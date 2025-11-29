29.11.2025 12:00 - : -
Первая лига. 18-й тур, 29 ноября. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите 29 ноября видеотрансляцию матчей 18-го тура
29 ноября будут проведены четыре поединка 18-го тура Первой лиги чемпионата Украины 2025/26.
Смотрите видеотрансляцию четырех поединков игрового дня.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
Первая лига. 18-й тур, 29 ноября 2025
- 11:00. «Чернигов» – «Прикарпатье»
- 12:00. «Подолье» – «Металлург» Запорожье
- 13:00. «Буковина» – «Пробой»
- 14:00. «Ворскла» – «Черноморец»
