Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  Ворскла – Черноморец – 3:0. Неожиданный разгром. Видео голов и обзор матча
Первая лига
Ворскла
29.11.2025 14:00 – FT 3 : 0
Черноморец
Украина. Первая лига
29 ноября 2025, 18:34 |
Ворскла – Черноморец – 3:0. Неожиданный разгром. Видео голов и обзор матча

Поединок прошел в Полтаве на стадионе «Ворскла» им. Бутовского

Ворскла – Черноморец – 3:0. Неожиданный разгром. Видео голов и обзор матча
ФК Ворскла

В субботу, 29 ноября, в Полтаве прошел центральный поединок 18-го тура Первой лиги. Полтавская «Ворскла» принимала одесский «Черноморец». Поединок завершился победой полтавского клуба со счетом 3:0.

«Ворскла» шокировала соперника, открыв счет уже на второй минуте матча. Автором гола стал Максим Андрущенко.

«Черноморец» не смог быстро прийти в себя и на 11-й минуте пропустил второй гол. На этот раз отличился Дмитрий Прихна. Капитан «Ворсклы» забил мощным дальним ударом.

На 42-й минуте матча команды покинули поле. В Полтаве объявили воздушную тревогу.

После возобновления матча «Ворскла» забила третий мяч. Тимур Кораблин оказался в нужное время в нужном месте и сыграл на добивании.

Первая лига. 18-й тур, 29 ноября. Полтава, стадион «Ворскла» им. Бутовского

«Ворскла» Полтава – «Черноморец» Одесса – 3:0

Голы: Андрущенко, 2, Прихна, 11, Кораблин, 62

Видеозапись матча

Видео голов и обзор матча (ожидается)

События матча

45’ +16
ГОЛ ! Мяч забил Тимур Кораблин (Ворскла).
11’
ГОЛ ! Мяч забил Dmytro Prikhna (Ворскла).
3’
ГОЛ ! Мяч забил Максим Андрущенко (Ворскла).
чемпионат Украины по футболу Первая лига Украины видео голов и обзор Ворскла Полтава Ворскла - Черноморец Черноморец Одесса Максим Андрущенко Дмитрий Прихна Тимур Кораблин
Сергей Турчак
Сергей Турчак Sport.ua
