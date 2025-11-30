Валерий КУЦЕНКО: «Смогли донести до футболистов, что дисциплина бьет класс»

В центральном поединке 18-го тура Первой лиги «Ворскла» принимала одесский «Черноморец» и одержала убедительную победу со счетом 3:0. Результат матча прокомментировал тренер полтавского клуба Валерий Куценко.

«Эмоций уже нет, потому что все остались на игре. Готовились к игре, разбирали соперника, знали, что для нашей молодой команды команда Черноморец и игроки в ней немного выше классом. Мы тренерским штабом смогли до футболистов донести то, что дисциплина бьет класс. Мы от них просили контратаки, подачи с фланга, они это выполнили. При обороне очень надежно играли. Да, были моменты, но надежно. Самое главное, что и сыграли на ноль. Хотелось, чтобы у игроков это осталось на вторую часть чемпионата. И для нашей молодой команды бывают такие матчи, что где-то не хватает концентрации, где-то мастерства. Но сегодня по эмоциям, по накалу, по игре – ребята выполнили больше чем на 100%. И я думаю, что и болельщикам игра понравилась.

Ключевой момент в матче? Если быстро проанализировать, то если мы забиваем, то мы не проигрываем. Хотя были матчи, где мы проигрывали и были ничьи и могли победить. Сегодня в обороне очень надежно, очень компактно команда оборонялась. В атаке были наигранные комбинации, но я больше ребят прошу, чтобы в атаке действовали индивидуально. И сегодня мы увидели, что они могут еще лучше, но есть еще над чем работать.

Дальнейшие планы? Мы в декабре собираемся на десятидневный сбор переходного периода, чтобы ребятам дать несколько иное направление. Поэтому там будет гимнастика, ребята будут заниматься и силовыми упражнениями, и специфическими упражнениями, не связанными с футболом», – сказал Валерий Куценко.