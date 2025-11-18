Мальта – Польша – 2:3. Как забил Левандовски. Видео голов и обзор
Смотрите видеообзор матча заключительного тура квалификации ЧМ-2026
17 ноября состоялись матчи квалификации ЧМ-2026 в зоне УЕФА.
Команда Польши переиграла Мальту на выезде (3:2), вырвав победу с голом на 85-й минуте.
Сборная Польши заняла второе место (17 пунктов) и будет играть в плей-офф.
Один из голов у польской команды забил знаменитый форвард Роберт Левандовски.
🏆 Квалификация ЧМ-2026. 17 ноября
21:45. Мальта – Польша – 2:3
Голы: Кардона, 36, Теума, 68 (пен) – Левандовски, 32, Вшолек, 59, Зелиньски, 85
Видео голов и обзор матча
События матча
