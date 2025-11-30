Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Первая лига
Ворскла
29.11.2025 14:00 – FT 3 : 0
Черноморец
Украина. Первая лига
30 ноября 2025, 11:21 |
Валерий КУЦЕНКО: «Смогли донести до футболистов, что дисциплина бьет класс»

Наставник «Ворсклы» прокомментировал победу над «Черноморцем»

ФК Ворскла. Валерий Куценко

В центральном поединке 18-го тура Первой лиги «Ворскла» принимала одесский «Черноморец» и одержала убедительную победу со счетом 3:0. Результат матча прокомментировал тренер полтавского клуба Валерий Куценко.

«Эмоций уже нет, потому что все остались на игре. Готовились к игре, разбирали соперника, знали, что для нашей молодой команды команда Черноморец и игроки в ней немного выше классом. Мы тренерским штабом смогли до футболистов донести то, что дисциплина бьет класс. Мы от них просили контратаки, подачи с фланга, они это выполнили. При обороне очень надежно играли. Да, были моменты, но надежно. Самое главное, что и сыграли на ноль. Хотелось, чтобы у игроков это осталось на вторую часть чемпионата. И для нашей молодой команды бывают такие матчи, что где-то не хватает концентрации, где-то мастерства. Но сегодня по эмоциям, по накалу, по игре – ребята выполнили больше чем на 100%. И я думаю, что и болельщикам игра понравилась.

Ключевой момент в матче? Если быстро проанализировать, то если мы забиваем, то мы не проигрываем. Хотя были матчи, где мы проигрывали и были ничьи и могли победить. Сегодня в обороне очень надежно, очень компактно команда оборонялась. В атаке были наигранные комбинации, но я больше ребят прошу, чтобы в атаке действовали индивидуально. И сегодня мы увидели, что они могут еще лучше, но есть еще над чем работать.

Дальнейшие планы? Мы в декабре собираемся на десятидневный сбор переходного периода, чтобы ребятам дать несколько иное направление. Поэтому там будет гимнастика, ребята будут заниматься и силовыми упражнениями, и специфическими упражнениями, не связанными с футболом», – сказал Валерий Куценко.

События матча

45’ +16
ГОЛ ! Мяч забил Тимур Кораблин (Ворскла).
11’
ГОЛ ! Мяч забил Dmytro Prikhna (Ворскла).
3’
ГОЛ ! Мяч забил Максим Андрущенко (Ворскла).
чемпионат Украины по футболу Черноморец Одесса Первая лига Украины Ворскла Полтава Ворскла - Черноморец пресс-конференция Валерий Куценко
Сергей Турчак
Сергей Турчак Sport.ua
