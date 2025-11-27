Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Безумный матч Лунина, слова Шовковского и Турана, победа Динамо U-19
Лига чемпионов
27 ноября 2025, 12:23
Безумный матч Лунина, слова Шовковского и Турана, победа Динамо U-19

Главные новости за 26 ноября на Sport.ua

Безумный матч Лунина, слова Шовковского и Турана, победа Динамо U-19
Предлагаем ознакомиться с подборкой главных новостей и материалов на Sport.ua за среду, 26 ноября.

1. Арсенал возглавил гонку. Турнирная таблица Лиги чемпионов после 5 туров
​​Игровой день 26 ноября в ЛЧ оказался очень результативным

2А. Мбаппе забил четыре, а Лунин – пропускал. Реал провел горячий матч в ЛЧ
Мадридцы одолели «Олимпиакос»

2.B Четыре гола на Энфилде. ПСВ шокировал Ливерпуль в Лиге чемпионов
​​​Подопечные Арне Слота уступили со счетом 1:4 на домашней арене в матче Лиги чемпионов

2С. Лидер в ЛЧ теперь единоличный. Арсенал уверенно обыграл Баварию
​​​Второй тайм команда Компани таки провалила

3. ШОВКОВСКИЙ – о тяжелой травме лидера, реакции руководства и игре с Омонией
​​ Главный тренер киевлян дал пресс-конференцию в преддверии матча Лиги конференций

4. Арда ТУРАН: «Шахтер будет играть против чемпионов. Мы их очень уважаем»
​​ Главный тренер Шахтера дал пресс-конференцию перед игрой с Шэмрок Роверс

5. Украина WU-19 переиграла сверстник из Боснии, хозяек будущего ЧЕ-2026
Сине-желтые забили два гола в ворота боснийской команды

6. Хватило одного гола. Динамо обыграло Хиберниан
Единственный мяч киевляне забили во втором тайме

7. Снова тай-брейк. Команда капитана сборной Украины вырвала очередную победу
Проект Варшава одержал вторую победу подряд

8. ОФИЦИАЛЬНО. Неожиданное решение: команда Ф-1 назначила нового босса
​​​Ньюи станет руководителем Астон Мартин

9. Зеркальные 6:2. Снегирь пробилась в четвертьфинал 75-тысячника в ОАЭ
​​​Дарья в трех сетах обыграла Оливию Гадеки во втором раунде турнира в Фуджаире

10.7 футболистов, которые провели больше всего матчей на поле с Фернандиньо
Поговорим о лучших игровых партнерах экс-звезды «Шахтера», «Манчестер Сити» и сборной Бразилии

По теме:
Яркое шоу от Челси, ХИТ дал бой фавориту, 4-я корзина для сборной на ЧМ
Сенсация от Эвертона и Миколенко, ассисты Батагова, победа Снигур
Гол Ваната, шедевр Роналду, осечка Реала, топовый матч во Львове
главные новости
