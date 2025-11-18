17 ноября состоялись матчи квалификации ЧМ-2026 в зоне УЕФА.

Команда Польши переиграла Мальту на выезде (3:2), вырвав победу с голом на 85-й минуте.

Сборная Польши заняла второе место (17 пунктов) и будет играть в плей-офф.

Один из голов у польской команды забил знаменитый форвард Роберт Левандовски.

🏆 Квалификация ЧМ-2026. 17 ноября

21:45. Мальта – Польша – 2:3

Голы: Кардона, 36, Теума, 68 (пен) – Левандовски, 32, Вшолек, 59, Зелиньски, 85

Видео голов и обзор матча