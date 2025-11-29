Ворскла – Черноморец – 3:0. Неожиданный разгром. Видео голов и обзор матча

В субботу, 29 ноября, в Полтаве прошел центральный поединок 18-го тура Первой лиги. Полтавская «Ворскла» принимала одесский «Черноморец». Поединок завершился победой полтавского клуба со счетом 3:0.

«Ворскла» шокировала соперника, открыв счет уже на второй минуте матча. Автором гола стал Максим Андрущенко.

«Черноморец» не смог быстро прийти в себя и на 11-й минуте пропустил второй гол. На этот раз отличился Дмитрий Прихна. Капитан «Ворсклы» забил мощным дальним ударом.

На 42-й минуте матча команды покинули поле. В Полтаве объявили воздушную тревогу.

После возобновления матча «Ворскла» забила третий мяч. Тимур Кораблин оказался в нужное время в нужном месте и сыграл на добивании.

Первая лига. 18-й тур, 29 ноября. Полтава, стадион «Ворскла» им. Бутовского

«Ворскла» Полтава – «Черноморец» Одесса – 3:0

Голы: Андрущенко, 2, Прихна, 11, Кораблин, 62

Видеозапись матча

Видео голов и обзор матча (ожидается)