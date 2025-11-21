Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Франция
21 ноября 2025, 21:45 |
Ницца – Марсель. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 21 ноября в 21:45 поединок Лиги 1

Ницца – Марсель. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine

В пятницу, 21 ноября, состоится матч 13-го тура французской Лиги 1, в котором встретятся «Ницца» и «Марсель».

Игра пройдет в Ницце на стадионе «Альянц Ривьера».

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Начало поединка запланировано в 21:45 по киевскому времени.

Видеотрансляцию матча можно посмотреть на ОТТ-платформе MEGOGO.

Ницца – Марсель. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Ницца – Марсель
Смотреть трансляцию
Трансляция матча В эфире

Ницца Марсель чемпионат Франции по футболу Лига 1 (Франция)
