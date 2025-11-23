Маркевич выбрал украинского игрока, который сейчас лучше Забарного
На данный момент Мирон Богданович считает лучшим легионером Виталия Миколенко
Известный украинский тренер Мирон Маркевич выбрал лучшего украинского легионера на данный момент, выделив фулбека «Эвертона» Виталия Миколенко.
«По моему мнению – Миколенко, потому что играет в сильнейшем европейском чемпионате [АПЛ] и стабильно в основе своего клуба [Эвертона], далеко не последнего в Англии», – сказал Маркевич.
В этом сезоне Миколенко провел 10 матчей за «Эвертон» во всех турнирах.
Ранее известный украинский наставник Мирон Маркевич поделился мыслями о полузащитнике киевского «Динамо» Владимире Бражко.
