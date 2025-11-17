Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
ЧМ. Квалификация. Европа
Мальта
17.11.2025 21:45 - : -
Польша
Чемпионат мира
17 ноября 2025, 20:34 |
Мальта – Польша. Прогноз и анонс на матч квалификации ЧМ-2026

Матч начнется 17 ноября в 21:45 по Киеву

Getty Images/Global Images Ukraine

В понедельник, 17 ноября состоится поединок квалификации на чемпионат мира между сборными Мальты и Польши. По киевскому времени игра начнется в 21:45.

Мальта

Коллектив, ожидаемо, не борется за выход в основные этапы крупных турниров и в большинстве своем не показывает выдающейся игры. Хотя и на прошлогодней Лиге наций Мальта выступила неплохо – 7 очков за 4 игры в группе с Андоррой и Молдовой позволили команде занять 2-е место. Такой результат открыл мальтийцам путь в плей-офф за выход в дивизион С, где сборная сыграет с Люксембургом.

За 7 поединков текущей квалификации коллективу удалось добыть в борьбе 5 зачетных пунктов, благодаря которым он находится на 4-м месте. В предыдущем туре Мальта неожиданно выиграла Финляндию со счетом 1:0.

Польша

А вот у поляков Лига наций 2024 года оставила лишь негативные воспоминания. Красно-белые получили всего 4 очка за 6 игр, из-за чего и заняли последнее, 4 место собственной группы. Такие результаты и привели команду к понижению в дивизион В турнира.

Текущий отбор проходит для поляков неплохо – после 7 матчей на счету команды есть 14 зачетных пунктов, благодаря которым она находится на 2 месте квинтета. Команда уже гарантированно примет участие в плей-офф квалификации, но сугубо математические шансы на 1-е место остаются до сих пор.

Личные встречи

В ХХ веке коллективы встречались между собой в официальных играх только раз – в 1-м круге текущего отбора. Тогда победу 2:0 одержала Польша.

Интересные факты

  • Польша сохранила ворота сухими только в одной из пяти последних играх.
  • Мальта забила всего 2 гола за 7 поединков текущей квалификации.
  • Польша победила всего в 1 из 5 предыдущих выездных поединках.

Прогноз

Я поставлю на тотал больше 2.5 с коэффициентом 1.7.

Мальта
17 ноября 2025 -
21:45
Польша
сборная Мальты по футболу сборная Польши по футболу ЧМ-2026 по футболу
Денис Кирильчук
Денис Кирильчук Sport.ua
