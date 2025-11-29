Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Ворскла – Черноморец. Прогноз и анонс матча Первой лиги Украины
Первая лига
Ворскла
29.11.2025 14:00 - : -
Черноморец
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Украина. Первая лига
29 ноября 2025, 10:02 |
1054
1

Ворскла – Черноморец. Прогноз и анонс матча Первой лиги Украины

Матч начнется 29 ноября в 14:00 по Киеву

29 ноября 2025, 10:02 |
1054
1 Comments
Ворскла – Черноморец. Прогноз и анонс матча Первой лиги Украины
ФК Черноморец

В субботу, 29 ноября состоится поединок 18-го тура Первой лиги Украины между «Ворсклой» и «Черноморцем». По киевскому времени игра начнется в 14:00.

Ворскла

Прошедшему участнику Премьер-лиги текущий сезон дается очень сложно. Полтавская команда за 17 игр Первой лиги смогла набрать лишь 18 баллов, которые сейчас позволяют ей занимать 10-ю строчку турнирной таблицы. Однако расстояние от зон переходных игр на вылет совсем маленькое – 3 зачетных пункта.

В Кубке Украины «Ворскла» вылетела на стадии 1/32 финала после минимального поражения против «Виктории».

Черноморец

Другой прошлогодний участник Премьер-лиги проводит сезон гораздо лучше. После 17 туров Первой лиги одесситы имеют на балансе 38 зачетных пунктов и занимают 2-е место турнирной таблицы, оторвавшись от 3-го места на 2 очка. Однако лидер «Буковина» опережает «Черноморец» уже на 7 баллов.

В Кубке Украины клуб дошел до стадии 1/16 финала, где потерпел поражение против любительского «Агротеха».

Личные встречи

В последних 5-х играх между клубами победу имеет «Ворскла». Полтавчане одержали 3 победы, еще 1 игра завершилась вничью, а в 1 поединке победил «Черноморец».

Интересные факты

  • В последних 10-х играх «Ворскла» одержала всего 1 победу.
  • Беспроигрышная выездная серия «Черноморца» в Первой лиге длится уже 8 матчей. За это время команда одержала пять побед и трижды сыграла вничью.
  • «Черноморец» пропустил 8 голов в текущем сезоне Первой лиги – лучший показатель среди всех команд.

Прогноз появится, как только коэффициенты станут доступны.

По теме:
Эвертон – Ньюкасл. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии
Верес – Карпаты. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
Манчестер Сити – Лидс. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии
Черноморец Одесса Ворскла Полтава прогнозы прогнозы на футбол Первая лига Украины
Денис Кирильчук
Денис Кирильчук Sport.ua
Оцените материал
(13)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Рейтинг сезона УЕФА. Какие две страны получат дополнительные путевки в ЛЧ?
Футбол | 29 ноября 2025, 09:05 5
Рейтинг сезона УЕФА. Какие две страны получат дополнительные путевки в ЛЧ?
Рейтинг сезона УЕФА. Какие две страны получат дополнительные путевки в ЛЧ?

Лучшие две ассоциации в рейтинге за сезон получат пропуск в Лигу чемпионов

Украинский тренер: «Я ожидал, что после Луческу назначат именно Костюка»
Футбол | 29 ноября 2025, 08:49 0
Украинский тренер: «Я ожидал, что после Луческу назначат именно Костюка»
Украинский тренер: «Я ожидал, что после Луческу назначат именно Костюка»

Александр Рябоконь высказался о ситуации в киевском Динамо

Милевский добавил деталей к новости о мобилизации Гармаша
Футбол | 28.11.2025, 17:17
Милевский добавил деталей к новости о мобилизации Гармаша
Милевский добавил деталей к новости о мобилизации Гармаша
Маркевич нашел двоих футболистов, которые усилят Динамо после провала в ЛК
Футбол | 28.11.2025, 14:17
Маркевич нашел двоих футболистов, которые усилят Динамо после провала в ЛК
Маркевич нашел двоих футболистов, которые усилят Динамо после провала в ЛК
Суркис нашел нового тренера для Динамо в телефонном разговоре
Футбол | 29.11.2025, 07:53
Суркис нашел нового тренера для Динамо в телефонном разговоре
Суркис нашел нового тренера для Динамо в телефонном разговоре
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
alex.belogubko
ЧО нужна только победа удачи--  скорость --точный пас-удары по воротам и не играйте в своей штрафной
Ответить
0
Популярные новости
Динамо, кроме Шовковского, распрощалось еще с одной легендой
Динамо, кроме Шовковского, распрощалось еще с одной легендой
28.11.2025, 07:56 29
Футбол
Лига конференций. Как выглядит таблица после победы Шахтера и фиаско Динамо
Лига конференций. Как выглядит таблица после победы Шахтера и фиаско Динамо
28.11.2025, 06:23 41
Футбол
Легендарный Тедди Атлас не согласился с местом Усика в рейтинге The Ring
Легендарный Тедди Атлас не согласился с местом Усика в рейтинге The Ring
28.11.2025, 02:02
Бокс
Затяжное пике. Динамо в Никосии проиграло Омонии
Затяжное пике. Динамо в Никосии проиграло Омонии
27.11.2025, 21:38 135
Футбол
Яркий камбек в Тбилиси. Сборная Украины обыграла Грузию
Яркий камбек в Тбилиси. Сборная Украины обыграла Грузию
27.11.2025, 20:55 20
Баскетбол
С кем сыграет Динамо? Результаты жеребьевки 1/4 финала Кубка Украины
С кем сыграет Динамо? Результаты жеребьевки 1/4 финала Кубка Украины
28.11.2025, 13:17 77
Футбол
Зидан готов тренировать Реал, если оттуда уйдет одна суперзвезда
Зидан готов тренировать Реал, если оттуда уйдет одна суперзвезда
27.11.2025, 08:10 11
Футбол
Моуриньо выступил с публичным заявлением о Трубине после победы в ЛЧ
Моуриньо выступил с публичным заявлением о Трубине после победы в ЛЧ
28.11.2025, 08:14 2
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем