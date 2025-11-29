В субботу, 29 ноября состоится поединок 18-го тура Первой лиги Украины между «Ворсклой» и «Черноморцем». По киевскому времени игра начнется в 14:00.

Ворскла

Прошедшему участнику Премьер-лиги текущий сезон дается очень сложно. Полтавская команда за 17 игр Первой лиги смогла набрать лишь 18 баллов, которые сейчас позволяют ей занимать 10-ю строчку турнирной таблицы. Однако расстояние от зон переходных игр на вылет совсем маленькое – 3 зачетных пункта.

В Кубке Украины «Ворскла» вылетела на стадии 1/32 финала после минимального поражения против «Виктории».

Черноморец

Другой прошлогодний участник Премьер-лиги проводит сезон гораздо лучше. После 17 туров Первой лиги одесситы имеют на балансе 38 зачетных пунктов и занимают 2-е место турнирной таблицы, оторвавшись от 3-го места на 2 очка. Однако лидер «Буковина» опережает «Черноморец» уже на 7 баллов.

В Кубке Украины клуб дошел до стадии 1/16 финала, где потерпел поражение против любительского «Агротеха».

Личные встречи

В последних 5-х играх между клубами победу имеет «Ворскла». Полтавчане одержали 3 победы, еще 1 игра завершилась вничью, а в 1 поединке победил «Черноморец».

Интересные факты

В последних 10-х играх «Ворскла» одержала всего 1 победу.

Беспроигрышная выездная серия «Черноморца» в Первой лиге длится уже 8 матчей. За это время команда одержала пять побед и трижды сыграла вничью.

«Черноморец» пропустил 8 голов в текущем сезоне Первой лиги – лучший показатель среди всех команд.

Прогноз появится, как только коэффициенты станут доступны.