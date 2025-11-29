Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  Первая лига. 18-й тур, 29 ноября. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
29 ноября 2025, 02:03 | Обновлено 29 ноября 2025, 02:05
Первая лига. 18-й тур, 29 ноября. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 29 ноября видеотрансляцию матчей 18-го тура

Первая лига. 18-й тур, 29 ноября. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
ФК Черноморец

29 ноября будут проведены четыре поединка 18-го тура Первой лиги чемпионата Украины 2025/26.

Смотрите видеотрансляцию четырех поединков игрового дня.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Первая лига. 18-й тур, 29 ноября 2025

  • 11:00. «Чернигов» – «Прикарпатье»
  • 12:00. «Подолье» – «Металлург» Запорожье
  • 13:00. «Буковина» – «Пробой»
  • 14:00. «Ворскла» – «Черноморец»

11:00. «Чернигов» – «Прикарпатье»

12:00. «Подолье» – «Металлург» Запорожье

13:00. «Буковина» – «Пробой»

14:00. «Ворскла» – «Черноморец»

Верес – Карпаты. Текстовая трансляция матча
Он не увидел фол на Огундане. Судья матча Шахтара с Динамо прошел полиграф
ВИДЕО. Риццоли прокомментировал спорные судейские моменты 13-го тура УПЛ
Андрей Витренко
Андрей Витренко Sport.ua
Комментарии
