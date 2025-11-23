Маркевич выбрал украинского игрока, который сейчас лучше Забарного

Известный украинский тренер Мирон Маркевич выбрал лучшего украинского легионера на данный момент, выделив фулбека «Эвертона» Виталия Миколенко.

«По моему мнению – Миколенко, потому что играет в сильнейшем европейском чемпионате [АПЛ] и стабильно в основе своего клуба [Эвертона], далеко не последнего в Англии», – сказал Маркевич.

В этом сезоне Миколенко провел 10 матчей за «Эвертон» во всех турнирах.

