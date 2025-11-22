БОНДАРЬ: «Если честно, не знал, узнал только сейчас»

Украинский защитник «Шахтера» Валерий Бондарь прокомментировал матч 13-го тура УПЛ, в котором его команда со счетом 6:0 одолела «Оболонь»:

– Валерий, важным был твой гол в поединке с командой, которая первые 45 минут сражалась против «Шахтера». Какие эмоции от забитого мяча и после матча? Насколько соперник заслуживал такого поражения?

– Если говорить о первом тайме, они очень хорошо оборонялись, выполняли большую работу в защите, играли 5–3–2, и нам было очень трудно их сломать. Что касается эмоций, то вы видели, как я отреагировал после гола. Он важен для меня, потому что, во-первых, хотелось забить и помочь команде, во-вторых, этот мяч на 45-й минуте сделал игру морально легче, ведь мы понимали, что соперник уже не сможет все время сидеть в обороне и будет больше открываться. На второй тайм вышли с максимальной мотивацией и энергией, чтобы показать, что способны. Думаю, все удалось: выполнили почти все, что от нас требовали, и могли забивать еще.

– Стремительное начало второго тайма со вторым и третьим забитыми мячами, которые фактически решили судьбу поединка. Это было исполнением наставлений тренера по перерыву?

– Считаю, в принципе так складывалась игра, и, конечно, тренер всегда дает наставления, которые пытаемся выполнять. Он отмечал, чтобы мы не сбавляли обороты и продолжали давить на соперника, особенно когда он начинает атаку, а после потери мяча быстро возвращать его и организовывать свой выпад. После второго и третьего мяча противнику уже трудно было что-то делать, а мы выполняли все, что от нас требовали. Команда на поле была энергичной и с хорошей агрессией.

– Матч в Ковалевке завершился поражением «Динамо», вашего преследователя. Знали ли об этом результате?

– Если честно, не знал, узнал только сейчас. Но мы стараемся не смотреть на результаты соперников, ведь мы настраиваемся на собственную игру. Нужно считаться с собой и двигаться дальше. За матчи с любым противником дают все равно три очка, поэтому важно было победить, тем более что «Динамо» потеряло баллы.