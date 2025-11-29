Ворскла – Черноморец – 3:0. Неожиданный разгром. Видео голов и обзор матча
Поединок прошел в Полтаве на стадионе «Ворскла» им. Бутовского
В субботу, 29 ноября, в Полтаве прошел центральный поединок 18-го тура Первой лиги. Полтавская «Ворскла» принимала одесский «Черноморец». Поединок завершился победой полтавского клуба со счетом 3:0.
«Ворскла» шокировала соперника, открыв счет уже на второй минуте матча. Автором гола стал Максим Андрущенко.
«Черноморец» не смог быстро прийти в себя и на 11-й минуте пропустил второй гол. На этот раз отличился Дмитрий Прихна. Капитан «Ворсклы» забил мощным дальним ударом.
На 42-й минуте матча команды покинули поле. В Полтаве объявили воздушную тревогу.
После возобновления матча «Ворскла» забила третий мяч. Тимур Кораблин оказался в нужное время в нужном месте и сыграл на добивании.
Первая лига. 18-й тур, 29 ноября. Полтава, стадион «Ворскла» им. Бутовского
«Ворскла» Полтава – «Черноморец» Одесса – 3:0
Голы: Андрущенко, 2, Прихна, 11, Кораблин, 62
События матча
