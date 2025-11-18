Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Мальта – Польша – 2:3. Как забил Левандовски. Видео голов и обзор
ЧМ. Квалификация. Европа
Мальта
17.11.2025 21:45 – FT 2 : 3
Польша
Чемпионат мира
18 ноября 2025, 01:39 | Обновлено 18 ноября 2025, 01:45
79
0

Смотрите видеообзор матча заключительного тура квалификации ЧМ-2026

Getty Images/Global Images Ukraine

17 ноября состоялись матчи квалификации ЧМ-2026 в зоне УЕФА.

Команда Польши переиграла Мальту на выезде (3:2), вырвав победу с голом на 85-й минуте.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Сборная Польши заняла второе место (17 пунктов) и будет играть в плей-офф.

Один из голов у польской команды забил знаменитый форвард Роберт Левандовски.

🏆 Квалификация ЧМ-2026. 17 ноября

21:45. Мальта – Польша – 2:3

Голы: Кардона, 36, Теума, 68 (пен) – Левандовски, 32, Вшолек, 59, Зелиньски, 85

Видео голов и обзор матча

События матча

85’
ГОЛ ! Мяч забил Петр Зелински (Польша), асcист Бартош Капустка.
68’
ГОЛ ! С пенальти забил Тедди Теума (Мальта).
59’
ГОЛ ! Мяч забил Павел Вшолек (Польша), асcист Роберт Левандовски.
36’
ГОЛ ! Мяч забил Ирвин Кардона (Мальта).
32’
ГОЛ ! Мяч забил Роберт Левандовски (Польша), асcист Петр Зелински.
ХОЛАНД: «При счете 1:1 он начал трогать меня за зад»
Плюс Германия и Нидерланды. Уже известны 34 из 48 участников ЧМ-2026
Экс-вратарь сборной Украины: «Он вытащил игру и вывел сборную в плей-офф»
сборная Польши по футболу сборная Мальты по футболу видео голов и обзор ЧМ-2026 по футболу Роберт Левандовски Петр Зелиньски
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
