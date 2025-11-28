Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
28 ноября 2025, 14:23 | Обновлено 28 ноября 2025, 15:26
Подолье – Металлург. Прогноз и анонс матча Первой лиги Украины

Матч начнется 29 ноября в 12:00 по Киеву

Подолье – Металлург. Прогноз и анонс матча Первой лиги Украины
ФК Металлург

В субботу, 29 ноября состоится поединок 18-го тура Первой лиги Украины между «Подольем» и «Металлургом». По киевскому времени игра начнется в 12:00.

Подолье

Нынешний сезон, как и прошлый, проходит для команды плохо. За 17 туров Первой лиги хмельничане смогли набрать только 11 зачетных пунктов, которые сейчас позволяют им занимать 15-ю строчку турнирной таблицы. От безопасной зоны «Подолье» отстает уже на 5 баллов.

В Кубке Украины коллектив дошел до 1/16 финала, где потерпел поражение от «Ингульца».

Металлург

В еще худшей ситуации находится запорожский клуб. После 16 сыгранных игр Первой лиги на его балансе всего 2 победы и 9 зачетных пунктов. Из-за таких результатов «Металлург» и находится на последнем, 16 месте турнирной таблицы.

Из Кубка Украины запорожцы вылетели на стадии 1/16 финала от «Феникса-Мариуполя».

Личные встречи

Начиная с 2024 года, клубы сыграли между собой 5 поединков. Каждая команда имеет по 2 победы, а еще 1 матч завершился вничью.

Интересные факты

  • «Подолье» не одержало ни одной победы за 8 домашних поединков этого сезона.
  • В последних 8-х играх «Металлург» потерпел 7-е поражение. Ни в одном из проигранных матчей коллектив не забивал.
  • «Металлург» пропустил 32 гола в текущем сезоне Первой лиги – самый плохой результат среди всех команд.

Прогноз появится, как только коэффициенты станут доступны.

