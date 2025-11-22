Металлург Зп

Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Металлург – Нива Т. Прогноз и анонс на матч Первой лиги Украины

Матч начнется 22 ноября в 12:00 по Киеву

Металлург – Нива Т. Прогноз и анонс на матч Первой лиги Украины
ФК Нива Тернополь

В субботу, 22 ноября состоится поединок 17-го тура Первой лиги Украины между «Металлургом» и «Нивой Т». По киевскому времени игра начнется в 12:00.

Металлург

Коллектив, который в прошлом сезоне вел борьбу за выживание (и в конце концов должен был вылетать, но из-за снятия «Миная» остался в лиге) продолжает делать это и сейчас. Однако делает это хорошо – за 15 игр запорожцам удалось завоевать лишь 6 очков, поэтому команда и занимает последнее, 16-е место турнирной таблицы. Расстояние от безопасной зоны составляет уже 10 зачетных пунктов, так что с такими темпами «Металлург» рискует оказаться во Второй лиге по завершении сезона.

В Кубке Украины команда вылетела после поражения против «Феникса-Мариуполя» на стадии 1/16 финала.

Нива Тернополь

Команда начала сезон неплохо, однако в последних играх ощутимо потеряла уверенность и больше не показывает положительных результатов. Однако даже несмотря на это, у тернополян 22 очка на счету и занимают 7-е место турнирной таблицы Первой лиги. Команда находится почти в «золотой середине» – от зоны переходных матчей на вылет отделяет ее 7 зачетных пунктов, а от топ-4 – 9 баллов.

Из Кубка Украины «Нива» вылетела на стадии 1/8 финала от «Буковины». До этого тернополяне выбили «Реал-Фарму» и «Полтаву».

Личные встречи

Начиная с 2024 года, клубы играли между собой 5 раз. За это время «Нива» одержала 5 побед, а еще 2 игры завершились вничью.

Интересные факты

  • Безвыигрышная серия «Металлурга» продолжается уже 13 игр подряд.
  • «Металлург» не может отличиться голом уже 8 матчей подряд.
  • «Нива» проиграла в каждом из 5 последних матчей.
  • «Металлург» пропустил 31 гол в текущем сезоне Первой лиги – самый плохой результат среди всех команд.

Прогноз появится, когда коэффициенты станут доступны.

