Ницца – Марсель. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите 21 ноября в 21:45 поединок Лиги 1
В пятницу, 21 ноября, состоится матч 13-го тура французской Лиги 1, в котором встретятся «Ницца» и «Марсель».
Игра пройдет в Ницце на стадионе «Альянц Ривьера».
Начало поединка запланировано в 21:45 по киевскому времени.
Видеотрансляцию матча можно посмотреть на ОТТ-платформе MEGOGO.
Ницца – Марсель. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
