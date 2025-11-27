Безумный матч Лунина, слова Шовковского и Турана, победа Динамо U-19
Главные новости за 26 ноября на Sport.ua
Предлагаем ознакомиться с подборкой главных новостей и материалов на Sport.ua за среду, 26 ноября.
1. Арсенал возглавил гонку. Турнирная таблица Лиги чемпионов после 5 туров
Игровой день 26 ноября в ЛЧ оказался очень результативным
2А. Мбаппе забил четыре, а Лунин – пропускал. Реал провел горячий матч в ЛЧ
Мадридцы одолели «Олимпиакос»
2.B Четыре гола на Энфилде. ПСВ шокировал Ливерпуль в Лиге чемпионов
Подопечные Арне Слота уступили со счетом 1:4 на домашней арене в матче Лиги чемпионов
2С. Лидер в ЛЧ теперь единоличный. Арсенал уверенно обыграл Баварию
Второй тайм команда Компани таки провалила
3. ШОВКОВСКИЙ – о тяжелой травме лидера, реакции руководства и игре с Омонией
Главный тренер киевлян дал пресс-конференцию в преддверии матча Лиги конференций
4. Арда ТУРАН: «Шахтер будет играть против чемпионов. Мы их очень уважаем»
Главный тренер Шахтера дал пресс-конференцию перед игрой с Шэмрок Роверс
5. Украина WU-19 переиграла сверстник из Боснии, хозяек будущего ЧЕ-2026
Сине-желтые забили два гола в ворота боснийской команды
6. Хватило одного гола. Динамо обыграло Хиберниан
Единственный мяч киевляне забили во втором тайме
7. Снова тай-брейк. Команда капитана сборной Украины вырвала очередную победу
Проект Варшава одержал вторую победу подряд
8. ОФИЦИАЛЬНО. Неожиданное решение: команда Ф-1 назначила нового босса
Ньюи станет руководителем Астон Мартин
9. Зеркальные 6:2. Снегирь пробилась в четвертьфинал 75-тысячника в ОАЭ
Дарья в трех сетах обыграла Оливию Гадеки во втором раунде турнира в Фуджаире
10.7 футболистов, которые провели больше всего матчей на поле с Фернандиньо
Поговорим о лучших игровых партнерах экс-звезды «Шахтера», «Манчестер Сити» и сборной Бразилии
