Первая лига. Подолье в битве аутсайдеров разгромило запорожский Металлург

В субботу, 29 ноября, в Хмельницком состоялся поединок 18-го тура Первой лиги. «Подолье» принимало запорожский «Металлург» и одержало убедительную победу со счетом 3:0.

Обе команды не радуют своих болельщиков результатами. Перед началом тура «Металлург» шел на последнем месте турнирной таблицы. «Подолье» располагалось на одну ступень выше.

На стороне «Подолья» был фактор своего поля. И команда вышла вперед на 14-й минуте. Капитан «Подолья» Вадим Шаврин замкнул подачу с углового.

Второй гол хозяева забили на 40-й минуте. Давронбек Азизов завершил атаку ударом под перекладину.

После перерыва «Подолье» окончательно сняло вопрос о победителе. На 62-й минуте Александр Николишин отправил в ворота «Металлурга» третий мяч.

Первая лига. 18-й тур, 29 ноября. Хмельницкий, стадион «Подолье»

«Подолье» Хмельницкий – «Металлург» Запорожье – 3:0

Голы: Шаврин, 14, Азизов, 40, Николишин, 62

Видеозапись матча

Инфографика