 1:1 Чернигов25.10.25 Прикарпатье 0:2 Ингулец
|33
|5
|Агробизнес
|17
|9
|3
|5
|20 - 17
|30.11.25 13:00 Металлист - Агробизнес23.11.25 Агробизнес 0:3 Буковина17.11.25 Левый берег 4:1 Агробизнес08.11.25 Чернигов 0:2 Агробизнес03.11.25 Агробизнес 3:1 Прикарпатье25.10.25 Виктория 1:2 Агробизнес
|30
|6
|Прикарпатье
|18
|7
|4
|7
|24 - 21
|21.03.26 15:00 Прикарпатье - Левый берег29.11.25 Чернигов 1:0 Прикарпатье23.11.25 Прикарпатье 3:0 Феникс-Мариуполь16.11.25 Прикарпатье 1:1 Виктория09.11.25 Прикарпатье 1:0 Пробой03.11.25 Агробизнес 3:1 Прикарпатье
|25
|7
|ЮКСА
|17
|6
|4
|7
|17 - 19
|30.11.25 11:00 Феникс-Мариуполь - ЮКСА22.11.25 ЮКСА 1:1 Ворскла15.11.25 Подолье 1:2 ЮКСА09.11.25 Нива Тернополь 1:4 ЮКСА01.11.25 ЮКСА 2:1 Металлист24.10.25 Буковина 4:1 ЮКСА
|22
|8
|Нива Тернополь
|17
|6
|4
|7
|17 - 21
|30.11.25 14:30 Нива Тернополь - Ингулец22.11.25 Металлург Зп 2:1 Нива Тернополь16.11.25 Нива Тернополь 0:1 Черноморец09.11.25 Нива Тернополь 1:4 ЮКСА02.11.25 Ворскла 2:0 Нива Тернополь24.10.25 Нива Тернополь 0:1 Подолье
|22
|9
|Ворскла
|18
|5
|6
|7
|16 - 17
|21.03.26 15:00 Металлург Зп - Ворскла29.11.25 Ворскла 3:0 Черноморец22.11.25 ЮКСА 1:1 Ворскла16.11.25 Феникс-Мариуполь 2:0 Ворскла09.11.25 Подолье 1:1 Ворскла02.11.25 Ворскла 2:0 Нива Тернополь
|21
|10
|Виктория
|18
|5
|4
|9
|21 - 25
|21.03.26 15:00 Виктория - Буковина28.11.25 Левый берег 3:0 Виктория23.11.25 Виктория 3:0 Чернигов16.11.25 Прикарпатье 1:1 Виктория08.11.25 Виктория 1:2 Феникс-Мариуполь02.11.25 Пробой 3:2 Виктория
|19
|11
|Металлист
|16
|4
|4
|8
|15 - 20
|30.11.25 13:00 Металлист - Агробизнес22.11.25 Ингулец 3:0 Металлист15.11.25 Металлист 1:0 Металлург Зп08.11.25 Металлист 1:1 Черноморец01.11.25 ЮКСА 2:1 Металлист26.10.25 Металлист 1:1 Ворскла
|16
|12
|Пробой
|17
|4
|4
|9
|16 - 24
|21.03.26 15:00 Пробой - Металлист29.11.25 Буковина 3:1 Пробой23.11.25 Пробой 0:2 Левый берег09.11.25 Прикарпатье 1:0 Пробой02.11.25 Пробой 3:2 Виктория25.10.25 Пробой 0:0 Феникс-Мариуполь
|16
|13
|Феникс-Мариуполь
|17
|4
|3
|10
|10 - 21
|30.11.25 11:00 Феникс-Мариуполь - ЮКСА23.11.25 Прикарпатье 3:0 Феникс-Мариуполь16.11.25 Феникс-Мариуполь 2:0 Ворскла08.11.25 Виктория 1:2 Феникс-Мариуполь04.11.25 Феникс-Мариуполь 0:1 Подолье25.10.25 Пробой 0:0 Феникс-Мариуполь
|15
|14
|Чернигов
|15
|4
|3
|8
|12 - 19
|21.03.26 15:00 Чернигов - Феникс-Мариуполь29.11.25 Чернигов 1:0 Прикарпатье23.11.25 Виктория 3:0 Чернигов12.11.25 Левый берег 1:1 Чернигов08.11.25 Чернигов 0:2 Агробизнес02.11.25 Ингулец 1:1 Чернигов
|15
|15
|Подолье
|18
|3
|5
|10
|13 - 29
|21.03.26 15:00 Ингулец - Подолье29.11.25 Подолье 3:0 Металлург Зп22.11.25 Черноморец 4:1 Подолье15.11.25 Подолье 1:2 ЮКСА09.11.25 Подолье 1:1 Ворскла04.11.25 Феникс-Мариуполь 0:1 Подолье
|14
|16
|Металлург Зп
|17
|2
|3
|12
|6 - 35
|21.03.26 15:00 Металлург Зп - Ворскла29.11.25 Подолье 3:0 Металлург Зп22.11.25 Металлург Зп 2:1 Нива Тернополь15.11.25 Металлист 1:0 Металлург Зп08.11.25 Буковина 3:0 Металлург Зп01.11.25 Металлург Зп 0:5 Левый берег
|9
